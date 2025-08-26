https://sputnik-abkhazia.ru/20250826/prognoz-pogody-v-abkhazii-v-sredu-27-avgusta-1057124639.html
Прогноз погоды в Абхазии в среду 27 августа
Прогноз погоды в Абхазии в среду 27 августа
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует юго-восточная периферия антициклона. 26.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-26T13:10+0300
2025-08-26T13:10+0300
2025-08-26T13:10+0300
в абхазии
абхазия
новости
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/11/1047540998_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e4cc3b58e05499d584583f153d36b886.jpg
СУХУМ, 25 авг - Sputnik. В среду, 27 августа, ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +26.0 до +31°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха - 60 -80%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/11/1047540998_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a20e4021eaa295c6883ddde84ccbf55e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, погода в абхазии
абхазия, новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии в среду 27 августа
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует юго-восточная периферия антициклона.
СУХУМ, 25 авг - Sputnik. В среду, 27 августа, ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +26.0 до +31°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха - 60 -80%.