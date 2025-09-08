https://sputnik-abkhazia.ru/20250908/ssha-vse-delayut-pravilno--i-proigryvayut-1057373558.html

США все делают правильно — и проигрывают

США все делают правильно — и проигрывают

Sputnik Абхазия

Среди вечных вопросов, неизменно вызывающих бурные споры, особое место занимает следующий: способен ли человек переломить исторический процесс? 08.09.2025, Sputnik Абхазия

2025-09-08T10:56+0300

2025-09-08T10:56+0300

2025-09-08T10:56+0300

мнение

авторы

колумнисты

сша

южная корея

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/18/1031892885_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b2bf8d74f3ec428f462296cd4411a659.jpg

Может ли группа единомышленников, пусть даже крупная, преодолеть исторический тренд — политические, экономические и социальные тенденции, которые складывались десятилетиями?В приложении к современности это звучит, например, так: могут ли либерал-глобалисты, которые остаются чрезвычайно влиятельной силой, перебороть процесс деглобализации, распада однополярного и формирование многополярного мира? Или другой вопрос: каковы шансы Дональда Трампа и его администрации снова сделать Америку великой — в том смысле, как это понимают сам президент США и MAGA-движение?Вопрос совсем не праздный, поскольку, несмотря на прилагаемые усилия, результат пока не впечатляет, пишет Ирина Алкснис для РИА Новости.Более того, раз за разом возникают ситуации, которые заставляют подозревать, что даже самые благие намерения Белого дома в итоге будут перемолоты в пыль самой логикой исторического процесса, — слишком уж сложной является система, в которой пытаются запустить необходимые реформы.Задуматься на эту тему в очередной раз заставляет скандал, который развивается прямо сейчас. В отношениях Вашингтона с Сеулом разразился и набирает обороты новый кризис (к слову, уже далеко не первый за последнее время), и в этом скандале как в капле воды отражается та сложность и противоречивость, в которых американской администрации приходится действовать.На прошлой неделе Иммиграционная и таможенная полиция США провела масштабный рейд в штате Джорджия на строящемся там заводе аккумуляторов для электромобилей корпорации Hyundai. По итогам мероприятия было задержано около 300 граждан Южной Кореи — рабочих и инженеров, занятых на строительстве. Все они находятся в США нелегально, въехав в основном по туристическим визам (которые не дают права работать в стране), а у многих документы оказались уже просрочены. Все эти люди в данный момент находятся под стражей и готовятся к депортации.Для непосвященного человека ситуация выглядит бредовой: Hyundai завозит на высокотехнологичное производство в США южнокорейских нелегалов.Между тем ситуация объясняется очень просто.Как известно, Соединенные Штаты, нацеленные на собственную реиндустриализацию, выкручивают руки всем подряд с целью инвестиций в американскую промышленность и просто переноса производств за океан. Причем администрация Байдена занималась этим почти столь же активно, как и Трамп. По понятным причинам наибольшего успеха удалось добиться в отношении стран, которые находятся в статусе американских вассалов, а то и просто оккупированных стран. Южная Корея относится именно к таковым.Одним из достигнутых успехов стало принуждение корпорации Hyundai к созданию производства аккумуляторов на американской земле. Однако когда южные корейцы приступили к делу, они столкнулись с серьезной проблемой рабочей силы. К слову, ровно те же трудности возникли у тайваньцев при строительстве завода микропроцессоров в Аризоне. С одной стороны, за несколько десятилетий жизни в постиндустриальном мире американский рабочий класс сильно потерял в трудовых компетенциях — как следствие, на данный момент имеется острый дефицит рабочих и инженерных кадров необходимой квалификации. А с другой — существуют критические различия в трудовой этике Америки и Азии. По российским и европейским меркам трудовое законодательство США крайне жесткое, с минимальной защищенностью работника, но на фоне азиатских подходов Штаты выглядят просто коммунизмом. Американцы не будут работать в потогонке по 12-14 часов шесть дней в неделю без перерывов, отпусков и больничных, что является вполне себе нормой для значительной части Азии, включая Южную Корею. А хотя завод американский, строится он корейской корпорацией, и все технологические процессы в нем заточены под корейские трудовые стандарты.В результате Hyundai встала перед необходимостью завозить сотрудников из Кореи, поскольку местных просто не набрать. Но уперлась в стену: Штаты не оформляли им рабочие визы или делали с огромным скрипом. Причем у чиновников консульства вполне внятная позиция, защищающая национальные интересы: вы строите завод в Америке, чтобы на нем работали американцы, — вот и нанимайте рабочую силу на месте.Но корпорация имеет дело с реальностью, в которой этот путь просто не работает: сроки горят — если не взять корейцев, проект сорвется. В результате южные корейцы заехали в Штаты по туристическим визам и стали работать в Джорджии незаконно. Там-то их иммиграционная полиция и накрыла.В принципе, это довольно странно. Любое государство порой сталкивается с ситуациями, когда ему выгоднее — хотя бы на какое-то время — закрыть глаза на нарушения закона. Тут, казалось бы, именно такой случай: завод нужен в первую очередь самой Америке, и если из-за бюрократических тонкостей возникли препоны для его строительства, то государству имело бы смысл "не замечать" южнокорейских нелегалов, раз уж они критично важны для реализации этого проекта. А вместо этого был устроен полицейский рейд, в результате судьба всего проекта оказалась в подвешенном состоянии.Аналитики полагают, что разгадку стоит искать во внутриполитических американских процессах. Строительство завода Hyundai является важнейшим проектом не только для всей Америки, но и конкретно для штата Джорджия, а также лично для его губернатора Брайана Кемпа. Он республиканец, но у него очень сложные, конфликтные отношения с Дональдом Трампом. Губернатор фактически предал президента на выборах 2020 года: во-первых, он отказался расследовать дело о вбросах почтовых бюллетеней в Атланте, а во-вторых — запись телефонного разговора с госсекретарем Джорджии, в котором Трамп просил найти "недостающие для его победы" голоса, была "слита" и стала основанием для возбуждения прокуратурой штата уголовного дела против президента.Как бы то ни было, история с антимигрантским рейдом на заводе вызвала дикий скандал в Южной Корее: СМИ и социальные сети полны возмущенными комментариями политиков, аналитиков и рядовых граждан. Корейцы до крайности оскорблены происходящим, чувствуют себя преданными, и их можно понять: они выполнили требования сюзерена, только что пообещали Штатам инвестиции на 350 миллиардов, помогают Америке с реиндустриализацией. А в ответ получают вот такое обращение.При этом Сеул уже старается уклониться от наиболее опасных (антикитайских, разумеется) авантюр, к которым его склоняет Вашингтон. И в целом в Южной Корее набирают силу устремления на снижение вассальной зависимости от США и укрепление суверенитета. Разумеется, нынешняя история подбросит добавит дровишек в этот костер, что создаст дополнительные трудности для американцев при работе в регионе.Вот и получается парадоксальная ситуация. В этой истории все американские структуры действовали в соответствии с национальными интересами, руководствуясь наилучшими намерениями. Одни смогли добиться от Hyundai огромных инвестиций и строительства важного предприятия в США. Другие защищали трудовой рынок Соединенных Штатов и интересы американских работников. Третьи пресекли канал незаконной иммиграции.Вот только на выходе Америка получила приостановленное строительство завода с неясными перспективами и удар по отношениям с важнейшим союзником в ключевом регионе планеты. Кажется, американцам пора знакомиться с риторическим наследием Виктора Степановича Черномырдина — в частности, с его замечательной максимой: "Хотели как лучше, а получилось как всегда".Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250907/rossii-pora-snyat-rozovye-ochki-v-otnoshenii-evropy-1057362501.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250906/ssha-poteryali-ne-indiyu-s-rossiey-a-vozmozhnost-razdelyat-i-vlastvovat-1057348045.html

сша

южная корея

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Ирина Алкснис https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102262/18/1022621827_30:0:180:150_100x100_80_0_0_6f74355983e5a2e28ceb024e9be3970f.jpg

Ирина Алкснис https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102262/18/1022621827_30:0:180:150_100x100_80_0_0_6f74355983e5a2e28ceb024e9be3970f.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ирина Алкснис https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102262/18/1022621827_30:0:180:150_100x100_80_0_0_6f74355983e5a2e28ceb024e9be3970f.jpg

мнение, авторы, колумнисты, сша, южная корея