Прогноз погоды в Абхазии в четверг 11 сентября

Прогноз погоды в Абхазии в четверг 11 сентября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием холодной воздушной массы. 10.09.2025

СУХУМ, 10 сен - Sputnik. В четверг? 11 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями, местами днем возможен дождь разной интенсивности, гроза, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологииВетер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха - 70 - 90%.

