Вторую партию гуманитарной помощи из России доставили в Афганистан
Вторую партию гуманитарной помощи из России доставили в Афганистан
В результате землетрясения, затронувшего три провинции в Афганистане, погибли более 2,2 тысячи человек, еще более трех тысяч пострадали.
СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Спецборт МЧС России доставил вторую партию гуманитарной помощи в Афганистан, сообщили в ведомстве. Пострадавшим от землетрясения жителям передали более 20 тонн палаток и одеял. Землетрясение магнитудой 6 с афтершоками произошло в Афганистане в ночь на 1 сентября. Многие деревни разрушило полностью, более 2,2 тысячи человек погибли, более 3,6 тысячи пострадали. Афганские власти обратились к России за помощью в устранении последствий землетрясения. 5 сентября самолет МЧС России доставил в Кабул 20 тонн продуктов.
СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Спецборт МЧС России доставил вторую партию гуманитарной помощи в Афганистан, сообщили в ведомстве.
Пострадавшим от землетрясения жителям передали более 20 тонн палаток и одеял.
Землетрясение магнитудой 6 с афтершоками произошло в Афганистане в ночь на 1 сентября.
Многие деревни разрушило полностью, более 2,2 тысячи человек погибли, более 3,6 тысячи пострадали.
Афганские власти обратились к России за помощью в устранении последствий землетрясения. 5 сентября самолет МЧС России доставил в Кабул 20 тонн продуктов.