Прогноз погоды в Абхазии на вторник 9 сентября
СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Во вторник, 9 сентября, в Абхазии ожидается значительное ухудшение погоды, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Будет облачно, ожидается дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен град.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 14 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды умеренное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием холодного атмосферного фронта циклона с юга.
