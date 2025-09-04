https://sputnik-abkhazia.ru/20250904/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-5-sentyabrya-1057316405.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 сентября

Погоду черноморского побережья Абхазии определяет теплый сектор циклона с юга. 04.09.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 сен – Sputnik. В пятницу, 5 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.

