Прогноз погоды в Абхазии в пятницу 12 сентября

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 11.09.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 сен - Sputnik. В пятницу, 12 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Из-за перепадов атмосферного давления, до полудня местами возможны кратковременные осадки, гроза.Ветер слабый и умеренный - 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 11 метров.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от+ 20°С до +25°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха - 70 -90%.

