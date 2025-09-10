https://sputnik-abkhazia.ru/20250910/prognoz-pogody-v-abkhazii-v-chetverg-11-sentyabrya-1057446682.html
Прогноз погоды в Абхазии в четверг 11 сентября
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием холодной воздушной массы.
СУХУМ, 10 сен - Sputnik. В четверг? 11 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями, местами днем возможен дождь разной интенсивности, гроза, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологииВетер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха - 70 - 90%.
