Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
СУХУМ, 24 авг - Sputnik. В понедельник, 25 августа, в Абхазии будет облачно с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии и природопользованию.Ночью до полудня дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен град.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 августа

19:20 24.08.2025
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием области пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 24 авг - Sputnik. В понедельник, 25 августа, в Абхазии будет облачно с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии и природопользованию.
Ночью до полудня дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен град.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.
