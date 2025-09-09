https://sputnik-abkhazia.ru/20250909/akhsalba-o-veroyatnosti-novykh-zalpovykh-livney-v-abkhazii--1057404390.html

Ахсалба о вероятности новых залповых ливней в Абхазии

09.09.2025

абхазия

погода в абхазии

Ахсалба сообщила, что температура воды из-за выпавших осадков понизилась с 26 до 24,6 градусов. Вероятность дождей все еще сохраняется. О том, когда распогодится и стоит ли опасаться новых залповых ливней, слушайте в подкасте.

