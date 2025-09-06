https://sputnik-abkhazia.ru/20250906/ssha-poteryali-ne-indiyu-s-rossiey-a-vozmozhnost-razdelyat-i-vlastvovat-1057348045.html

США потеряли не Индию с Россией, а возможность разделять и властвовать

США потеряли не Индию с Россией, а возможность разделять и властвовать

В пятницу он опубликовал фото Путина, Си и Моди на саммите ШОС с таким комментарием: "Похоже, мы уступили Индию и Россию могущественнейшему и темнейшему Китаю. Пусть их ждет долгое и благополучное совместное будущее!", пишет Петр Акопов для РИА Новости. То есть получается, что США вели борьбу с Китаем не только за Индию, но и за Россию? Странная, однако, получается борьба: Индию Трамп демонстративно наказал повышенными пошлинами за покупку российской нефти, а попытка "поладить" с Путиным, договорившись насчет будущего Украины, все больше превращается в перекладывание ответственности и расходов за конфликт с Россией на Европу, в результате чего и Украину хотят оставить под западным контролем, и Европу поставить в еще большую зависимость от Штатов. Даже странно, чем тут недовольны в Москве и Дели?Отношения Китая с Индией и Россией носят совершенно разный характер, но вклад США в сближение трех стран несомненен. Вашингтон, конечно, не может регулировать уровень российско-китайских отношений, но в отношении индийско-китайских у Америки были определенные возможности: сближение Соединенных Штатов и Индии, несомненно, влияло на отношение Пекина к Дели. Китай давно уже хотел улучшения отношений с Индией — и недавний саммит ШОС оказался лишь удобным поводом для этого. И теперь вдруг удивляется: как же так, потеряли Индию и Россию!Но, может быть, это просто новая порция своеобразного трамповского юмора: он так иронизирует над "совместным будущим" трех государств-цивилизаций, будучи уверенным в том, что множество существующих между ними противоречий никогда не позволит превратить тройку в реальный альянс? Действительно, Китай и Индия во многом выступают конкурентами — региональными, торговыми, экономическими. Однако при всей их конкуренции у двух соседних стран есть не только собственная стратегия, но и понимание общих интересов, будущего. В котором, конечно, каждая из них видит себя на первых ролях, но только не в качестве замены Западу. Никто на Западе не обвиняет Индию в стремлении к гегемонизму, а вот Китай постоянно упрекают в намерении подменить собой Запад, стать не просто глобальным лидером, а мировым рулевым. Спорить с этим бесполезно — англосаксы всех судят по себе и просто не могут представить другое мышление. Китай не просто не может стать новым гегемоном вместо Запада — он этого и не хочет. Индия порой все еще находится в плену западноцентричного мировоззрения, согласно которому ее убеждают в угрожающих ей китайских амбициях глобального доминирования. И вот тут как раз очень важна роль России и общих механизмов вроде ШОС и БРИКС, в рамках которых Москва, Пекин и Дели могут выступать в качестве строителей нового, постзападного миропорядка. Никто из них в одиночку не претендует на глобальное господство, но вместе — тем более с ключевыми странами Глобального Юга — они представляют собой силу, которая способна выступать альтернативой западному проекту глобализации.И пока Трамп и Запад в целом будут пытаться бить по медведю, слону и дракону по отдельности, надеясь поссорить их между собой, они будут лишь способствовать их сближению. А бить по всем трем вместе Запад уже не может: сил для этого просто нет. Тем более что Трамп пытается перестроить сами отношения внутри Запада, провести модернизацию самих США, перераспределив издержки от конфликта с Россией и Китаем на Европу. В четверг — в ходе переговоров по Украине — он стал упрекать европейцев в том, что они ничего не делают для прекращения войны, и потребовал от них ввести против Китая санкции за его поддержку России. То есть Европе предлагают прострелить себе еще и вторую ногу — понятно, что ЕС на это не пойдет, но сам ход мысли Трампа должен был продемонстрировать европейцам, в какую слабую позицию они себя загнали.Ну а Белому дому стоит приготовиться к понедельнику: бразильский президент Лула да Силва созывает чрезвычайный онлайн-саммит БРИКС, посвященный ответу на тарифные войны президента США. Трамп снова увидит на экране большую тройку Путин — Си — Моди — на этот раз в другой, но тоже большой компании мировых лидеров.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

