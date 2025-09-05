https://sputnik-abkhazia.ru/20250905/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-6-i-7-sentyabrya-1057335185.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 6 и 7 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 6 и 7 сентября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. 05.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-05T18:17+0300
2025-09-05T18:17+0300
2025-09-05T18:17+0300
в абхазии
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/07/1052498447_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c91446533237fe7e04598fa3b4ca02a7.jpg
СУХУМ, 5 сен – Sputnik. В выходные дни, 6 и 7 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу будет без осадков, в воскресенье – дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен град.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от+22°С до +27°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/07/1052498447_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a650a8cb87a3f2e828bc25226c945788.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 6 и 7 сентября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 5 сен – Sputnik. В выходные дни, 6 и 7 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В субботу будет без осадков, в воскресенье – дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен град.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от+22°С до +27°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.