Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 1 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 1 сентября

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием области пониженного атмосферного давления. 31.08.2025

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. В понедельник, 1 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами в конце дня возможен дождь разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 10-12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

