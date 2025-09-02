https://sputnik-abkhazia.ru/20250902/v-abkhazii-mozhet-proyti-mini-turnir-mediynykh-futbolnykh-klubov-1057266261.html

В Абхазии может пройти мини-турнир медийных футбольных клубов

В Абхазии может пройти мини-турнир медийных футбольных клубов

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Мини-турнир медийных футбольных клубов может пройти в Абхазии, рассказал изданию "РБ Спорт" операционный директор Медиалиги Дмитрий... 02.09.2025, Sputnik Абхазия

2025-09-02T19:30+0300

2025-09-02T19:30+0300

2025-09-02T19:30+0300

в абхазии

абхазия

новости

спорт

футбол

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/1e/1057211902_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1776fe88105c7118ced045b3ed378ddc.jpg

СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Мини-турнир медийных футбольных клубов может пройти в Абхазии, рассказал изданию "РБ Спорт" операционный директор Медиалиги Дмитрий Кортава.По его словам, если ФК "Апсны" выйдет в следующий этап Кубка Лиги, то очередная игра вновь состоится в Сухуме. В случае, если команда завершит борьбу в турнире, прорабатывается альтернативный сценарий — организация в Абхазии матчей между ведущими клубами медиафутбола.Ранее, 30 августа, в первом туре Кубка Лиги "Апсны" проиграл "Чертаново-Медиа" со счетом 0:3. Ответный матч пройдет 7 сентября на московском стадионе "Москвич". Начало игры — в 17:30.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250901/1057245015.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250831/prazdnik-futbola-match-mezhdu-apsny-i-chertanovo-1057215126.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, спорт, футбол