Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ашьыжь Sputnik аҿы
Новости 14.00
Главные темы
On air
Вечерний Сухум
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхazia.
В Абхазии может пройти мини-турнир медийных футбольных клубов
В Абхазии может пройти мини-турнир медийных футбольных клубов
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Мини-турнир медийных футбольных клубов может пройти в Абхазии, рассказал изданию "РБ Спорт" операционный директор Медиалиги Дмитрий...
2025-09-02T19:30+0300
2025-09-02T19:30+0300
в абхазии
абхазия
новости
спорт
футбол
СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Мини-турнир медийных футбольных клубов может пройти в Абхазии, рассказал изданию "РБ Спорт" операционный директор Медиалиги Дмитрий Кортава.По его словам, если ФК "Апсны" выйдет в следующий этап Кубка Лиги, то очередная игра вновь состоится в Сухуме. В случае, если команда завершит борьбу в турнире, прорабатывается альтернативный сценарий — организация в Абхазии матчей между ведущими клубами медиафутбола.Ранее, 30 августа, в первом туре Кубка Лиги "Апсны" проиграл "Чертаново-Медиа" со счетом 0:3. Ответный матч пройдет 7 сентября на московском стадионе "Москвич". Начало игры — в 17:30.
абхазия
В Абхазии может пройти мини-турнир медийных футбольных клубов

19:30 02.09.2025
СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Мини-турнир медийных футбольных клубов может пройти в Абхазии, рассказал изданию "РБ Спорт" операционный директор Медиалиги Дмитрий Кортава.
Матч Чертаново и Апсны - Sputnik Абхазия, 1920, 01.09.2025
"Апсны" и "Чертаново" встретятся на ответном матче 7 сентября
Вчера, 20:14
По его словам, если ФК "Апсны" выйдет в следующий этап Кубка Лиги, то очередная игра вновь состоится в Сухуме. В случае, если команда завершит борьбу в турнире, прорабатывается альтернативный сценарий — организация в Абхазии матчей между ведущими клубами медиафутбола.
"Мы рассматриваем возможность проведения мини-турнира во время паузы, в качестве подготовки команд. Все игры в Абхазии будут сопровождаться выступлениями артистов и различными шоу до начала и во время матча", — отметил Кортава.
Ранее, 30 августа, в первом туре Кубка Лиги "Апсны" проиграл "Чертаново-Медиа" со счетом 0:3. Ответный матч пройдет 7 сентября на московском стадионе "Москвич".

Начало игры — в 17:30.
Матч Чертаново и Апсны - Sputnik Абхазия, 1920, 31.08.2025
В Абхазии
Праздник футбола: матч между "Апсны" и "Чертаново"
31 августа, 15:59
