Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 сентября

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Изеиԥшрааз аԥхын аамҭа атуризм ахырхарҭазы: асасаирҭа аиҳабы лыҿцәажәара
13:04
8 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсшәа иадҳәалоу акгьы мацхәӡам: арҵаҩы лыҿцәажәара
13:13
16 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Тҟәарчалтәи акомедиатә театр сынтәа 70 шықәса ахыҵуеит
13:34
16 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Калдахәаратәи алицеи – интернат иаҭагылазаашьоузеи: аиҳабы иҿцәажәара
13:50
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Классификация отелей. Ситуация в абхазской турсфере
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Взаимный интерес
35 лет со дня образования ПМР. Интервью с послом Приднестровья в Абхазии
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
2026 шықәса Аҟәа ариаҵәара иашықәсхоит: аҳҭнықалақь ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
18:04
16 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсшәа иадҳәалоу акгьы мацхәӡам: арҵаҩы лыҿцәажәара
18:20
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Поручения Президента Правительству: комментарий директора Института экономики
18:34
7 мин
Турбаза
Классификация отелей. Ситуация в абхазской турсфере
18:42
18 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
2026 шықәса Аҟәа ариаҵәара иашықәсхоит: аҳҭнықалақь ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
21:04
16 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсшәа иадҳәалоу акгьы мацхәӡам: арҵаҩы лыҿцәажәара
21:20
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Поручения Президента Правительству: комментарий директора Института экономики
21:34
7 мин
Турбаза
Классификация отелей. Ситуация в абхазской турсфере
21:42
18 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250902/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-3-sentyabrya-1057262057.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 сентября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта, а также барического поля пониженного давления. 02.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-02T15:50+0300
2025-09-02T17:13+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/12/1052026121_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_9334e7c39dbb381a363eff5ac3837cd2.jpg
СУХУМ, 2 сен – Sputnnik. В среду, 3 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможен дождь, гроза, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами порывы от 12 до 17 метров.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/12/1052026121_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9ab1c98fe7bbd497fd6999e8cd2a060c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 сентября

15:50 02.09.2025 (обновлено: 17:13 02.09.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукЛетний вайб
Летний вайб - Sputnik Абхазия, 1920, 02.09.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта, а также барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 2 сен – Sputnnik. В среду, 3 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможен дождь, гроза, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами порывы от 12 до 17 метров.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0