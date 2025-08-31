Абхазия
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 1 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 1 сентября
СУХУМ, 31 авг - Sputnik. В понедельник, 1 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами в конце дня возможен дождь разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 10-12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 1 сентября

18:36 31.08.2025
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием области пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 31 авг - Sputnik. В понедельник, 1 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Местами в конце дня возможен дождь разной интенсивности, гроза.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 10-12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.
0