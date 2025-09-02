https://sputnik-abkhazia.ru/20250902/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-3-sentyabrya-1057262057.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 сентября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта, а также барического поля пониженного давления. 02.09.2025, Sputnik Абхазия

2025-09-02T15:50+0300

2025-09-02T15:50+0300

2025-09-02T17:13+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/12/1052026121_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_9334e7c39dbb381a363eff5ac3837cd2.jpg

СУХУМ, 2 сен – Sputnnik. В среду, 3 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможен дождь, гроза, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами порывы от 12 до 17 метров.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии