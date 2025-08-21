https://sputnik-abkhazia.ru/20250821/prognoz-pogody-v-abkhazii-v-pyatnitsu-22-avgusta-1057048564.html
Прогноз погоды в Абхазии в пятницу, 22 августа
Прогноз погоды в Абхазии в пятницу, 22 августа
Sputnik Абхазия
Погоду на черноморском побережье Абхазии формирует теплый сектор циклона с юга. 21.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-21T15:46+0300
2025-08-21T15:46+0300
2025-08-21T15:46+0300
в абхазии
абхазия
новости
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/16/1048147968_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7a4efbc60c5954b65e89497426851a0c.jpg
СУХУМ, 21 авг - Sputnik. В пятницу, 22 августа, ожидается ясная и жаркая погода, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров.Температура воздуха ночью от + 18°С до +23°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха - 60 -80%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/16/1048147968_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55930874be3644ff400b0b9334552101.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, погода в абхазии
абхазия, новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии в пятницу, 22 августа
Погоду на черноморском побережье Абхазии формирует теплый сектор циклона с юга.
СУХУМ, 21 авг - Sputnik. В пятницу, 22 августа, ожидается ясная и жаркая погода, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров.
Температура воздуха ночью от + 18°С до +23°С, днем от +28°С до +33°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха - 60 -80%.