https://sputnik-abkhazia.ru/20250911/prognoz-pogody-v-abkhazii-v-pyatnitsu-12-sentyabrya-1057486961.html
Прогноз погоды в Абхазии в пятницу 12 сентября
Прогноз погоды в Абхазии в пятницу 12 сентября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 11.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-11T19:22+0300
2025-09-11T19:22+0300
2025-09-11T19:22+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
осень в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/0b/1057463558_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d1c3c7604e7388a08be4787d7e59981.jpg
СУХУМ, 11 сен - Sputnik. В пятницу, 12 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Из-за перепадов атмосферного давления, до полудня местами возможны кратковременные осадки, гроза.Ветер слабый и умеренный - 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 11 метров.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от+ 20°С до +25°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха - 70 -90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/0b/1057463558_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7ad7f4be65d63ba6bc4f9c315688b729.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии, осень в абхазии
абхазия, погода в абхазии, осень в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии в пятницу 12 сентября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 11 сен - Sputnik. В пятницу, 12 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Из-за перепадов атмосферного давления, до полудня местами возможны кратковременные осадки, гроза.
Ветер слабый и умеренный - 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 11 метров.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от+ 20°С до +25°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха - 70 -90%.