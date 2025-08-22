Абхазия
СУХУМ, 22 авг – Sputnik. В выходные, 23 и 24 августа, сохранится удушливо-жаркая погода с высоким уровнем УФИ, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ожидается переменная облачность без осадков.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 23 и 24 августа

16:43 22.08.2025 (обновлено: 17:44 22.08.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукЖаркие кадры лета 2024 года
Жаркие кадры лета 2024 года - Sputnik Абхазия, 1920, 22.08.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием области пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 22 авг – Sputnik. В выходные, 23 и 24 августа, сохранится удушливо-жаркая погода с высоким уровнем УФИ, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ожидается переменная облачность без осадков.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +27°С до +32°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
