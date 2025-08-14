https://sputnik-abkhazia.ru/20250814/nezabvennaya-voyna-33-goda-nazad-gruziya-vtorglas-v-abkhaziyu-1056885675.html

Незабвенная война: 33 года назад Грузия вторглась в Абхазию

14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию Абхазии. Отечественная война народа Абхазии... 14.08.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 14 авг – Sputnik. В августа 1992 года Грузия начала реализацию плана по оккупации Абхазии под кодовым названием "Меч". Страна развязала войну через две недели после вступления в ООН.По данным кандидата исторических наук, полковника Валико Пачулия, в оккупации Абхазии участвовали до двух тысяч грузинских гвардейцев, 58 единиц бронетехники, большое количество артиллерии, 240 танков, около 25 тысяч автоматов и пулеметов, а также ракетно-артиллерийские системы.Первыми отпор противнику дали бойцы Отдельного полка внутренних войск, созданного на базе бывшего батальона МВД СССР. Организацией обороны руководил военный комиссар Абхазии полковник Сергей Дбар.Красный мост был перекрыт и заминирован. Абхазская сторона встречала вооруженные войска противника бутылками с зажигательной смесью и охотничьими ружьями. Во второй половине дня в Сухум начали прибывать ополченцы из западной части республики.Стороны договорились, что грузинские войска отойдут к селу Багмаран, а абхазские — к реке Гумиста, при этом Сухум должен был остаться демилитаризованной зоной.Однако уже 18 августа грузинские войска нарушили соглашение, вошли в столицу и заняли ее, оставив в блокаде тысячи мирных жителей. Подконтрольной абхазам оставалась территория от реки Гумиста до реки Бзыбь. Временной столицей республики стала Гудаута.С начала войны особенно тяжелая ситуация сложилась в восточной Абхазии — в Очамчырском районе и блокадном Ткуарчале, который напоминал осажденный Ленинград. Стихийно сформированные вооруженные партизанские группы постепенно объединились в Восточный фронт. Командование ими принял на себя Аслан Зантария. Так наряду с Западным фронтом постепенно формировался и Восточный фронт.На помощь республике стали прибывать добровольцы из Турции, Северного Кавказа и других регионов России.Уже 14 августа 1992 года в Майкопе был создан Комитет солидарности с Абхазией, прошло экстренное заседание Кабардинской организации ”Адыге Хасэ” и Конгресса Кабардинского народа. 15 августа Конфедерация горских народов Кавказа и Международная Черкесская ассоциация призвали народы Северного Кавказа встать на защиту Абхазии.На протяжении всей войны абхазские войска проводили операции по освобождению оккупированных грузинскими гвардейцами территорий.2 октября 1992 года абхазские войска перешли в наступление и освободили Гагру, а 6 октября вышли к российско-абхазской границе.Однако были и неудачные операции. В январе и марте на Гумистинском фронте предпринимались попытки наступления, которые завершились большими человеческими потерями.Война длилась 413 дней и завершилась поражением грузинских вооруженных сил.В ходе конфликта почти полностью была разрушена промышленность и курортная инфраструктура республики, нанесен невосполнимый ущерб науке, искусству и культуре.По данным архива Минобороны республики, в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов с абхазской стороны участвовали 12 тысяч человек. Около пяти тысяч из них погибли, защищая Родину.

