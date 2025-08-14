Незабвенная война: 33 года назад Грузия вторглась в Абхазию

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҵарашықәс ҿыц: Очамчыра араион аҟны рышҽазыҟарҵо
13:04
17 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Фҩык аҿар Красноиарск агастрономиа аинститут иахыԥхьаӡалахеит: урҭ ируаӡәкхаз иҿцәажәара
13:21
8 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ачашәара асезон аатуеит: ашәарыцашьа аԥҟарақәа уи бзиа избо рҟынтә
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Развитие АЖД: работы по восстановлению путей и станций
14:04
26 мин
Такие обстоятельства
Сельхозугодия или туробъекты: Хутаба о переводе земель из одной категории в другую
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ҭырқәтәыла имҩаԥысит Кавказ ажәларқәа ретнокультуратә фестиваль: алахәыла лыҿцәажәара
18:04
17 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Фҩык аҿар Красноиарск агастрономиа аинститут иахыԥхьаӡалахеит: урҭ ируаӡәкхаз иҿцәажәара
18:22
8 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Интервью
Представители Абхазии участвуют в Летней школе для педагогов в Санкт-Петербурге
18:34
12 мин
Посредник
Развитие АЖД: работы по восстановлению путей и станций
18:46
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ҭырқәтәыла имҩаԥысит Кавказ ажәларқәа ретнокультуратә фестиваль: алахәыла лыҿцәажәара
21:04
17 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Фҩык аҿар Красноиарск агастрономиа аинститут иахыԥхьаӡалахеит: урҭ ируаӡәкхаз иҿцәажәара
21:22
8 мин
Интервью
Представители Абхазии участвуют в Летней школе для педагогов в Санкт-Петербурге
21:34
12 мин
Посредник
Развитие АЖД: работы по восстановлению путей и станций
21:46
13 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:07
12 мин
Афырхацәа рымҩала
33 шықәса раԥхьа иҟан аибашьра: аветеранцәа рыҿцәажәара
13:19
2 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
On air
13:43
0 мин
On air
13:43
3 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Такие обстоятельства
Земельный вопрос и кадастр в Абхазии: мнение экономиста
14:44
2 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250814/nezabvennaya-voyna-33-goda-nazad-gruziya-vtorglas-v-abkhaziyu-1056885675.html
Незабвенная война: 33 года назад Грузия вторглась в Абхазию
Незабвенная война: 33 года назад Грузия вторглась в Абхазию
Sputnik Абхазия
14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию Абхазии. Отечественная война народа Абхазии... 14.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-14T09:00+0300
2025-08-14T10:20+0300
в абхазии
абхазия
история
отечественная война народа абхазии (1992-1993)
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102176/30/1021763053_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_02c82dcfc56e94bd27bb4edb5fb88959.jpg
СУХУМ, 14 авг – Sputnik. В августа 1992 года Грузия начала реализацию плана по оккупации Абхазии под кодовым названием "Меч". Страна развязала войну через две недели после вступления в ООН.По данным кандидата исторических наук, полковника Валико Пачулия, в оккупации Абхазии участвовали до двух тысяч грузинских гвардейцев, 58 единиц бронетехники, большое количество артиллерии, 240 танков, около 25 тысяч автоматов и пулеметов, а также ракетно-артиллерийские системы.Первыми отпор противнику дали бойцы Отдельного полка внутренних войск, созданного на базе бывшего батальона МВД СССР. Организацией обороны руководил военный комиссар Абхазии полковник Сергей Дбар.Красный мост был перекрыт и заминирован. Абхазская сторона встречала вооруженные войска противника бутылками с зажигательной смесью и охотничьими ружьями. Во второй половине дня в Сухум начали прибывать ополченцы из западной части республики.Стороны договорились, что грузинские войска отойдут к селу Багмаран, а абхазские — к реке Гумиста, при этом Сухум должен был остаться демилитаризованной зоной.Однако уже 18 августа грузинские войска нарушили соглашение, вошли в столицу и заняли ее, оставив в блокаде тысячи мирных жителей. Подконтрольной абхазам оставалась территория от реки Гумиста до реки Бзыбь. Временной столицей республики стала Гудаута.С начала войны особенно тяжелая ситуация сложилась в восточной Абхазии — в Очамчырском районе и блокадном Ткуарчале, который напоминал осажденный Ленинград. Стихийно сформированные вооруженные партизанские группы постепенно объединились в Восточный фронт. Командование ими принял на себя Аслан Зантария. Так наряду с Западным фронтом постепенно формировался и Восточный фронт.На помощь республике стали прибывать добровольцы из Турции, Северного Кавказа и других регионов России.Уже 14 августа 1992 года в Майкопе был создан Комитет солидарности с Абхазией, прошло экстренное заседание Кабардинской организации ”Адыге Хасэ” и Конгресса Кабардинского народа. 15 августа Конфедерация горских народов Кавказа и Международная Черкесская ассоциация призвали народы Северного Кавказа встать на защиту Абхазии.На протяжении всей войны абхазские войска проводили операции по освобождению оккупированных грузинскими гвардейцами территорий.2 октября 1992 года абхазские войска перешли в наступление и освободили Гагру, а 6 октября вышли к российско-абхазской границе.Однако были и неудачные операции. В январе и марте на Гумистинском фронте предпринимались попытки наступления, которые завершились большими человеческими потерями.Война длилась 413 дней и завершилась поражением грузинских вооруженных сил.В ходе конфликта почти полностью была разрушена промышленность и курортная инфраструктура республики, нанесен невосполнимый ущерб науке, искусству и культуре.По данным архива Минобороны республики, в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов с абхазской стороны участвовали 12 тысяч человек. Около пяти тысяч из них погибли, защищая Родину.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240814/neobyavlennaya-voyna-kak-gruziya-napala-na-abkhaziyu-1051977112.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20240702/snaryady-padali-ryadom-vysadka-tamyshskogo-desanta-glazami-valeriya-kapba-1051543970.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230929/voyna-i-mir-v-obektive-tali-dzhapua-1048033686.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102176/30/1021763053_84:0:957:655_1920x0_80_0_0_9a07507841295cc0828a39d8d6c93607.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, история, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
абхазия, история, отечественная война народа абхазии (1992-1993)

Незабвенная война: 33 года назад Грузия вторглась в Абхазию

09:00 14.08.2025 (обновлено: 10:20 14.08.2025)
© Foto / Андрей СоловьевОВНА 1992-1993 гг
ОВНА 1992-1993 гг - Sputnik Абхазия, 1920, 14.08.2025
© Foto / Андрей Соловьев
Подписаться
14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию Абхазии. Отечественная война народа Абхазии продлилась 413 дней. С абхазской стороны погибло около пяти тысяч человек.
СУХУМ, 14 авг – Sputnik. В августа 1992 года Грузия начала реализацию плана по оккупации Абхазии под кодовым названием "Меч". Страна развязала войну через две недели после вступления в ООН.
По данным кандидата исторических наук, полковника Валико Пачулия, в оккупации Абхазии участвовали до двух тысяч грузинских гвардейцев, 58 единиц бронетехники, большое количество артиллерии, 240 танков, около 25 тысяч автоматов и пулеметов, а также ракетно-артиллерийские системы.
Несмотря на количественное и техническое превосходство, войска Грузии в первый же день были остановлены на Красном мосту у въезда в Сухум.
Первыми отпор противнику дали бойцы Отдельного полка внутренних войск, созданного на базе бывшего батальона МВД СССР. Организацией обороны руководил военный комиссар Абхазии полковник Сергей Дбар.
ОВНА - Sputnik Абхазия, 1920, 14.08.2024
В Абхазии
Необъявленная война: как Грузия напала на Абхазию
14 августа 2024, 09:00
Красный мост был перекрыт и заминирован. Абхазская сторона встречала вооруженные войска противника бутылками с зажигательной смесью и охотничьими ружьями. Во второй половине дня в Сухум начали прибывать ополченцы из западной части республики.

Стороны договорились, что грузинские войска отойдут к селу Багмаран, а абхазские — к реке Гумиста, при этом Сухум должен был остаться демилитаризованной зоной.
Однако уже 18 августа грузинские войска нарушили соглашение, вошли в столицу и заняли ее, оставив в блокаде тысячи мирных жителей. Подконтрольной абхазам оставалась территория от реки Гумиста до реки Бзыбь. Временной столицей республики стала Гудаута.

С начала войны особенно тяжелая ситуация сложилась в восточной Абхазии — в Очамчырском районе и блокадном Ткуарчале, который напоминал осажденный Ленинград. Стихийно сформированные вооруженные партизанские группы постепенно объединились в Восточный фронт. Командование ими принял на себя Аслан Зантария. Так наряду с Западным фронтом постепенно формировался и Восточный фронт.
Валерий Капба - Sputnik Абхазия, 1920, 02.07.2024
В Абхазии
"Снаряды падали рядом": высадка тамышского десанта глазами Валерия Капба
2 июля 2024, 17:53
На помощь республике стали прибывать добровольцы из Турции, Северного Кавказа и других регионов России.
Уже 14 августа 1992 года в Майкопе был создан Комитет солидарности с Абхазией, прошло экстренное заседание Кабардинской организации ”Адыге Хасэ” и Конгресса Кабардинского народа. 15 августа Конфедерация горских народов Кавказа и Международная Черкесская ассоциация призвали народы Северного Кавказа встать на защиту Абхазии.
На протяжении всей войны абхазские войска проводили операции по освобождению оккупированных грузинскими гвардейцами территорий.
2 октября 1992 года абхазские войска перешли в наступление и освободили Гагру, а 6 октября вышли к российско-абхазской границе.
Однако были и неудачные операции. В январе и марте на Гумистинском фронте предпринимались попытки наступления, которые завершились большими человеческими потерями.

Война длилась 413 дней и завершилась поражением грузинских вооруженных сил.
Тали Джопуа - Sputnik Абхазия, 1920, 29.09.2023
В Абхазии
Война и мир в объективе Тали Джапуа
29 сентября 2023, 17:28
В ходе конфликта почти полностью была разрушена промышленность и курортная инфраструктура республики, нанесен невосполнимый ущерб науке, искусству и культуре.
По данным архива Минобороны республики, в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов с абхазской стороны участвовали 12 тысяч человек. Около пяти тысяч из них погибли, защищая Родину.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0