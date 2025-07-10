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https://sputnik-abkhazia.ru/20250710/nato-gotovitsya-k-boyam-na-kitaysko-estonskoy-granitse-1055894333.html
НАТО готовится к боям на китайско-эстонской границе
НАТО готовится к боям на китайско-эстонской границе
Sputnik Абхазия
Каждый раз, когда кажется, что для убеждения собственных граждан в существовании "русской угрозы" на Западе давно уже использовали все стратегические запасы... 10.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-10T15:00+0300
2025-07-10T15:00+0300
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На сей раз это сделал генсек НАТО Марк Рютте, успешно оспаривающий у Каи Каллас пальму первенства в русофобии, пишет Петр Акопов для РИА Новости.Голландец дал большое интервью The New York Times — расхваливал Трампа, объяснял необходимость увеличения расходов на оборону до пяти процентов ВВП и растолковывал американцам непреходящее значение альянса для их безопасности. При этом "Соединенные Штаты не будут надежно защищены, если не будут защищены Атлантика, Европа и Арктика". Уже и Арктика, то есть не атлантический пакт, а военный альянс с глобальной зоной интересов? Конечно, но где же тут важнейший для американцев Индо-Тихоокеанский регион, в который США все активнее привлекают отдельные натовские страны (в том числе крупнейшие — Британию, Францию)? Неужели Рютте не видит его значения для НАТО или решил пока что не дразнить Китай расширением зоны ответственности альянса?"Есть вторая причина, которая имеет отношение к Индо-Тихоокеанскому региону. Существует растущее понимание — и давайте не будем проявлять наивность в этом отношении: если Си Цзиньпин соберется напасть на Тайвань, он для начала позвонит своему партнеру Владимиру Владимировичу Путину, проживающему в Москве, и скажет ему: "Эй, я собираюсь сделать это, и мне нужно, чтобы ты держал их в напряжении в Европе, напав на территорию Североатлантического альянса". Скорее всего, именно так и будет развиваться ситуация. И чтобы сдержать их, нам нужно сделать две вещи. Во-первых, коллективная НАТО должна быть настолько сильна, чтобы русские никогда не отважились на такое. Во-вторых, это совместная работа с Индо-Тихоокеанским регионом. Это как раз то, что активно продвигает президент Трамп".То есть, защищая Европу от русской угрозы, США тем самым удерживают Китай от нападения на Тайвань, а европейские члены НАТО в знак благодарности помогают Штатам "работать" в Индо-Тихоокеанском регионе. Стоит американцам уйти из Европы (или хотя бы отказаться от гарантий защиты каждого сантиметра европейской земли от русской агрессии) — как коварные китайцы тут же попытаются вернуть отколовшийся остров себе. И следуя логике поведения мирового гегемона, Штатам придется воевать с Поднебесной, чего в Вашингтоне, конечно, хотели бы избежать.Чтобы всего этого не произошло, нужно просто хорошо сдерживать русских в Европе — вот что Рютте "продает" американцам. Не будем спрашивать, какое отношение вопросы воссоединения Китая имеют к американской безопасности, не говоря уже о том, что юридически США вообще признают остров частью Поднебесной. Не будем уточнять, что сама идея угрозы вооруженного захвата острова частями китайской армии активно разыгрывается именно американцами, причем в абсолютно провокационных целях. КНР хочет добиться мирного воссоединения с Тайванем на условиях, аналогичных гонконгским "одна страна — две системы", без применения армии. Ее подготовка к взятию под контроль Тайваня путем блокады или десанта ведется только на крайний случай: если Соединенные Штаты решатся на эскалацию тайваньского вопроса и признают независимость острова (а в Тайбэе перед тем провозгласят независимость, то есть откажутся от преемственности с республикой, существовавшей до 1949 года). Так что китайскую операцию по оккупации Тайваня могут спровоцировать только сами США, а Пекин заинтересован в мирном воссоединении, к которому и так все неизбежно придет.Но сделаем вид, что Рютте верит в то, что говорит. То есть Си Цзиньпин готовится к вторжению, но не решается на него из-за опасения столкновения с Соединенными Штатами. Поэтому он попросит Путина напасть на одну из стран НАТО, чтобы отвлечь внимание Вашингтона на европейский театр военных действий. Войну на два фронта США не потянут — и Тайвань упадет в руки коммунистов.Тут все настолько "логично", что просто оторопь берет. Если раньше европейцев и американцев пугали тем, что, взяв Украину, Путин пойдет на Варшаву, а то и на Берлин — просто потому, что агрессор и "русский империалист", то теперь выясняется, что он атакует альянс по приказу из Пекина? Россия нападет на миллиардный блок во главе с США ради того, чтобы облегчить Китаю возвращение отколовшейся провинции? Путин будет рисковать ядерной войной ради операции, которую Китай может спокойно отложить на 10-20 лет (если не брать в расчет американские провокации)? И это уровень анализа генсека НАТО?Если вам интересно, какую именно страну альянса выберут Путин и Си для отвлекающего удара, то и на этот вопрос есть косвенный ответ все в том же интервью. Когда генсеку напомнили, что при недавней репетиции защиты от русского вторжения в Прибалтике "в итоге для Эстонии учения прошли не очень хорошо", Рютте всех успокоил: "Это не сигнал тревоги, потому что у нас есть все планы на случай нападения на Эстонию, и русские знают об этом. Наш ответ будет сокрушительным. Я не могу вдаваться в подробности, потому что Владимир Путин, как мне известно, смотрит такие программы (имеется в виду видеоверсия интервью). Но это не значит, что эстонцев оставляют одних. Им на помощь придут все силы НАТО, они получат полную поддержку от США. Путин знает это. Вот почему он не будет нападать на Эстонию прямо сегодня. Но он может сделать это через пять или семь лет, если мы не выделим все эти дополнительные средства".Вот пазл и сложился, ведь, как предупреждают некоторые американские "аналитики", Си готовит нападение на Тайвань именно в эти сроки. А к этому моменту Россия как раз будет готова атаковать Эстонию, поэтому, чтобы защитить маленькую демократию от русско-китайской угрозы, нужно тратить пять процентов ВВП на вооружение альянса и военную помощь Украине. Тогда русские никогда не дойдут до Таллина. Даже удивительно, что это придумал Марк Рютте, а не эстонка Кая Каллас.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250703/makronu-nuzhna-ot-putina-ne-ukraina-1055692909.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250702/triumf-donni-zelenskomu-poruchili-isportit-prazdnik-trampu-1055674159.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250625/vremya-istekaet-rossiya-sozdast-s-nulya-novuyu-mnogomillionnuyu-armiyu-1055557195.html
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Петр Акопов
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мнение, авторы, колумнисты, нато, россия, ес
мнение, авторы, колумнисты, нато, россия, ес

НАТО готовится к боям на китайско-эстонской границе

15:00 10.07.2025
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - Sputnik Абхазия, 1920, 10.07.2025
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Петр Акопов - Sputnik Абхазия
Петр Акопов
Все материалы
Каждый раз, когда кажется, что для убеждения собственных граждан в существовании "русской угрозы" на Западе давно уже использовали все стратегические запасы самого лютого этапа холодной войны, снизу начинают стучать.
На сей раз это сделал генсек НАТО Марк Рютте, успешно оспаривающий у Каи Каллас пальму первенства в русофобии, пишет Петр Акопов для РИА Новости.
Голландец дал большое интервью The New York Times — расхваливал Трампа, объяснял необходимость увеличения расходов на оборону до пяти процентов ВВП и растолковывал американцам непреходящее значение альянса для их безопасности. При этом "Соединенные Штаты не будут надежно защищены, если не будут защищены Атлантика, Европа и Арктика". Уже и Арктика, то есть не атлантический пакт, а военный альянс с глобальной зоной интересов? Конечно, но где же тут важнейший для американцев Индо-Тихоокеанский регион, в который США все активнее привлекают отдельные натовские страны (в том числе крупнейшие — Британию, Францию)? Неужели Рютте не видит его значения для НАТО или решил пока что не дразнить Китай расширением зоны ответственности альянса?
Нет, ничего не забыто: просто генсек приберег эту часть мира для объяснения американцам важности защиты Европы от русских. Оцените полет мысли:
"Есть вторая причина, которая имеет отношение к Индо-Тихоокеанскому региону. Существует растущее понимание — и давайте не будем проявлять наивность в этом отношении: если Си Цзиньпин соберется напасть на Тайвань, он для начала позвонит своему партнеру Владимиру Владимировичу Путину, проживающему в Москве, и скажет ему: "Эй, я собираюсь сделать это, и мне нужно, чтобы ты держал их в напряжении в Европе, напав на территорию Североатлантического альянса". Скорее всего, именно так и будет развиваться ситуация. И чтобы сдержать их, нам нужно сделать две вещи. Во-первых, коллективная НАТО должна быть настолько сильна, чтобы русские никогда не отважились на такое. Во-вторых, это совместная работа с Индо-Тихоокеанским регионом. Это как раз то, что активно продвигает президент Трамп".
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То есть, защищая Европу от русской угрозы, США тем самым удерживают Китай от нападения на Тайвань, а европейские члены НАТО в знак благодарности помогают Штатам "работать" в Индо-Тихоокеанском регионе. Стоит американцам уйти из Европы (или хотя бы отказаться от гарантий защиты каждого сантиметра европейской земли от русской агрессии) — как коварные китайцы тут же попытаются вернуть отколовшийся остров себе. И следуя логике поведения мирового гегемона, Штатам придется воевать с Поднебесной, чего в Вашингтоне, конечно, хотели бы избежать.
Чтобы всего этого не произошло, нужно просто хорошо сдерживать русских в Европе — вот что Рютте "продает" американцам. Не будем спрашивать, какое отношение вопросы воссоединения Китая имеют к американской безопасности, не говоря уже о том, что юридически США вообще признают остров частью Поднебесной. Не будем уточнять, что сама идея угрозы вооруженного захвата острова частями китайской армии активно разыгрывается именно американцами, причем в абсолютно провокационных целях. КНР хочет добиться мирного воссоединения с Тайванем на условиях, аналогичных гонконгским "одна страна — две системы", без применения армии. Ее подготовка к взятию под контроль Тайваня путем блокады или десанта ведется только на крайний случай: если Соединенные Штаты решатся на эскалацию тайваньского вопроса и признают независимость острова (а в Тайбэе перед тем провозгласят независимость, то есть откажутся от преемственности с республикой, существовавшей до 1949 года). Так что китайскую операцию по оккупации Тайваня могут спровоцировать только сами США, а Пекин заинтересован в мирном воссоединении, к которому и так все неизбежно придет.
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Но сделаем вид, что Рютте верит в то, что говорит. То есть Си Цзиньпин готовится к вторжению, но не решается на него из-за опасения столкновения с Соединенными Штатами. Поэтому он попросит Путина напасть на одну из стран НАТО, чтобы отвлечь внимание Вашингтона на европейский театр военных действий. Войну на два фронта США не потянут — и Тайвань упадет в руки коммунистов.
Тут все настолько "логично", что просто оторопь берет. Если раньше европейцев и американцев пугали тем, что, взяв Украину, Путин пойдет на Варшаву, а то и на Берлин — просто потому, что агрессор и "русский империалист", то теперь выясняется, что он атакует альянс по приказу из Пекина? Россия нападет на миллиардный блок во главе с США ради того, чтобы облегчить Китаю возвращение отколовшейся провинции? Путин будет рисковать ядерной войной ради операции, которую Китай может спокойно отложить на 10-20 лет (если не брать в расчет американские провокации)? И это уровень анализа генсека НАТО?
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Если вам интересно, какую именно страну альянса выберут Путин и Си для отвлекающего удара, то и на этот вопрос есть косвенный ответ все в том же интервью. Когда генсеку напомнили, что при недавней репетиции защиты от русского вторжения в Прибалтике "в итоге для Эстонии учения прошли не очень хорошо", Рютте всех успокоил: "Это не сигнал тревоги, потому что у нас есть все планы на случай нападения на Эстонию, и русские знают об этом. Наш ответ будет сокрушительным. Я не могу вдаваться в подробности, потому что Владимир Путин, как мне известно, смотрит такие программы (имеется в виду видеоверсия интервью). Но это не значит, что эстонцев оставляют одних. Им на помощь придут все силы НАТО, они получат полную поддержку от США. Путин знает это. Вот почему он не будет нападать на Эстонию прямо сегодня. Но он может сделать это через пять или семь лет, если мы не выделим все эти дополнительные средства".
Вот пазл и сложился, ведь, как предупреждают некоторые американские "аналитики", Си готовит нападение на Тайвань именно в эти сроки. А к этому моменту Россия как раз будет готова атаковать Эстонию, поэтому, чтобы защитить маленькую демократию от русско-китайской угрозы, нужно тратить пять процентов ВВП на вооружение альянса и военную помощь Украине. Тогда русские никогда не дойдут до Таллина. Даже удивительно, что это придумал Марк Рютте, а не эстонка Кая Каллас.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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