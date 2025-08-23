https://sputnik-abkhazia.ru/20250823/sem-ukrainskikh-dronov-sbili-nad-rossiyskimi-regionami-za-noch-1057088874.html
Семь украинских дронов сбили над российскими регионами за ночь
Семь украинских дронов сбили над российскими регионами за ночь
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов. 23.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-23T09:00+0300
2025-08-23T09:00+0300
2025-08-23T09:03+0300
военная спецоперация рф в донбассе
новости
россия
украина
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/12/1052609366_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e4ec2317f0be2c223d4b768d85c87e43.jpg
СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь сбили семь украинских дронов над территорией России, сообщили в Министерстве обороны.Четыре из них уничтожили над Ростовской областью, два - над Волгоградской.Еще один беспилотник был сбит в небе над Краснодарским краем.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250819/perspektivy-vsu-posle-kapitulyatsii-zapada-v-proksi-voyne-s-rossiey-1057010430.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/12/1052609366_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa4ab1ed3e0785a8d527ea9dff14665b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, россия, украина, министерство обороны рф
новости, россия, украина, министерство обороны рф
Семь украинских дронов сбили над российскими регионами за ночь
09:00 23.08.2025 (обновлено: 09:03 23.08.2025)
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов.
СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь сбили семь украинских дронов над территорией России, сообщили в Министерстве обороны.
Четыре из них уничтожили над Ростовской областью, два - над Волгоградской.
Еще один беспилотник был сбит в небе над Краснодарским краем.