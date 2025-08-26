Прогноз погоды в Абхазии в среду 27 августа

Абхазия
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
ИИА "Аԥсны акоманда" аус зыднауло апроект хадақәа: аиҿкаара анапхгаҩы иҿцәажәара
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Апрограмма "Ауниверситеттә сменақәа" Аԥсны ашколхәыҷқәа ирнаҭо: аҵараҟәша ахаҭарнак ицәажәара
13:34
11 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Очамчыратәи ашкол - интернат аҵарашықәс азхиара: аиҳаб ҿыц лцәажәара
13:45
15 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Гражданин и начальник
Итоги работы банковской системы Абхазии за полгода
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Интервью с основателем "Мастерской новых медиа" Юлией Аблец
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
Гыцба Аԥсны ахьыԥшымра Жәларбжьаратәи азхаҵара аҵаки аԥеиԥши ртәы
18:04
14 мин
Аицәажәара
Апрограмма "Ауниверситеттә сменақәа" Аԥсны ашколхәыҷқәа ирнаҭо: аҵараҟәша ахаҭарнак ицәажәара
18:18
11 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Из пещеры в космос: спелеолог о связи с МКС
18:34
14 мин
Такие обстоятельства
Интервью с основателем "Мастерской новых медиа" Юлией Аблец
18:49
11 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
Гыцба Аԥсны ахьыԥшымра Жәларбжьаратәи азхаҵара аҵаки аԥеиԥши ртәы
21:04
14 мин
Аицәажәара
Апрограмма "Ауниверситеттә сменақәа" Аԥсны ашколхәыҷқәа ирнаҭо: аҵараҟәша ахаҭарнак ицәажәара
21:18
11 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Из пещеры в космос: спелеолог о связи с МКС
21:34
14 мин
Такие обстоятельства
Интервью с основателем "Мастерской новых медиа" Юлией Аблец
21:49
11 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны ахьыԥшымра жәларбжьаратәи азхаҵара: Апарламент ԥасатәи аиҳабы иҿцәажәара
13:04
15 мин
Аицәажәара
Аԥсны ахьыԥшымра азхаҵара амш: аҭоурыхтә кадрқәа руак афырхаҵа лгәалашәара
13:18
11 мин
Новости 13.30
Главные темы
13:31
3 мин
Интервью
Признание независимости Абхазии: разговор с первым послом республики в России
13:34
13 мин
Актуальный комментарий
Правовой статус независимых государств: мнение дипломата
13:47
13 мин
Прогноз погоды в Абхазии в среду 27 августа
СУХУМ, 25 авг - Sputnik. В среду, 27 августа, ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +26.0 до +31°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха - 60 -80%.
Прогноз погоды в Абхазии в среду 27 августа

13:10 26.08.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукЖаркое лето 2023
Жаркое лето 2023 - Sputnik Абхазия, 1920, 26.08.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует юго-восточная периферия антициклона.
СУХУМ, 25 авг - Sputnik. В среду, 27 августа, ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +26.0 до +31°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха - 60 -80%.
0