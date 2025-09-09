https://sputnik-abkhazia.ru/20250909/akhsalba-o-veroyatnosti-novykh-zalpovykh-livney-v-abkhazii--1057404390.html
Ахсалба о вероятности новых залповых ливней в Абхазии
Ахсалба о вероятности новых залповых ливней в Абхазии
Sputnik Абхазия
Климатолог Асида Ахсалба рассказала, как будет вести себя погода в ближайшие дни. 09.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-09T16:09+0300
2025-09-09T16:09+0300
2025-09-09T16:10+0300
радио
подкасты
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/09/1057404467_0:86:1280:806_1920x0_80_0_0_ba70027b0447b244ed335781fbd9ce30.jpg
Ахсалба о вероятности новых залповых ливней в Абхазии
Sputnik Абхазия
Ахсалба о вероятности новых залповых ливней в Абхазии
Ахсалба сообщила, что температура воды из-за выпавших осадков понизилась с 26 до 24,6 градусов. Вероятность дождей все еще сохраняется. О том, когда распогодится и стоит ли опасаться новых залповых ливней, слушайте в подкасте.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/09/1057404467_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_65d4b0480a1a208ac1b6f9853ca3315f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио
подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио
Ахсалба о вероятности новых залповых ливней в Абхазии
16:09 09.09.2025 (обновлено: 16:10 09.09.2025)
Климатолог Асида Ахсалба рассказала, как будет вести себя погода в ближайшие дни.
Ахсалба сообщила, что температура воды из-за выпавших осадков понизилась с 26 до 24,6 градусов. Вероятность дождей все еще сохраняется.
О том, когда распогодится и стоит ли опасаться новых залповых ливней, слушайте в подкасте
.