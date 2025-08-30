https://sputnik-abkhazia.ru/20250830/evraziya-bez-zapada-kitay-pokazhet-novyy-mir-1057200198.html

Евразия без Запада: Китай покажет новый мир

Евразия без Запада: Китай покажет новый мир

Sputnik Абхазия

В ближайшие четыре дня центр международной политической активности будет находиться в Китае: до среды в Поднебесной пройдут два крупных собрания мировых... 30.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-30T15:35+0300

2025-08-30T15:35+0300

2025-08-30T15:35+0300

мнение

авторы

колумнисты

китай

россия

шос

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/04/1037427043_0:150:3111:1900_1920x0_80_0_0_be82b88f58661a72b89c0452be7ba3b7.jpg

Сначала в Тяньцзине соберется двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества, а потом в Пекине состоится празднование 80-летия победы над Японией, пишет Петр Акопов для РИА Новости.Оба мероприятия соберут множество иностранных гостей: в саммите ШОС примут участие 20 глав государств и правительств, парад на Тяньаньмэнь посетят лидеры 30 стран, а всего будут представлены на высоком уровне почти 50 государств.Для председателя Си Цзиньпина приезд иностранных гостей будет иметь далеко не только символическое, как демонстрация растущего влияния Китая, но и практическое значение. В частности, пройдут масштабные переговоры с Владимиром Путиным, Си наконец-то снова встретится с индийским премьером Моди, состоится первый в истории "выход в свет" Ким Чен Ына - северокорейский лидер никогда ранее не участвовал в коллективных международных церемониях. На пекинский парад приедет даже такой в прошлом китаефоб, как президент Аргентины Милей. И только страны Запада в основном будут представлены на посольском уровне. Хотя не все: Франция и Италия пришлют глав МИД.На параде ожидается демонстрация новейшей китайской военной техники, однако Пекин по-прежнему делает главную ставку на силу торговли и сотрудничества, а не оружия. Для страны, уже ставшей главным торговым партнером большинства государств мира, это осознанная стратегия, что, впрочем, не отменяет понимания необходимости все более активного участия в работе над изменением мирового порядка. Поэтому саммит ШОС, специально подверстанный под торжества в Пекине, пришелся максимально кстати.ШОС часто называют в одном ряду с БРИКС, из-за активного расширения которой в последние годы первая оказывается как бы в тени. Но это несправедливо, потому что именно ШОС стала первопроходцем в деле строительства нового миропорядка. Формально организации пошел 25-й год, но она все больше превращается из российско-китайского сотрудничества по стабильности в Центральной Азии, с которого и начиналась, в полноценную паназиатскую структуру. Количество участников выросло с пяти до десяти, а если брать стремительно растущее в последние годы число "партнеров по диалогу", то до 26. Да, целый ряд стран входит и в БРИКС, и в ШОС — в первую очередь такие ключевые государства, как Китай, Индия и Россия, но именно ШОС призвана обеспечить безопасность на подавляющей части Евразии. Это, конечно, большая и пока еще недостижимая цель, но важно, что у участников есть понимание того, что азиаты должны сами обеспечивать безопасность в своем регионе.Да, это вызов Западу — даже, точнее, не вызов, а несогласие с ситуацией, при которой Запад, и в первую очередь США, в одностороннем порядке провозгласил себя ответственным за безопасность во всем мире. Колониальный период прямого господства Запада в Азии давно закончился, но его влияние, возможности и интересы никуда не делись. Атлантисты по-прежнему хотят "пасти народы" Азии — направляя, руководя, играя на противоречиях, а порой и откровенно стравливая их между собой. Совокупная мощь Запада — военная, финансовая, кадровая, информационная и прочая — дает для этого огромные возможности. К тому же между азиатскими странами есть масса различных противоречий, а интеграционные процессы региональных объединений далеко не везде идут так успешно, как в АСЕАН, который объединяет страны Юго-Восточной Азии. Только в этом году пусть и ограниченные, но военные конфликты произошли между Пакистаном и Индией, которые входят в ШОС, Таиландом и Камбоджей - последняя имеет статус партнера по диалогу. И можно было заметить, что ШОС не сыграла заметной роли в их прекращении. Впрочем, и Дональд Трамп, заявивший о своем успешном миротворчестве в обоих случаях, тут выдает желаемое за действительное. Другой участник ШОС — Иран — подвергся израильским и американским атакам, а организация лишь выразила свое недовольство. Так, может быть, ШОС и не стоит претендовать на роль "паназиатского механизма безопасности"?Ровно наоборот: именно в рамках ШОС нужно искать пути если не окончательного решения, то смягчения и лечения противоречий между участниками. Во-первых, это исключит возможность манипуляций со стороны неазиатских стран и сил, во-вторых, за счет многосторонности ШОС найти взаимоприемлемые варианты проще, чем в формате двусторонних отношений.Достаточно посмотреть на индо-пакистанские противоречия: очевидно желание США и Британии не только поддерживать их в постоянном напряжении, но и использовать взаимную неприязнь Дели и Исламабада при выстраивании различных альянсов (например, антикитайского — играя на опасениях Индии из-за пакистано-китайского сотрудничества). А в рамках ШОС противоречия Индии и Пакистана могут сглаживаться той же Россией, которая заинтересована как в сохранении стратегических отношений с Дели, так и в выстраивании долгосрочных и разнообразных связей с Исламабадом.Неслучайно поэтому накануне саммита в Тяньцзине Россия устами секретаря Совбеза Шойгу предложила восстановить взаимодействие организации с Афганистаном — одним из двух государств, имеющих статус наблюдателя в ШОС. Вторым является Монголия, которая не хочет переходить к полноценному членству в организации из-за своего нейтрального статуса, а статус Афганистана был, по сути, заморожен после прихода к власти талибов четыре года назад. В 2025-м, после признания Россией афганского правительства, - а в Пекине уже давно работает посол талибов, ситуация должна наконец-то измениться — и в этом заинтересованы не только афганские власти.Восстановление, а потом и прием в качестве полноценного члена ШОС Афганистана станет правильным сигналом: если сидевшее на американских штыках кабульское правительство могло участвовать в работе организации, то тем более это право имеет самостоятельная, независимая власть. А восстановление экономики Афганистана, его подключение к транспортным, сырьевым и торговым коридорам отвечает интересам всех стран ШОС: Китая, Индии, России, Пакистана, центральноазиатских республик. Потому что продемонстрирует способность азиатских стран самостоятельно и сообща решать свои проблемы — после того как западники убрались из Азии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250828/tramp-zashel-slishkom-daleko-emu-nanesena-smertelnaya-obida-1057174577.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250710/nato-gotovitsya-k-boyam-na-kitaysko-estonskoy-granitse-1055894333.html

китай

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

мнение, авторы, колумнисты, китай, россия, шос