Прогноз погоды в Абхазии в четверг 11 сентября

Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Зажәаҳәа аҿиара ԥку ахәыҷқәа ашкол аҿы рԥеиԥш: аспециалистцәа рыҿцәажәара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Амшцәгьа ахҟьаԥҟьақәа: "Амшынеиқәафымцамч" ахаҭарнак ицәажәара
13:34
8 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Афорум "Visit Apsny" ахықәкы, алагала: Атуризм аминистрра ахаҭарнак ицәажәара
13:42
18 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
2 мин
Турбаза
Бархатный сезон в Абхазии: преимущества и возможности
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
2 мин
Актуальный комментарий
Абхазия после ливня. Работа МЧС
14:33
9 мин
Актуальный комментарий
ФК "Апсны" завершил участие во втором туре Медиалиги
14:45
7 мин
Актуальный комментарий
Ливни в Абхазии: прогнозы климатолога
14:52
8 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
Амшцәгьа ашьҭахь Тҟәарчал араион фымцала аиқәыршәара: "Амшынеиқәафымцамч" ахаҭарнак
18:04
8 мин
Аицәажәара
Аԥсны амшқәа зеиԥшрахо: аҳагәаҭаҩ лыҿцәажәара
18:12
17 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Трудовые мигранты в Абхазии: кто, откуда и сколько?
18:34
12 мин
Турбаза
Бархатный сезон в Абхазии: преимущества и возможности
18:46
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
Амшцәгьа ашьҭахь Тҟәарчал араион фымцала аиқәыршәара: "Амшынеиқәафымцамч" ахаҭарнак
21:04
8 мин
Аицәажәара
Аԥсны амшқәа зеиԥшрахо: аҳагәаҭаҩ лыҿцәажәара
21:12
17 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Трудовые мигранты в Абхазии: кто, откуда и сколько?
21:34
12 мин
Турбаза
Бархатный сезон в Абхазии: преимущества и возможности
21:46
12 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аицәажәара
Амшцәгьа ахҟьаԥҟақәа раԥыхра: Аҟәа араион ахада ицәажәара
13:05
7 мин
Аицәажәара
Аԥсны амшқәа зеиԥшрахо: аҳагәаҭаҩ лыҿцәажәара
13:12
16 мин
Аԥсуа жәар
Ҳара ҳжәар
13:28
1 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аԥсшәа зҵарц зҭаху рзы хәыдаԥсадатәи акурсқәа
13:34
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ковид мамзаргьы агрипп: ахьҭа алаларақәа зырацәахаз аҳақьым лыҿцәажәараҿы
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Как сегодня в Абхазии платят за свет: интервью с начальником Энергосбыта
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Поручение президента по продвижению абхазского языка: интервью с лингвистом
14:33
24 мин
Инструкция по применению
Как бороться с молью
14:57
2 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
Амшцәгьа очамчыраа ирынаҭаз аԥхасҭа:ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы ицәажәара
18:05
17 мин
Аицәажәара
Амшцәгьа ахҟьаԥҟақәа раԥыхра: Аҟәа араион ахада ицәажәара
18:22
7 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Последствия ливня в Сухуме: интервью с начальником УГХ
18:34
14 мин
Радио
Как сегодня в Абхазии платят за свет: интервью с начальником Энергосбыта
18:49
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
Амшцәгьа очамчыраа ирынаҭаз аԥхасҭа:ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы ицәажәара
21:05
17 мин
Аицәажәара
Амшцәгьа ахҟьаԥҟақәа раԥыхра: Аҟәа араион ахада ицәажәара
21:22
7 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Последствия ливня в Сухуме: интервью с начальником УГХ
21:34
14 мин
Радио
Как сегодня в Абхазии платят за свет: интервью с начальником Энергосбыта
21:49
10 мин
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Прогноз погоды в Абхазии в четверг 11 сентября
Прогноз погоды в Абхазии в четверг 11 сентября
Прогноз погоды в Абхазии в четверг 11 сентября
Sputnik Абхазия
2025-09-10T18:37+0300
2025-09-10T18:37+0300
2025-09-10T18:37+0300
в абхазии
абхазия
новости
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0e/1041507788_0:115:1512:966_1920x0_80_0_0_af2ba4384130526d2b997c71b9bf1f1b.jpg
СУХУМ, 10 сен - Sputnik. В четверг? 11 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями, местами днем возможен дождь разной интенсивности, гроза, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологииВетер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха - 70 - 90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0e/1041507788_36:0:1476:1080_1920x0_80_0_0_6a3399554a81c0c2469c89beb3189f38.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, погода в абхазии
абхазия, новости, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии в четверг 11 сентября

18:37 10.09.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук Осень встретила дождем
Осень встретила дождем - Sputnik Абхазия, 1920, 10.09.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием холодной воздушной массы.
СУХУМ, 10 сен - Sputnik. В четверг? 11 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями, местами днем возможен дождь разной интенсивности, гроза, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии
Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха - 70 - 90%.
