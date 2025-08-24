https://sputnik-abkhazia.ru/20250824/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-25-avgusta-1057100902.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 августа
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 августа
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием области пониженного атмосферного давления. 24.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-24T19:20+0300
2025-08-24T19:20+0300
2025-08-24T19:20+0300
в абхазии
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0f/1041530808_0:115:1512:966_1920x0_80_0_0_1dbee90a8c2afbdce5c9aad347a48c5a.jpg
СУХУМ, 24 авг - Sputnik. В понедельник, 25 августа, в Абхазии будет облачно с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии и природопользованию.Ночью до полудня дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен град.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0f/1041530808_36:0:1476:1080_1920x0_80_0_0_7fdd4b4747d754cbd8c4520739031f9c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 августа
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием области пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 24 авг - Sputnik. В понедельник, 25 августа, в Абхазии будет облачно с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии и природопользованию.
Ночью до полудня дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен град.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.