Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Прогноз погоды в Абхазии в четверг 4 сентября

18:40 03.09.2025
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поле пониженного давления.
СУХУМ, 4 сен - Sputnik. В четверг, 4 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями, местами ночью и утром возможен дождь, гроза, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха - 70 - 90%.
0