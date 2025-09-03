Абхазия
рус
Sputnik Абхазия
Вечерний Сухум
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
33 года Московское соглашение 1992 года: воспоминания и оценка
33 года Московское соглашение 1992 года: воспоминания и оценка
3 сентября 1992 года в российской столице было подписано Московское соглашение о прекращении огня в Абхазии. Документ предусматривал вывод грузинских войск...
СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Абхазский государственный и общественный деятель Сократ Джинджолия рассказал Sputnik о том, в каких условиях подписывался документ и почему он не стал решением конфликта.По словам Джинджолия, операция по захвату Абхазии, носившая кодовое название "Меч", должна была завершиться за несколько дней. Однако сопротивление оказалось для Тбилиси неожиданным.Большой приток добровольцев с Северного Кавказа, подчеркнул Джинджолия, втянул Россию в развитие событий.По его воспоминаниям, встреча 3 сентября 1992 года в Москве состоялась по инициативе президентов России Бориса Ельцина и Грузии Эдуарда Шеварднадзе. На нее были приглашены руководство Абхазии и представители республик Северного Кавказа.Абхазская делегация, возглавляемая Владиславом Ардзинба, оказалась в сложном положении – без возможности заранее ознакомиться с повесткой или внести предложения.Поддержка руководителей северокавказских республик сыграла важную роль: они убеждали Ардзинба подписать соглашение и обещали помощь.По словам Джинджолия, документ изначально содержал невыполнимые условия."Согласно соглашению, огонь прекращался, обмен пленными предусматривался, но окончательного вывода грузинских войск не было. Часть из них оставалась в Абхазии якобы для охраны объектов. Но ведь война началась именно с их ввода, и она не могла прекратиться, пока войска оставались на нашей территории", – подчеркнул он.Джинджолия отметил, что соглашение не содержало положений о будущем формате отношений между Абхазией и Грузией и не предусматривало механизмов выполнения договоренностей."В преамбуле говорилось о всеобъемлющем урегулировании, но в самих пунктах ничего подобного не было. Единственным конкретным требованием было прекращение войны. Абхазия же оставалась бесправной, не имея даже статуса автономии, так как Грузия вернулась к конституции 1921 года, где Абхазия не упоминалась", – напомнил он.Джинджолия подчеркнул, что Россия стремилась остановить войну, но ситуация была слишком запущенной.Сила и стойкость Владислава Ардзинба во многом опирались на поддержку народа, которая помогала ему выдержать давление.Войска Госсовета Грузии вторглись в Абхазию 14 августа 1992 года. Спустя три недели было подписано Московское соглашение, однако его условия грузинская сторона не выполнила. Военные действия продолжались до 30 сентября 1993 года и завершились Победой Абхазии.
33 года Московское соглашение 1992 года: воспоминания и оценка

08:20 03.09.2025
3 сентября 1992 года в российской столице было подписано Московское соглашение о прекращении огня в Абхазии. Документ предусматривал вывод грузинских войск, возвращение беженцев и обмен пленными.
СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Абхазский государственный и общественный деятель Сократ Джинджолия рассказал Sputnik о том, в каких условиях подписывался документ и почему он не стал решением конфликта.

По словам Джинджолия, операция по захвату Абхазии, носившая кодовое название "Меч", должна была завершиться за несколько дней. Однако сопротивление оказалось для Тбилиси неожиданным.

”Этого не получилось, потому что абхазы оказали отчаянное сопротивление, которого грузинская сторона не ожидала. Уже на второй день после начала войны в Абхазию стали прибывать добровольцы и движение росло с каждым днем. Это было неприятным сюрпризом для Шеварднадзе”, – отметил он.

Большой приток добровольцев с Северного Кавказа, подчеркнул Джинджолия, втянул Россию в развитие событий.
По его воспоминаниям, встреча 3 сентября 1992 года в Москве состоялась по инициативе президентов России Бориса Ельцина и Грузии Эдуарда Шеварднадзе. На нее были приглашены руководство Абхазии и представители республик Северного Кавказа.
Абхазская делегация, возглавляемая Владиславом Ардзинба, оказалась в сложном положении – без возможности заранее ознакомиться с повесткой или внести предложения.
”Документ предлагали подписать в ультимативной форме. В нем содержался пункт об осуждении добровольцев, пришедших на помощь Абхазии. Владиславу Григорьевичу удалось исключить его, и это имело принципиальное значение”, – сказал Джинджолия.
Поддержка руководителей северокавказских республик сыграла важную роль: они убеждали Ардзинба подписать соглашение и обещали помощь.
По словам Джинджолия, документ изначально содержал невыполнимые условия.
"Согласно соглашению, огонь прекращался, обмен пленными предусматривался, но окончательного вывода грузинских войск не было. Часть из них оставалась в Абхазии якобы для охраны объектов. Но ведь война началась именно с их ввода, и она не могла прекратиться, пока войска оставались на нашей территории", – подчеркнул он.
Подписание Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи - Sputnik Абхазия, 1920, 26.08.2025
В Абхазии
17 лет международному признанию независимости Абхазии и Южной Осетии
26 августа, 07:59
Джинджолия отметил, что соглашение не содержало положений о будущем формате отношений между Абхазией и Грузией и не предусматривало механизмов выполнения договоренностей.
"В преамбуле говорилось о всеобъемлющем урегулировании, но в самих пунктах ничего подобного не было. Единственным конкретным требованием было прекращение войны. Абхазия же оставалась бесправной, не имея даже статуса автономии, так как Грузия вернулась к конституции 1921 года, где Абхазия не упоминалась", – напомнил он.
Джинджолия подчеркнул, что Россия стремилась остановить войну, но ситуация была слишком запущенной.
"Если бы руководство России не допустило вторжения грузинских войск в Абхазию, можно было бы избежать этих последствий. Все рассчитывали на блицкриг, но просчитались", – сказал он.
Сила и стойкость Владислава Ардзинба во многом опирались на поддержку народа, которая помогала ему выдержать давление.
Войска Госсовета Грузии вторглись в Абхазию 14 августа 1992 года. Спустя три недели было подписано Московское соглашение, однако его условия грузинская сторона не выполнила. Военные действия продолжались до 30 сентября 1993 года и завершились Победой Абхазии.
ОВНА 1992-1993 гг - Sputnik Абхазия, 1920, 14.08.2025
В Абхазии
Незабвенная война: 33 года назад Грузия вторглась в Абхазию
14 августа, 09:00
