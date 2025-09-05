Абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 6 и 7 сентября

18:17 05.09.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук Жаркий октябрь
Жаркий октябрь - Sputnik Абхазия, 1920, 05.09.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 5 сен – Sputnik. В выходные дни, 6 и 7 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В субботу будет без осадков, в воскресенье – дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен град.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от+22°С до +27°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
