https://sputnik-abkhazia.ru/20250905/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-6-i-7-sentyabrya-1057335185.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 6 и 7 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 6 и 7 сентября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. 05.09.2025, Sputnik Абхазия

2025-09-05T18:17+0300

2025-09-05T18:17+0300

2025-09-05T18:17+0300

в абхазии

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/07/1052498447_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c91446533237fe7e04598fa3b4ca02a7.jpg

СУХУМ, 5 сен – Sputnik. В выходные дни, 6 и 7 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу будет без осадков, в воскресенье – дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен град.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от+22°С до +27°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии