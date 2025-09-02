Печать истории: 95 лет Абхазскому государственному издательству

Абхазия
Это событие стало результатом развития национальной литературы и культуры в республике.Бадрак Авидзба, SputnikНациональное издательствоРуководитель Абгосиздата Даур Начкебия в интервью Sputnik рассказал, что к 1930 году в республике были печатные органы – работали различные типографии, но книжного издательства не было. И с учетом того, что в Абхазии активно развивалась национальная литература, создание такого органа стало необходимостью.С появлением издательства у любителей художественного слова появилась возможность читать на абхазском языке произведения Дмитрия Гулиа, Самсона Чанба, Иуа Когония, Михаила Лакрба, Мушни Хашба и других классиков, которые были выпущены в республике.После создания издательства его стали расширять, количество произведений поэтов и писателей, которое оно выпускало, увеличивалось."После 1956 года, когда началась оттепель, было золотое время для Абхазского госиздательства и вообще для абхазской литературы. Огромное количество молодых талантов вошло тогда в литературу. Соответственно нагрузки на издательство увеличились, но оно справлялось. Самые лучшие произведения наших классиков были изданы в то время", – отметил Начкебия.В разные годы Абхазское государственное издательство возглавляли известные поэты, писатели и общественные деятели, среди них Мушни Хашба, Платон Бебиа, Терентий Чаниа и многие другие. По словам Даура Начкебия, за все время существования издательства общий тираж выпущенных книг составил несколько миллионов экземпляров.Как работает издательство сегодняДаур Начкебия рассказал, что сегодня в издательстве в основном выпускается художественная литература."Научная и учебная литература издаются в других местах, мы занимаемся художественной и иной литературой. Иная литература – это возможность получать индивидуальные задания от авторов или же организаций. Наши специалисты могут работать над любым текстом, они люди проверенные, некоторые из них работали еще в советском издательстве. В основном мы издаем художественную литературу на абхазском и русском языках", – проинформировал он.В среднем за год Абгосиздат выпускает около 40 наименований книг, почти все они на абхазском языке."Самое главное, что позволяет существовать издательству, – это то, что мы государственное учреждение, имеем госзаказ на издание книг. Все книги, которые издаются в Абхазском государственном издательстве, финансируются государством", – сообщил Начкебия.В Абгосиздате трудятся около 20 человек – редакторы, корректоры, операторы по набору текстов, художники, технические работники. Они занимаются версткой книг, оформлением и дизайном.Продукция издательства представлена в библиотеках и во всех книжных магазинах республики, добавил Начкебия.В заключение он выразил надежду на то, что в Абхазии наступит время возрождения интереса к книгам, как происходит в мире. В этом плане в республике, по его мнению, видны положительные тенденции.
Печать истории: 95 лет Абхазскому государственному издательству

15:10 02.09.2025 (обновлено: 15:13 02.09.2025)
© SputnikПечать истории: 95 лет Абхазскому государственному издательству
Печать истории: 95 лет Абхазскому государственному издательству - Sputnik Абхазия, 1920, 02.09.2025
© Sputnik
Подписаться
Абхазское государственное издательство было открыто 1 сентября 1930 года.
Это событие стало результатом развития национальной литературы и культуры в республике.
Бадрак Авидзба, Sputnik

Национальное издательство

Руководитель Абгосиздата Даур Начкебия в интервью Sputnik рассказал, что к 1930 году в республике были печатные органы – работали различные типографии, но книжного издательства не было. И с учетом того, что в Абхазии активно развивалась национальная литература, создание такого органа стало необходимостью.
С появлением издательства у любителей художественного слова появилась возможность читать на абхазском языке произведения Дмитрия Гулиа, Самсона Чанба, Иуа Когония, Михаила Лакрба, Мушни Хашба и других классиков, которые были выпущены в республике.

"Издательства, где формировали бы книги, где проходила бы работа над составлением, редактированием, корректированием текста, где готовили бы книги к печати, в то время не было. Поэтому была острая необходимость в нем. Такое издательство появилось как веление времени и нарождающейся абхазской литературы", – подчеркнул он.

После создания издательства его стали расширять, количество произведений поэтов и писателей, которое оно выпускало, увеличивалось.
"После 1956 года, когда началась оттепель, было золотое время для Абхазского госиздательства и вообще для абхазской литературы. Огромное количество молодых талантов вошло тогда в литературу. Соответственно нагрузки на издательство увеличились, но оно справлялось. Самые лучшие произведения наших классиков были изданы в то время", – отметил Начкебия.
В разные годы Абхазское государственное издательство возглавляли известные поэты, писатели и общественные деятели, среди них Мушни Хашба, Платон Бебиа, Терентий Чаниа и многие другие. По словам Даура Начкебия, за все время существования издательства общий тираж выпущенных книг составил несколько миллионов экземпляров.
Как работает издательство сегодня

Даур Начкебия рассказал, что сегодня в издательстве в основном выпускается художественная литература.
"Научная и учебная литература издаются в других местах, мы занимаемся художественной и иной литературой. Иная литература – это возможность получать индивидуальные задания от авторов или же организаций. Наши специалисты могут работать над любым текстом, они люди проверенные, некоторые из них работали еще в советском издательстве. В основном мы издаем художественную литературу на абхазском и русском языках", – проинформировал он.
В среднем за год Абгосиздат выпускает около 40 наименований книг, почти все они на абхазском языке.
"Самое главное, что позволяет существовать издательству, – это то, что мы государственное учреждение, имеем госзаказ на издание книг. Все книги, которые издаются в Абхазском государственном издательстве, финансируются государством", – сообщил Начкебия.
В Абгосиздате трудятся около 20 человек – редакторы, корректоры, операторы по набору текстов, художники, технические работники. Они занимаются версткой книг, оформлением и дизайном.
Продукция издательства представлена в библиотеках и во всех книжных магазинах республики, добавил Начкебия.
В заключение он выразил надежду на то, что в Абхазии наступит время возрождения интереса к книгам, как происходит в мире. В этом плане в республике, по его мнению, видны положительные тенденции.
