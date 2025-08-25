Прогноз погоды в Абхазии на вторник 26 августа

Абхазия
СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Во вторник, 26 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, временами локальные осадки, местами возможна гроза.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров. Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от+ 21°С до +26°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое, умеренное, 1-2балла.Относительная влажность воздуха - 60 -90%.
СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Во вторник, 26 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, временами локальные осадки, местами возможна гроза.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от+ 21°С до +26°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое, умеренное, 1-2балла.
Относительная влажность воздуха - 60 -90%.
