Прогноз погоды в Абхазии в понедельник 8 сентября
Прогноз погоды в Абхазии в понедельник 8 сентября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. 07.09.2025, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 сен - Sputnik. В понедельник, 8 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, гроза, сообщил отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый, умеренный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды, слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха - 70 - 90%.
