Семь украинских дронов сбили над российскими регионами за ночь

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Гәылрыԥшь ашколқәа аҵарашықәс разыҟаҵара: аҵараҟәша аиҳабы ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
13:04
12 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Афестиваль Аpsua Code аҵакы, аҭахра: абжьгаҩцәа иреиуоу лыҽцәажәара
13:17
13 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны асоциологиатә ҭҵаарақәа: ауниверситет алабораториа анапхгаҩы иҿцәажәара
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Реализация проектов по российской Инвестпрограмме в Абхазии. Интервью с главой УКС
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
США не присоединились к заявлению ООН в поддержку Грузии: комментарий эксперта
14:34
17 мин
Дополнительное время
Три медали на турнире по армреслингу в Краснодаре у уроженцев Абхазии
14:51
9 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Аицәажәара
Жәларбжьаратәи ахәыҷтәы культуратә форум мҩаԥысуеит Москва: Аԥснынтә иалахәу лыҿцәажәара
18:03
6 мин
Аицәажәара
Абиуџьет аҟынтәи аиҭашьақәыргыларатә усурақәа: Очамчыра ахада иҿцәажәара
18:09
20 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Реализация проектов по российской Инвестпрограмме в Абхазии. Интервью с главой УКС
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Аицәажәара
Жәларбжьаратәи ахәыҷтәы культуратә форум мҩаԥысуеит Москва: Аԥснынтә иалахәу лыҿцәажәара
21:03
6 мин
Аицәажәара
Абиуџьет аҟынтәи аиҭашьақәыргыларатә усурақәа: Очамчыра ахада иҿцәажәара
21:09
20 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Реализация проектов по российской Инвестпрограмме в Абхазии. Интервью с главой УКС
21:34
26 мин
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
31 мин
On air
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
https://sputnik-abkhazia.ru/20250823/sem-ukrainskikh-dronov-sbili-nad-rossiyskimi-regionami-za-noch-1057088874.html
Семь украинских дронов сбили над российскими регионами за ночь
Семь украинских дронов сбили над российскими регионами за ночь
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов. 23.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-23T09:00+0300
2025-08-23T09:03+0300
военная спецоперация рф в донбассе
новости
россия
украина
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/12/1052609366_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e4ec2317f0be2c223d4b768d85c87e43.jpg
СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь сбили семь украинских дронов над территорией России, сообщили в Министерстве обороны.Четыре из них уничтожили над Ростовской областью, два - над Волгоградской.Еще один беспилотник был сбит в небе над Краснодарским краем.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250819/perspektivy-vsu-posle-kapitulyatsii-zapada-v-proksi-voyne-s-rossiey-1057010430.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/12/1052609366_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa4ab1ed3e0785a8d527ea9dff14665b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новости, россия, украина, министерство обороны рф
новости, россия, украина, министерство обороны рф

Семь украинских дронов сбили над российскими регионами за ночь

09:00 23.08.2025 (обновлено: 09:03 23.08.2025)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкНовый зенитный ракетный полк создан в Брестской области
Новый зенитный ракетный полк создан в Брестской области - Sputnik Абхазия, 1920, 23.08.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов.
СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь сбили семь украинских дронов над территорией России, сообщили в Министерстве обороны.
Четыре из них уничтожили над Ростовской областью, два - над Волгоградской.
Еще один беспилотник был сбит в небе над Краснодарским краем.
Разминирование освобожденных территорий в Курской области - Sputnik Абхазия, 1920, 19.08.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Перспективы ВСУ после капитуляции Запада в прокси-войне с Россией
19 августа, 21:09
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0