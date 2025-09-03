https://sputnik-abkhazia.ru/20250903/prognoz-pogody-v-abkhazii-v-chetverg-4-sentyabrya-1057297069.html

Прогноз погоды в Абхазии в четверг 4 сентября

Прогноз погоды в Абхазии в четверг 4 сентября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поле пониженного давления. 03.09.2025, Sputnik Абхазия

2025-09-03T18:40+0300

2025-09-03T18:40+0300

2025-09-03T18:40+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/13/1048695378_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_30868395934bc9a53d006660c7fcd30d.jpg

СУХУМ, 4 сен - Sputnik. В четверг, 4 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями, местами ночью и утром возможен дождь, гроза, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха - 70 - 90%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии