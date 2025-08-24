https://sputnik-abkhazia.ru/20250824/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-25-avgusta-1057100902.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 августа

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием области пониженного атмосферного давления. 24.08.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 авг - Sputnik. В понедельник, 25 августа, в Абхазии будет облачно с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии и природопользованию.Ночью до полудня дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен град.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

