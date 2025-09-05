Путин рассказал всю правду и обидел Украину

Абхазия
Он рассказал об уже достигнутых успехах, требующих "расшивания" узких местах, сохраняющих остроту проблемах и дальнейших планах по развитию этого важнейшего для страны региона, пишет Ирина Алкснис для РИА Новости.Мрачный процесс обезлюдения региона близок к перелому. Однако Путин отметил, что важно не только привлекать новых людей в регион, но и поддерживать тех, кто здесь живет всю жизнь. Президент поручил расширить программы дальневосточной и арктической ипотеки, в частности, на вторичку в тех населенных пунктах, где не строятся новые многоквартирные дома. Под льготную ипотеку также подпадут все многодетные семьи (вне зависимости от возраста родителей) и все сотрудники образовательных учреждений (а не только учителя, как сейчас).На повестке дня крайне остро стоит вопрос развития инфраструктуры — и тут тоже планов громадье: предстоит ввести еще более 600 объектов. В частности, на Дальний Восток приходится три четверти всего российского вылова рыбы и морепродуктов, но из-за логистических проблем их зачастую крайне сложно доставить в другие регионы страны.Сохраняет свою остроту и проблема внутридальневосточной транспортной связности: прежняя сеть местных авиаперелетов разрушена, процесс создания новой идет медленно, в том числе и из-за небыстрого создания нового самолета для таких маршрутов.Владимир Путин затронул еще множество аспектов, привел десятки фактов и цифр, обсуждая состояние и перспективы Дальнего Востока, а также взаимоотношения с соседями по региону. Знаковым стало его заявление, что цены на газ, который Россия будет поставлять Китаю по трубопроводу "Сила Сибири — 2", будут абсолютно рыночными и будут рассчитываться по той же формуле, что и при поставках в Европу. Тем самым президент закрыл популярные спекуляции о том, что Россия, мол, задаром отдает свои природные богатства Китаю.Однако есть вещи, над которыми не властны даже самые влиятельные и могущественные люди планеты, к числу которых, безусловно, относится и президент России. Нет сомнения, что наиболее широко будут растиражированы средствами массовой информации совсем другие заявления Путина — те, что посвящены Украине. Ну а самыми громкими стали слова президента, что он готов на переговоры с киевским режимом, но не видит в них смысла, поскольку договориться с украинскими властями будет практически невозможно.В последние недели в мире и политиками, и экспертами активно подогревались ожидания скорого достижения договоренностей по урегулированию на Украине. Правда, все эти оптимистичные прогнозы не могли ответить на простой вопрос: каким образом может быть достигнут мир, если его не хотят несколько ключевых участников? В данном случае — киевские и европейские власти. Чтобы что-то создать, нужно много усилий — однако, чтобы не допустить данного созидания, их нужно куда меньше. При всей несамостоятельности и зависимости от американской поддержки у Европы и Украины хватает ресурсов и возможностей, чтобы торпедировать и сорвать любой миротворческий процесс. Что они неоднократно успешно доказали.Заявления Путина на ВЭФ продемонстрировали, что, хотя Москва неизменно готова к переговорам и высоко ценит усилия Дональда Трампа и его администрации, она не питает иллюзий по поводу договороспособности Киева.А раз так, то для начала Зеленский и ко не могут надеяться и рассчитывать превратить встречу на высшем уровне в очередное шоу на несколько сезонов. В этом смысле приезд в столицу России будет хорошим свидетельством серьезности их намерений — если таковые все-таки появятся.Город-герой Москва ждет.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Все материалы
Выступая на Восточном экономическом форуме Владимир Путин по традиции сосредоточил внимание на теме Дальнего Востока.
Он рассказал об уже достигнутых успехах, требующих "расшивания" узких местах, сохраняющих остроту проблемах и дальнейших планах по развитию этого важнейшего для страны региона, пишет Ирина Алкснис для РИА Новости.
Прилагаемые государством усилия дают видимый результат: по многим показателям Дальний Восток опережает общероссийские темпы. Для укрепления позитивных тенденций президент предложил с 1 января 2027 года запустить по всему Дальнему Востоку и Арктике единый преференциальный режим для бизнеса.
Мрачный процесс обезлюдения региона близок к перелому. Однако Путин отметил, что важно не только привлекать новых людей в регион, но и поддерживать тех, кто здесь живет всю жизнь. Президент поручил расширить программы дальневосточной и арктической ипотеки, в частности, на вторичку в тех населенных пунктах, где не строятся новые многоквартирные дома. Под льготную ипотеку также подпадут все многодетные семьи (вне зависимости от возраста родителей) и все сотрудники образовательных учреждений (а не только учителя, как сейчас).
На повестке дня крайне остро стоит вопрос развития инфраструктуры — и тут тоже планов громадье: предстоит ввести еще более 600 объектов. В частности, на Дальний Восток приходится три четверти всего российского вылова рыбы и морепродуктов, но из-за логистических проблем их зачастую крайне сложно доставить в другие регионы страны.
ВЭФ-2025. Трансляция пленарного заседания - Sputnik Абхазия, 1920, 05.09.2025
Развитие Дальнего Востока и глобальные планы: Владимир Путин выступил на полях ВЭФ
12:37
Сохраняет свою остроту и проблема внутридальневосточной транспортной связности: прежняя сеть местных авиаперелетов разрушена, процесс создания новой идет медленно, в том числе и из-за небыстрого создания нового самолета для таких маршрутов.
Владимир Путин затронул еще множество аспектов, привел десятки фактов и цифр, обсуждая состояние и перспективы Дальнего Востока, а также взаимоотношения с соседями по региону. Знаковым стало его заявление, что цены на газ, который Россия будет поставлять Китаю по трубопроводу "Сила Сибири — 2", будут абсолютно рыночными и будут рассчитываться по той же формуле, что и при поставках в Европу. Тем самым президент закрыл популярные спекуляции о том, что Россия, мол, задаром отдает свои природные богатства Китаю.
Однако есть вещи, над которыми не властны даже самые влиятельные и могущественные люди планеты, к числу которых, безусловно, относится и президент России. Нет сомнения, что наиболее широко будут растиражированы средствами массовой информации совсем другие заявления Путина — те, что посвящены Украине. Ну а самыми громкими стали слова президента, что он готов на переговоры с киевским режимом, но не видит в них смысла, поскольку договориться с украинскими властями будет практически невозможно.
Вид на Кремль, Москва-реку и Международный деловой центр Москва-сити. - Sputnik Абхазия, 1920, 05.09.2025
Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами, заявил президент РФ
08:24
В последние недели в мире и политиками, и экспертами активно подогревались ожидания скорого достижения договоренностей по урегулированию на Украине. Правда, все эти оптимистичные прогнозы не могли ответить на простой вопрос: каким образом может быть достигнут мир, если его не хотят несколько ключевых участников? В данном случае — киевские и европейские власти. Чтобы что-то создать, нужно много усилий — однако, чтобы не допустить данного созидания, их нужно куда меньше. При всей несамостоятельности и зависимости от американской поддержки у Европы и Украины хватает ресурсов и возможностей, чтобы торпедировать и сорвать любой миротворческий процесс. Что они неоднократно успешно доказали.
Заявления Путина на ВЭФ продемонстрировали, что, хотя Москва неизменно готова к переговорам и высоко ценит усилия Дональда Трампа и его администрации, она не питает иллюзий по поводу договороспособности Киева.
А раз так, то для начала Зеленский и ко не могут надеяться и рассчитывать превратить встречу на высшем уровне в очередное шоу на несколько сезонов. В этом смысле приезд в столицу России будет хорошим свидетельством серьезности их намерений — если таковые все-таки появятся.
Город-герой Москва ждет.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
0