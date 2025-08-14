Незабвенная война: 33 года назад Грузия вторглась в Абхазию
09:00 14.08.2025 (обновлено: 10:20 14.08.2025)
© Foto / Андрей СоловьевОВНА 1992-1993 гг
14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию Абхазии. Отечественная война народа Абхазии продлилась 413 дней. С абхазской стороны погибло около пяти тысяч человек.
СУХУМ, 14 авг – Sputnik. В августа 1992 года Грузия начала реализацию плана по оккупации Абхазии под кодовым названием "Меч". Страна развязала войну через две недели после вступления в ООН.
По данным кандидата исторических наук, полковника Валико Пачулия, в оккупации Абхазии участвовали до двух тысяч грузинских гвардейцев, 58 единиц бронетехники, большое количество артиллерии, 240 танков, около 25 тысяч автоматов и пулеметов, а также ракетно-артиллерийские системы.
Несмотря на количественное и техническое превосходство, войска Грузии в первый же день были остановлены на Красном мосту у въезда в Сухум.
Первыми отпор противнику дали бойцы Отдельного полка внутренних войск, созданного на базе бывшего батальона МВД СССР. Организацией обороны руководил военный комиссар Абхазии полковник Сергей Дбар.
Красный мост был перекрыт и заминирован. Абхазская сторона встречала вооруженные войска противника бутылками с зажигательной смесью и охотничьими ружьями. Во второй половине дня в Сухум начали прибывать ополченцы из западной части республики.
Стороны договорились, что грузинские войска отойдут к селу Багмаран, а абхазские — к реке Гумиста, при этом Сухум должен был остаться демилитаризованной зоной.
Однако уже 18 августа грузинские войска нарушили соглашение, вошли в столицу и заняли ее, оставив в блокаде тысячи мирных жителей. Подконтрольной абхазам оставалась территория от реки Гумиста до реки Бзыбь. Временной столицей республики стала Гудаута.
С начала войны особенно тяжелая ситуация сложилась в восточной Абхазии — в Очамчырском районе и блокадном Ткуарчале, который напоминал осажденный Ленинград. Стихийно сформированные вооруженные партизанские группы постепенно объединились в Восточный фронт. Командование ими принял на себя Аслан Зантария. Так наряду с Западным фронтом постепенно формировался и Восточный фронт.
На помощь республике стали прибывать добровольцы из Турции, Северного Кавказа и других регионов России.
Уже 14 августа 1992 года в Майкопе был создан Комитет солидарности с Абхазией, прошло экстренное заседание Кабардинской организации ”Адыге Хасэ” и Конгресса Кабардинского народа. 15 августа Конфедерация горских народов Кавказа и Международная Черкесская ассоциация призвали народы Северного Кавказа встать на защиту Абхазии.
На протяжении всей войны абхазские войска проводили операции по освобождению оккупированных грузинскими гвардейцами территорий.
2 октября 1992 года абхазские войска перешли в наступление и освободили Гагру, а 6 октября вышли к российско-абхазской границе.
Однако были и неудачные операции. В январе и марте на Гумистинском фронте предпринимались попытки наступления, которые завершились большими человеческими потерями.
Война длилась 413 дней и завершилась поражением грузинских вооруженных сил.
В ходе конфликта почти полностью была разрушена промышленность и курортная инфраструктура республики, нанесен невосполнимый ущерб науке, искусству и культуре.
По данным архива Минобороны республики, в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов с абхазской стороны участвовали 12 тысяч человек. Около пяти тысяч из них погибли, защищая Родину.