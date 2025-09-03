https://sputnik-abkhazia.ru/20250903/prognoz-pogody-v-abkhazii-v-chetverg-4-sentyabrya-1057297069.html
Прогноз погоды в Абхазии в четверг 4 сентября
Прогноз погоды в Абхазии в четверг 4 сентября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поле пониженного давления. 03.09.2025, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 сен - Sputnik. В четверг, 4 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями, местами ночью и утром возможен дождь, гроза, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха - 70 - 90%.
Прогноз погоды в Абхазии в четверг 4 сентября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поле пониженного давления.
