Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 9 сентября

18:33 08.09.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукГроза в море
Гроза в море - Sputnik Абхазия, 1920, 08.09.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием холодного атмосферного фронта циклона с юга.
СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Во вторник, 9 сентября, в Абхазии ожидается значительное ухудшение погоды, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Будет облачно, ожидается дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен град.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды умеренное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
0