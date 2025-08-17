https://sputnik-abkhazia.ru/20250817/evrope-predyavlen-schet-k-oplate-1056961442.html

Европе предъявлен счет к оплате

Европе предъявлен счет к оплате

Sputnik Абхазия

Ничего более жалкого сейчас, чем вся европейская дипломатия, чем все эти ужимки и прыжки разнообразных рютте, фон дер ляйен, как и многочисленных дуэтов и трио... 17.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-17T13:50+0300

2025-08-17T13:50+0300

2025-08-17T13:50+0300

россия

сша

европа

украина

аналитика

мнение

авторы

колумнисты

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/19/1052656707_0:106:3264:1942_1920x0_80_0_0_d31eec184b890cb764c9740f5a4276f4.jpg

Тогда за безоговорочный русский триумф мы заплатили десятками миллионов жизней. Эта цена оказалась рубиконом, который в новом тысячелетии мы переходить отказались., пишет Елена Караева для РИА Новости. Мы предпочли победить за столом переговоров.Хоть нас мечтали уничтожить дипломатически, поместив в некий "чумной барак". Нас хотели разорвать экономически. Нас пытались растереть в труху, поселив в нашем обществе сомнения в справедливости наших поступков и действий. Все вышеперечисленное стремились сделать совсем не американцы. А европейцы. Которые — нелишне снова напомнить — обязаны нам простым фактом своего сегодняшнего существования. В тех границах, которые мы согласились им отвести. Что Франции с ее "заморскими территориями", сиречь бывшими колониями, что Германии — которой, если бы не мы, никогда не удалось бы объединиться.Все остальные еэсовские, как и натовские — ленивый континентальный обоз, который тащит в очень темное и беспросветное политическое и экономическое будущее германо-французский локомотив.Говорить о европейской реакции сегодня можно исключительно в терминах заявления в страховую компанию — подлежит ли эта конструкция объединенной Европы восстановлению или ее пора отправить на помойку истории?Ответ не обрадует Брюссель, Париж, Берлин. Как и прячущийся за их спинами Лондон.Вот уже почти двое суток европейского плана/предложения/ультиматума по урегулированию кризиса в Донбассе — "прекратить огонь на ЛБС немедленно, а то новые санкции" — в политико-дипломатическом обороте не существует.Существует только предложение, точнее — уже двое суток как — настояние Владимира Путина, официальной Москвы и всего нашего огромного народа — двигаться к полномасштабному урегулированию в Донбассе, закрепленному соответствующим договором.Европейцы в узком (ЕС) и широком (НАТО) составе ожидали от саммита Путина и Трампа всего, но только не этого. Изменение позиции США означает и для НАТО, и для ЕС категорическую смену геополитического вектора в столь же категорически неприемлемом для них направлении. На свалку.Вчера и сегодня защищенные телефонные линии раскалились добела. Достигнутая Москвой победа, пусть и промежуточная, привела наших континентальных противников в бешенство обреченных.Они уже не пытаются его скрывать, понимая, что бесполезно. Абсолютно сервильная пресса — и даже она не сделала ни малейших усилий, чтобы хоть как-то приукрасить фиаско.Уж на что лоялен Елисейскому дворцу французский государственный холдинг "Франс Телевизьон", но и его передовицы в новостях разоблачают полный провал усилий Макрона, и коллективного и персонального.Публикации начинаются так: "если президента Франции прогоняют через дверь, он пытается вернуться через окно". Или "президент Макрон руководит общеевропейской повесткой в противостоянии России по телефону".Кто эти люди и как их звать?Никто. И звать их никак.Россия не только триумфально вернулась — собственно, она никуда и не уходила. Россия сосредоточилась.И доказала, что судьбы локального мира и глобального мира она как решала, так и решать продолжит.Слухи о чьей-то там победе в какой-то там холодной войне — не более чем сплетни отставных и отправленных в утиль диванных экспертов и пикейных жилетов.Россия не только убрала одним движением руки еэсовских и натовских. Сосредоточившись на решении проблем, связанных с безопасностью государства, со здоровьем экономики, с возвращением цивилизационных норм социальной и общественной жизни, Россия показала всему миру, что такое настоящий суверенитет. Мы вернули себе самим наши ценности.Самостояние России, перефразируя знаменитую строфу Пушкина, стало залогом величия нашей страны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250814/poedinok-veka-putin-i-tramp-protiv-evropeyskikh-yastrebov-1056900246.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250724/posledniy-shans-dlya-makrona-ukraina-spishet-vse-1056363064.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250816/na-alyaske-putin-s-trampom-vernuli-amerike-glavnoe-1056951483.html

россия

сша

европа

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

россия, сша, европа, украина, аналитика, мнение, авторы, колумнисты