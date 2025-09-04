Абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 сентября

18:42 04.09.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукНабережная города Очамчыра
Набережная города Очамчыра - Sputnik Абхазия, 1920, 04.09.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Погоду черноморского побережья Абхазии определяет теплый сектор циклона с юга.
СУХУМ, 4 сен – Sputnik. В пятницу, 5 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
