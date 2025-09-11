Абхазия
Прогноз погоды в Абхазии в пятницу 12 сентября
Прогноз погоды в Абхазии в пятницу 12 сентября
СУХУМ, 11 сен - Sputnik. В пятницу, 12 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Из-за перепадов атмосферного давления, до полудня местами возможны кратковременные осадки, гроза.Ветер слабый и умеренный - 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 11 метров.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от+ 20°С до +25°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха - 70 -90%.
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 11 сен - Sputnik. В пятницу, 12 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Из-за перепадов атмосферного давления, до полудня местами возможны кратковременные осадки, гроза.
Ветер слабый и умеренный - 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 11 метров.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от+ 20°С до +25°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха - 70 -90%.
