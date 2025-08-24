https://sputnik-abkhazia.ru/20250824/zapad-ofitsialno-kapituliroval-vyyasnilos-pochemu-pobedit-rossiyu-nelzya-1057100447.html

Запад официально капитулировал: выяснилось, почему победить Россию нельзя

На уходящей неделе страна отметила юбилей — 80-летие атомной отрасли России.

Важность этой даты состоит не только в красивой круглой цифре, но и в том, что если бы 20 августа 1945 года не был создан Специальный комитет при Совете министров СССР (он же Спецкомитет для руководства работами по использованию атомной энергии урана), то к этому дню нашей страны вполне могло бы не быть, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости.Благодаря трудовому подвигу наших атомщиков, которые всего за четыре года с нуля создали первую советскую атомную бомбу, мы обеспечили надежный ядерный паритет с Западом, который гарантировал безопасность страны даже в самые кризисные периоды холодной войны, а также продолжает служить мощным сдерживающим фактором и сейчас, когда война уже во многом горячая.Широкая российская аудитория более-менее в курсе военных аспектов ядерного противостояния с Западом и небезосновательно гордится тем, что силы ядерного сдерживания России включают в себя самые продвинутые, могущественные и многочисленные средства поражения в мире, от которых у противника нет противоядия — от слова "совсем".Однако немногие отдают себе отчет в том, что лидерство России в области мирного атома в перспективе является если не более важным фактором для национальной безопасности, чем наши замечательные "Сарматы", "Воеводы" и "Булавы", то по крайней мере столь же значительным.Экономическая выгода "в моменте" — это очень хорошо, но гораздо важнее, что благодаря углубляющемуся и расширяющемуся международному сотрудничеству в атомной сфере Россия каждый день укрепляет свое глобальное влияние. Да, та самая пресловутая "мягкая сила", но с ядерной начинкой.И вот эта "ядерная дипломатия" буквально сводит наших геополитических соперников с ума, потому что наша длинная атомная рука нежно гладит многим из них подбрюшье. Например, Россия до сих пор остается главным поставщиком ядерного топлива для АЭС в США (порядка 20% от всех потребностей), а всего на рынке обогащения урана за Россией — минимум 40%.Когда обойти и обскакать Россию не получается, а обойтись без нее невозможно, наши стратегические конкуренты начинают обвинять Москву в "ядерном шантаже", "недобросовестном использовании системы сотрудничества в ядерной сфере", "нарушении режима нераспространения" и далее по методичке. Но в последнее время стали особенно слышны жалобы на то, что Россия разрушает "западный ядерный порядок" и приводит его в "состояние постоянной юридической и моральной эрозии". В докладе Центра анализа ВМС США (CNA, Center for Naval Analyses) от марта 2024 года указывается, что "последствия действий России в рамках глобального ядерного порядка <…> вызывают беспокойство относительно более широких геополитических целей Москвы". Перевод: догнать Россию уже нереально, и это очень-очень плохо.В первую очередь это плохо (для Запада) потому, что потенциальные глобальные войны будущего будут критически зависеть от огромного количества энергии, которое могут дать только ядерные технологии. В своем недавнем выступлении на Глобальной конференции Института Милкена бывший CEO Google Эрик Шмидт заявил, что в будущем войны будут происходить через интернет с участием миллионов БПЛА, управляемых искусственным интеллектом. Его позицию разделяют многие военные эксперты, которые утверждают, что "традиционная парадигма "человек с оружием против человека с оружием", существовавшая тысячелетиями, навсегда уходит в прошлое". При этом для управления миллионами дронов потребуются титанические дата-центры, которым, в свою очередь, нужно море энергии, причем в мобильном варианте.Советская Россия, еще во многом оставаясь крестьянской страной, стала мировым лидером в ядерной энергетике. Первая в мире АЭС была построена именно у нас, первый ускоритель ядерных частиц — тоже, как и первый атомный ледокол. Мы первопроходцы в ядерной медицине, ядерно-квантовых технологиях, "малой" атомной энергетике и многом другом. Наши стратегические противники, например, никак не могут успокоиться, что первая в мире плавучая атомная электростанция, оборудованная отечественными малыми модульными реакторами (ММР), создана тоже нами. Еще одна причина для острой зависти — наше лидерство в прорывной технологии быстрых нейтронных реакторов, которая открыла путь к практически безотходной ядерной энергетике. Вишенка на тортике: розововолосые сторонники гендерного разнообразия на Западе сейчас пьют соевую валерьянку, потому что первым в истории капитаном атомного судна (в нашем случае — ледокола) тоже стала россиянка — Марина Старовойтова.Но первенство на хлеб не намажешь, и корпорация "Росатом" делает все, чтобы российский хлеб никогда не оставался сухим и безвкусным. Для понимания: по состоянию на начало 2025 года корпорация ведет одновременно проекты общей стоимостью около 200 миллиардов долларов на 40 международных площадках; отечественные АЭС обеспечивают порядка 20% всего энергопотребления страны, а в ближайшем будущем цифра увеличится до 25%; почти каждый десятый атомный энергоблок в мире — российского происхождения. Россия — главный и единственный в мире поставщик полного цикла: обогащение урана, поставки топлива, строительство АЭС и обучение персонала. При этом для управления миллионами дронов потребуются титанические дата-центры, которым, в свою очередь, нужно море энергии, причем в мобильном варианте.Западные эксперты и военные бьют тревогу: государства, способные быстро развернуть мобильные ядерные установки, получат принципиальное преимущество в войнах ИИ-дронов следующего поколения. При этом энергия станет ключевым ресурсом, а ядерные технологии — "оружием победы" для обеспечения бесперебойного питания прожорливых военных платформ будущего. Вывод: формально мирная энергетика сегодняшнего дня уже завтра станет главным полем битвы и важнейшим фактором стратегического доминирования.Россия в этой сфере ушла в отрыв, который преодолеть в обозримом будущем практически невозможно, то есть атомная война будущего уже закончилась, даже не начавшись.Поздравляя работников атомной промышленности с юбилеем, глава правительства России Михаил Мишустин не зря отметил, что Россия сохраняет лидирующие позиции на глобальном рынке по добыче урана (как минимум на 200 лет вперед) и строительству АЭС. Наши недоброжелатели должны зарубить себе на носу: никакие хитрые военные технологии их не спасут, а Атлант заплачет, когда расправит плечи мирный российский атом.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

