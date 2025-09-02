https://sputnik-abkhazia.ru/20250902/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-3-sentyabrya-1057262057.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 сентября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта, а также барического поля пониженного давления. 02.09.2025, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 сен – Sputnnik. В среду, 3 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможен дождь, гроза, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами порывы от 12 до 17 метров.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
15:50 02.09.2025 (обновлено: 17:13 02.09.2025)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта, а также барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 2 сен – Sputnnik. В среду, 3 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможен дождь, гроза, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами порывы от 12 до 17 метров.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.