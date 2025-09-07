https://sputnik-abkhazia.ru/20250907/prognoz-pogody-v-abkhazii-v-ponedelnik-8-sentyabrya-1057353026.html

Прогноз погоды в Абхазии в понедельник 8 сентября

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. 07.09.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 сен - Sputnik. В понедельник, 8 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, гроза, сообщил отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый, умеренный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды, слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха - 70 - 90%.

