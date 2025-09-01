https://sputnik-abkhazia.ru/20250901/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-2-sentyabrya-1057241207.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 2 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 2 сентября
СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Во вторник, 2 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.С ночи и до полудня преимущественно без осадков, ближе к вечеру, из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, местами возможны кратковременные осадки.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
