https://sputnik-abkhazia.ru/20250904/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-5-sentyabrya-1057316405.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 сентября
Погоду черноморского побережья Абхазии определяет теплый сектор циклона с юга. 04.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-04T18:42+0300
2025-09-04T18:42+0300
2025-09-04T18:42+0300
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/11/1051721315_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1fdfedfc3e37e69301bfc74388f5d139.jpg
СУХУМ, 4 сен – Sputnik. В пятницу, 5 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
2025
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/11/1051721315_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_13d62a9935ffb8a271a1edd2e1ae1673.jpg
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 сентября
