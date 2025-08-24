https://sputnik-abkhazia.ru/20250824/sputnik-nedeli-inspektsiya-prezidenta-neozhidannyy-khod-ssha-i-svyaz-s-kosmosom-1057102939.html

Sputnik недели: инспекция президента, неожиданный ход США и связь с космосом

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 18 по 24 августа.

О том, как прошла инспекция президента в Новом Афоне и селе Анхуа, какими были последствия обрушившейся на республику стихии, чем США удивили весь мир и почему в Абхазии это восприняли как позитивный знак, в каком направлении туризма республика вырвалась вперед и с кем связались из пещеры Крубера, читайте в материале Sputnik.Инспекция президентаПрезидент Абхазии Бадра Гунба совершил инспеционную поездку в Новый Афон и село Анхуа 19 августа. Глава государства побывал в городской поликлинике, на восстанавливающийся железнодорожной станции и дал ряд поручений.Гунба отметил удручающее состояние городской поликлиники, которая в год принимает до 40 тысяч пациентов.Восстановить также предстоит участки дорог, ведущих к школе и железнодорожной станции "Псырцха", школьный спортзал и здание вокзала.Президент также посетил могилу добровольца, поэта Александра Бардодыма. Ее и парковую зону вокруг обязались привести в порядок местные предприниматели.Кроме того, Гунба ознакомился с состоянием дел в селе Анхуа, в частности касательно водоснабжения, энергоснабжения и дорог.Глава государства рассказал, что уже на этой неделе начнется строительство водовода для резервуара, обеспечивающего водой более 70 семей."В вопросах, связанных с энергообеспечением, к сожалению, тут, как и практически во многих селах нашей страны, ситуация сложная. Думаю, что до конца года ряд ключевых вопросов в этом селе мы точно снимем", — добавил он.Помимо этого, Анхуа выделят дополнительные средства на восстановление памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии, оно завершится ко Дню Победы.Встреча со старейшинамиБадра Гунба встретился с участниками форума Совета старейшин коренных народов Евразии.Он также выразил признательность за решение включить абхазских старейшин в состав Всемирного конгресса.Старейшины из Абхазии, Адыгеи, Северной Осетии, Дагестана и Кыргызстана поблагодарили главу государства за поддержку и проведение форума "Абхазский национальный канон Апсуара в системе гуманизации современного миропорядка", отметив, что Абхазия — символ уважения к старшим и бережного отношения к традициям.АНО "Команда Абхазии"По поручению Бадры Гунба в республике создана автономная некоммерческая организация "Команда Абхазии"Цель — поддержка талантливых управленцев, развитие человеческого капитала и реализация проектов финалистов конкурса.Как сообщил руководитель Администрации президента Беслан Эшба, структура станет платформой для объединения инициатив и ресурсов, направленных на устойчивое развитие республики.Наблюдательный совет возглавил президент Бадра Гунба, генеральным директором назначен Георгий Габуния.Последствия стихииВ ночь с 20 на 21 августа на Абхазию обрушились сильный ливень и ветер. Это привело к подтоплениям в Гагре, в Сухуме и Очамчыре.Стихия снесла кровли в нескольких частных домах и частично — в многоквартирных в Гагре и Гудаутском районе, были повреждены линии электропередач, упали деревья и ветки. Около 100 домов на время остались без электричества в Пицунде.В Сухуме из-за упавших деревьев и веток на время была приостановлена подача воды.Сотрудничество с СамаройРеализацию соглашения о сотрудничестве обсудили представители администрации Сухума с делегацией из Самары 22 августа.В ходе встречи также обсудили подготовку к проведению дней Самары в Сухуме в 2026 году и визит главы администрации Сухума в Самару на празднование Дня города 14 сентября.США пошли в отказСША отказались присоединиться к антироссийскому заявлению в ООН впервые за 17 лет, сообщили в МИД Абхазии.Соединенные Штаты не поддержали совместное заявление западных стран в поддержку территориальной целостности Грузии и с осуждением присутствия российских военных баз в Абхазии и Южной Осетии на заседании Совбеза ООН, посвященном событиям 2008 года."Этот шаг может говорить о смене подхода новой американской администрации. Вместо привычной антироссийской риторики наблюдается стремление к более прагматичному и взвешенному курсу, направленному на восстановление диалога и нормализацию отношений с Россией", — прокомментировал и.о замминистра иностранных дел Ираклий Тужба.Такое решение США можно считать сигналом: Вашингтон больше не готов безоговорочно поддерживать односторонние заявления, игнорирующие реальность на Южном Кавказе.Подвиг "Альфы"В августе 1990 года в изоляторе временного содержания МВД Абхазской АССР произошел массовый бунт, зачинщики освободили заключенных, получили оружие, взяли в заложники сотрудников изолятора.Вице-премьер, глава МВД Роберт Киут встретился с ветеранами спецназа, освобождавшими сухумское СИЗО.Делегацию возглавил Сергей Лысюк, командир спецназа "Витязь", руководивший штурмовой группой."Подвиг героев "Альфы" и "Витязя" продолжает вдохновлять и напоминает о том, что профессионализм и мужество остаются основой безопасности общества. Операция в сухумском СИЗО не только спасла жизни заложников, но и укрепила братство спецназа", — подчеркнул Киут.На встрече обсудили взаимодействие между абхазскими и российскими правоохранителями, а также съемки фильма для Первого канала о событиях 1990 года. В работе над лентой примет участие съемочная группа проекта WarGonzo, в том числе журналист Семен Пегов.Конференция по соцразвитию АбхазииСоциально-экономическое развитие Абхазии обсудили на конференции в Сухуме. Эксперты из Абхазии и России затронули вопросы, связанные с культурой, развитием социума, экономики, права. Инициаторы проведения мероприятия — участники конкурса "Команда Абхазии".Участник конкурса Георгий Габуния отметил важность прямого диалога абхазской и российской сторон."Одна из тем, которую мы разбираем, — это проблемы развития общественной деятельности в стране, пути решения и перспективы. В этом ключе мы продолжаем исследовательскую работу", - сказал он и подчеркнул важность помощи экспертов из России.Абхазия на первом местеКак сообщает АТОР, Абхазия заняла первое место по автопоездкам россиян в первом полугодии. На нее приходится 43% всех выездов на автомобилях за рубеж.По данным погранслужбы ФСБ, в республику совершили 1,39 млн поездок, на 3,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее.При этом аналитики ассоциации указывают на маятниковость поездок — многие люди пересекают границу по работе, и каждый раз учитывается отдельно. Кроме того, не все поездки приходятся на туристов, так как у большинства жителей Абхазии есть российские паспорта.Задержка поставок топливаНа минувшей неделе на заправках Абхазии образовались очереди. Это было связано с тем, что некоторые станции приостановили продажу топлива из-за дефицита.Как уточнили в Министерстве энергетики и транспорта республики, перебои с поставками связаны с загруженностью железных дорог в России, по которым в Абхазию топливо поступает.Первая партия в объеме 700 тонн прибыла в республику прибыла 23 августа – спустя два дня после появления сложностей в работе автозаправочных станций.Форум и гастрофестивальАбхазия приняла участие во Всероссийском молодежном форуме "Юг Молодой", сообщили в Госкомспорта.Мероприятие проходило в центре созидания "Маяк" в Запорожской области и собрало 300 участников из 29 регионов России и Абхазии.Они разрабатывали проекты для развития молодежных центров Донбасса и Новороссии, добровольческих объединений, наставничества, технологических решений и локальных брендов.Также делегация администрации Галского района приняла участие в гастрофестивале "Фруктовый вернисаж" в Тамбовской области.Она ознакомилась с передовыми аграрными технологиями — садами с автоматизированным орошением и фруктохранилищами.Участники фестиваля посетили благоустроенные объекты и памятные места села Петровское, возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату, побывали в местных школах, на фермерских хозяйствах и Избердеевском элеваторе — одном из крупнейших агрохолдингов региона.Связь с МКСЭкспедиция Русского географического общества вышла на связь с МКС из самой глубокой пещеры мира, расположенной в Абхазии, — пещеры Крубера.Оптоволоконный кабель на глубине 2176 м позволил провести телемост между спелеологами и космонавтами в честь дня рождения РГО и Дня географа.Благодаря инновационным технологиям удалось получить рекордно точные данные о глубине пещеры и обеспечить безопасную связь в экстремальных условиях.

