Абхазия
Вечерний Сухум
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Стратегическое партнерство: как Абхазия и Россия установили дипотношения
О том, как это происходило, какое давление оказывалось на Россию и какие возможности открылись перед Абхазией, читайте в материале Sputnik.Sputnik26 августа 2008 года Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Однако со стороны западных стран на Россию оказывалось давление, они требовали отказаться от своего решения.Как рассказывал в интервью Sputnik нынешний министра иностранных дел Абхазии Сергей Шамба, абхазская сторона понимала, что Россия будет твердо стоять в своих позициях, и никто ее здесь не сможет поколебать.И уже 9 сентября 2008 года состоялся первый официальный визит абхазской делегации в Москву. Тогда министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба отправился в столицу России на официальное установление дипотношений между двумя странами."Помню хорошо, как 9 сентября мы совершили первый официальный визит представителя Республики Абхазия в Москву. Я первый, кто поехал из аэропорта с автомобильным эскортом, на котором развевался абхазский флаг. Мы приехали на Спиридоновскую улицу, дом приемов Министерства иностранных дел. В этом здании происходило много знаковых событий в истории ХХ века. И нам, абхазским дипломатам, посчастливилось в этом здании подписать договор о дипломатическом признании и обменяться нотами. С Сергеем Викторовичем Лавровым мы и наши осетинские братья подписали соглашение. И на этой же встрече мы завизировали подписанный буквально через неделю договор "О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между нашими странами", – отметил Шамба.Уже через неделю был подписан и сам договор "О дружбе и сотрудничестве", который определял стратегический союз между двумя странами. Этот документ гарантировал безопасность Абхазии в случае угрозы."Если до этого мы большие усилия прилагали к охране нашей границы по реке Ингур, были большие потери и большие угрозы для общества, волнения и переживания в связи с возможностью новой агрессии со стороны Грузии, то после 2008 года все это ушло на задний план. Другие проблемы, социальные, стали более важными для общества", – отметил Шамба.Серьезная работаПризнание независимости Абхазии Россией и установление дипломатических отношений между двумя странами стало импульсом для дальнейшего признания суверенитета республики со стороны других стран, отмечал министр иностранных дел."Это была первая страна, с которой мы заключили дипломатические отношения. Самая большая страна в мире, член Совета безопасности ООН. Мне на посту министра иностранных дел посчастливилось подписать соглашение самой большой страны в мире с самой маленькой. Потом был ряд государств, с которыми мы подписали соглашения", – добавил Шамба.Работа по установлению дипломатических отношений была очень серьезной и ответственной, тем более что это был первый обмен документами на официальном уровне."Да, была проведена большая работа. Это был первый такой обмен документами официально между нашими странами. Потом через неделю был первый договор подписан. После этого уже около двух сотен договоров подписано между нашими странами. Это, конечно, большая работа министерств иностранных дел и других ведомств", – подчеркнул Сергей Шамба.26 августа 2008 года президент Российской Федерации подписал Указ о признании независимости Республики Абхазия. 9 сентября 2008 года были установлены дипломатические отношения.Признав независимость Абхазии, Россия выступила гарантом ее существования в качестве независимого государства и мирного будущего абхазского народа.Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества включает более 200 двусторонних документов различного уровня, в том числе основополагающие Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.
Стратегическое партнерство: как Абхазия и Россия установили дипотношения

11:22 09.09.2025
Абхазия и Россия установили дипломатические отношения 9 сентября 2008 года, тогда же страны согласовали проект Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
О том, как это происходило, какое давление оказывалось на Россию и какие возможности открылись перед Абхазией, читайте в материале Sputnik.
26 августа 2008 года Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Однако со стороны западных стран на Россию оказывалось давление, они требовали отказаться от своего решения.
Как рассказывал в интервью Sputnik нынешний министра иностранных дел Абхазии Сергей Шамба, абхазская сторона понимала, что Россия будет твердо стоять в своих позициях, и никто ее здесь не сможет поколебать.
"Кстати говоря, после визита Саркози и других они пришли к тому, что будет создана комиссия по установлению фактов, произошедших 26 августа. И тогда Европейским союзом была создана комиссия, которую возглавила Хайди Тальявини – известный дипломат, у нас она была специальным представителем Генсека ООН. Комиссия во главе с Хайди Тальявини посетила Абхазию, Южную Осетию, Грузию и Россию для сбора материалов. И как она тогда нам сказала, самые добротные, обоснованные материалы тогда предоставила именно абхазская сторона, Министерство иностранных дел тогда этим занималось", – вспоминал Шамба.
И уже 9 сентября 2008 года состоялся первый официальный визит абхазской делегации в Москву. Тогда министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба отправился в столицу России на официальное установление дипотношений между двумя странами.
"Помню хорошо, как 9 сентября мы совершили первый официальный визит представителя Республики Абхазия в Москву. Я первый, кто поехал из аэропорта с автомобильным эскортом, на котором развевался абхазский флаг. Мы приехали на Спиридоновскую улицу, дом приемов Министерства иностранных дел. В этом здании происходило много знаковых событий в истории ХХ века. И нам, абхазским дипломатам, посчастливилось в этом здании подписать договор о дипломатическом признании и обменяться нотами. С Сергеем Викторовичем Лавровым мы и наши осетинские братья подписали соглашение. И на этой же встрече мы завизировали подписанный буквально через неделю договор "О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между нашими странами", – отметил Шамба.
Уже через неделю был подписан и сам договор "О дружбе и сотрудничестве", который определял стратегический союз между двумя странами. Этот документ гарантировал безопасность Абхазии в случае угрозы.
"Если до этого мы большие усилия прилагали к охране нашей границы по реке Ингур, были большие потери и большие угрозы для общества, волнения и переживания в связи с возможностью новой агрессии со стороны Грузии, то после 2008 года все это ушло на задний план. Другие проблемы, социальные, стали более важными для общества", – отметил Шамба.

Серьезная работа

Признание независимости Абхазии Россией и установление дипломатических отношений между двумя странами стало импульсом для дальнейшего признания суверенитета республики со стороны других стран, отмечал министр иностранных дел.
"Это была первая страна, с которой мы заключили дипломатические отношения. Самая большая страна в мире, член Совета безопасности ООН. Мне на посту министра иностранных дел посчастливилось подписать соглашение самой большой страны в мире с самой маленькой. Потом был ряд государств, с которыми мы подписали соглашения", – добавил Шамба.
Работа по установлению дипломатических отношений была очень серьезной и ответственной, тем более что это был первый обмен документами на официальном уровне.
"Да, была проведена большая работа. Это был первый такой обмен документами официально между нашими странами. Потом через неделю был первый договор подписан. После этого уже около двух сотен договоров подписано между нашими странами. Это, конечно, большая работа министерств иностранных дел и других ведомств", – подчеркнул Сергей Шамба.
26 августа 2008 года президент Российской Федерации подписал Указ о признании независимости Республики Абхазия. 9 сентября 2008 года были установлены дипломатические отношения.
Признав независимость Абхазии, Россия выступила гарантом ее существования в качестве независимого государства и мирного будущего абхазского народа.
Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества включает более 200 двусторонних документов различного уровня, в том числе основополагающие Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.
