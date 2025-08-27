Абхазия
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Прогноз погоды в Абхазии на праздничные дни с 28 по 31 августа
Прогноз погоды в Абхазии на праздничные дни с 28 по 31 августа
СУХУМ, 27 авг - Sputnik. В выходные и праздничные дни, с 28 по 31 августа, ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду, местами возможны порывы от 10 до 12 метров. Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от+25°С до + 30°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха - 60 - 80%.
19:33 27.08.2025
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южного циклона.
СУХУМ, 27 авг - Sputnik. В выходные и праздничные дни, с 28 по 31 августа, ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду, местами возможны порывы от 10 до 12 метров.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от+25°С до + 30°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха - 60 - 80%.
