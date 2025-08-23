https://sputnik-abkhazia.ru/20250823/sem-ukrainskikh-dronov-sbili-nad-rossiyskimi-regionami-za-noch-1057088874.html

Семь украинских дронов сбили над российскими регионами за ночь

Семь украинских дронов сбили над российскими регионами за ночь

Sputnik Абхазия

Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов. 23.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-23T09:00+0300

2025-08-23T09:00+0300

2025-08-23T09:03+0300

военная спецоперация рф в донбассе

новости

россия

украина

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/12/1052609366_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e4ec2317f0be2c223d4b768d85c87e43.jpg

СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь сбили семь украинских дронов над территорией России, сообщили в Министерстве обороны.Четыре из них уничтожили над Ростовской областью, два - над Волгоградской.Еще один беспилотник был сбит в небе над Краснодарским краем.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250819/perspektivy-vsu-posle-kapitulyatsii-zapada-v-proksi-voyne-s-rossiey-1057010430.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, россия, украина, министерство обороны рф