Прогноз погоды в Абхазии на вторник 2 сентября

18:39 01.09.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукСухумская набережная
Сухумская набережная - Sputnik Абхазия, 1920, 01.09.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Погоду на черноморском побережье Абхазии определяет барическое поле пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Во вторник, 2 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
С ночи и до полудня преимущественно без осадков, ближе к вечеру, из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, местами возможны кратковременные осадки.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.
