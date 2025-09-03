https://sputnik-abkhazia.ru/20250903/33-goda-moskovskoe-soglashenie-1992-goda-vospominaniya-i-otsenka-1057267569.html

33 года Московское соглашение 1992 года: воспоминания и оценка

33 года Московское соглашение 1992 года: воспоминания и оценка

3 сентября 1992 года в российской столице было подписано Московское соглашение о прекращении огня в Абхазии.

СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Абхазский государственный и общественный деятель Сократ Джинджолия рассказал Sputnik о том, в каких условиях подписывался документ и почему он не стал решением конфликта.По словам Джинджолия, операция по захвату Абхазии, носившая кодовое название "Меч", должна была завершиться за несколько дней. Однако сопротивление оказалось для Тбилиси неожиданным.Большой приток добровольцев с Северного Кавказа, подчеркнул Джинджолия, втянул Россию в развитие событий.По его воспоминаниям, встреча 3 сентября 1992 года в Москве состоялась по инициативе президентов России Бориса Ельцина и Грузии Эдуарда Шеварднадзе. На нее были приглашены руководство Абхазии и представители республик Северного Кавказа.Абхазская делегация, возглавляемая Владиславом Ардзинба, оказалась в сложном положении – без возможности заранее ознакомиться с повесткой или внести предложения.Поддержка руководителей северокавказских республик сыграла важную роль: они убеждали Ардзинба подписать соглашение и обещали помощь.По словам Джинджолия, документ изначально содержал невыполнимые условия."Согласно соглашению, огонь прекращался, обмен пленными предусматривался, но окончательного вывода грузинских войск не было. Часть из них оставалась в Абхазии якобы для охраны объектов. Но ведь война началась именно с их ввода, и она не могла прекратиться, пока войска оставались на нашей территории", – подчеркнул он.Джинджолия отметил, что соглашение не содержало положений о будущем формате отношений между Абхазией и Грузией и не предусматривало механизмов выполнения договоренностей."В преамбуле говорилось о всеобъемлющем урегулировании, но в самих пунктах ничего подобного не было. Единственным конкретным требованием было прекращение войны. Абхазия же оставалась бесправной, не имея даже статуса автономии, так как Грузия вернулась к конституции 1921 года, где Абхазия не упоминалась", – напомнил он.Джинджолия подчеркнул, что Россия стремилась остановить войну, но ситуация была слишком запущенной.Сила и стойкость Владислава Ардзинба во многом опирались на поддержку народа, которая помогала ему выдержать давление.Войска Госсовета Грузии вторглись в Абхазию 14 августа 1992 года. Спустя три недели было подписано Московское соглашение, однако его условия грузинская сторона не выполнила. Военные действия продолжались до 30 сентября 1993 года и завершились Победой Абхазии.

