Прогноз погоды в Абхазии на выходные 23 и 24 августа

22.08.2025

СУХУМ, 22 авг – Sputnik. В выходные, 23 и 24 августа, сохранится удушливо-жаркая погода с высоким уровнем УФИ, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ожидается переменная облачность без осадков.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.

