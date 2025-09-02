https://sputnik-abkhazia.ru/20250902/v-abkhazii-mozhet-proyti-mini-turnir-mediynykh-futbolnykh-klubov-1057266261.html
В Абхазии может пройти мини-турнир медийных футбольных клубов
СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Мини-турнир медийных футбольных клубов может пройти в Абхазии, рассказал
изданию "РБ Спорт" операционный директор Медиалиги Дмитрий Кортава.
По его словам, если ФК "Апсны" выйдет в следующий этап Кубка Лиги, то очередная игра вновь состоится в Сухуме. В случае, если команда завершит борьбу в турнире, прорабатывается альтернативный сценарий — организация в Абхазии матчей между ведущими клубами медиафутбола.
"Мы рассматриваем возможность проведения мини-турнира во время паузы, в качестве подготовки команд. Все игры в Абхазии будут сопровождаться выступлениями артистов и различными шоу до начала и во время матча", — отметил Кортава.
Ранее, 30 августа, в первом туре Кубка Лиги "Апсны" проиграл "Чертаново-Медиа" со счетом 0:3. Ответный матч пройдет 7 сентября на московском стадионе "Москвич".
Начало игры — в 17:30.