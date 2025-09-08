https://sputnik-abkhazia.ru/20250908/vtoruyu-partiyu-gumanitarnoy-pomoschi-iz-rossii-dostavili-v-afganistan-1057372469.html

Вторую партию гуманитарной помощи из России доставили в Афганистан

Вторую партию гуманитарной помощи из России доставили в Афганистан

В результате землетрясения, затронувшего три провинции в Афганистане, погибли более 2,2 тысячи человек, еще более трех тысяч пострадали. 08.09.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Спецборт МЧС России доставил вторую партию гуманитарной помощи в Афганистан, сообщили в ведомстве. Пострадавшим от землетрясения жителям передали более 20 тонн палаток и одеял. Землетрясение магнитудой 6 с афтершоками произошло в Афганистане в ночь на 1 сентября. Многие деревни разрушило полностью, более 2,2 тысячи человек погибли, более 3,6 тысячи пострадали. Афганские власти обратились к России за помощью в устранении последствий землетрясения. 5 сентября самолет МЧС России доставил в Кабул 20 тонн продуктов.

