https://sputnik-abkhazia.ru/20250826/prognoz-pogody-v-abkhazii-v-sredu-27-avgusta-1057124639.html

Прогноз погоды в Абхазии в среду 27 августа

Прогноз погоды в Абхазии в среду 27 августа

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует юго-восточная периферия антициклона. 26.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-26T13:10+0300

2025-08-26T13:10+0300

2025-08-26T13:10+0300

в абхазии

абхазия

новости

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/11/1047540998_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e4cc3b58e05499d584583f153d36b886.jpg

СУХУМ, 25 авг - Sputnik. В среду, 27 августа, ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +26.0 до +31°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха - 60 -80%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, погода в абхазии