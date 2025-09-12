https://sputnik-abkhazia.ru/20250912/prioritetnaya-zadacha-abkhazskie-pravookhraniteli-obsudili-borbu-s-korruptsiey-1057496731.html

Приоритетная задача: абхазские правоохранители обсудили борьбу с коррупцией

Приоритетная задача: абхазские правоохранители обсудили борьбу с коррупцией

Координационное совещание правоохранительных органов, посвященное борьбе с коррупцией в 2022-2025 годах, состоялось в Сухуме. 12.09.2025

В нем приняли участие генпрокурор Адгур Агрба, вице-премьер, глава МВД Роберт Киут, председатель ГТК Отар Хеция, руководитель Миграционной службы Саид Цвинария, сотрудники районных органов прокуратуры.Бадрак Авидзба, SputnikСтатистика коррупционных делС основным докладом на координационном совещании выступила начальник Управления права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Зарина Саблирова.Она отметила, что коррупция – один из инструментов, создающих благоприятные условия для формирования и развития организованной преступности и теневой экономики. Это приводит к снижению налоговых преступлений в госбюджет, мешает государству выполнять свои политические и социальные функции.Она напомнила, что в 2023 году приказом Генпрокурора была создана постоянно действующая межведомственная рабочая группа по противодействию коррупции."Результаты анализа свидетельствуют, что общее количество выявленных преступлений коррупционной направленности на протяжении последних лет снизилось по сравнению с аналогичными отчетными периодами за 2019-2022 годы", – проинформировала Саблирова.Так, с 2022 года не выявлялись такие правонарушения, как дача и получение взятки, халатность, нецелевое расходование бюджетных средств государственных внебюджетных фондов. С 2022 года по первое полугодие 2025 года органы прокуратуры возбудили пять уголовных дел по 12 составам коррупционных преступлений."Из них четыре дела направлено в суд для рассмотрения по существу, одно уголовное дело прекращено производством вследствие применения акта об амнистии", – сказала Саблирова.За анализируемый период органы прокуратуры отказали в возбуждении дел по шести материалам проверок, по девяти составам коррупционных преступлений. Из них два – по амнистии, четыре – по истечении давности уголовного преследования."Следственными органами МВД за указанный период возбуждено всего одно уголовное дело коррупционной направленности по восьми эпизодам преступлений, оно окончено производством и направлено в суд", – сообщила Зарина Саблирова.Отказано было в возбуждении уголовного дела по четырем материалам проверок и по четырем составам коррупционных преступлений. СГБ Абхазии возбудило одного уголовное дело за этот период, которое было прекращено судом.Зарина Саблирова подчеркнула, что по результатам обобщения уголовно-процессуальной деятельности отделов следствия и дознания органов внутренних дел Абхазии установлено, что работа по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений коррупционной направленности, находятся на низком уровне. Схожая тенденция наблюдалась и в предыдущие периоды.После основного доклада выступили представители Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Миграционной службы, которые рассказали о работе по противодействию коррупции за 2022-2025 годы.Выводы генпрокурораЗавершая координационное совещание правоохранительных органов, генпрокурор Абхазии Адгур Агрба отметил, что небольшое число коррупционных дел – тревожный знак, но есть возможность активизировать работу в этом направлении."Есть потенциал и опыт, здесь очень опытные люди из МВД и других служб, которые готовы раскрывать, выявлять эти преступления. Тем более, что 2020-2021 годы, когда совместно проводили мероприятия, мы выявили ряд коррупционных дел, очень много дел возбудили, часть из них находится в судах", – подчеркнул он.Агрба отметил, что спад выявления коррупционных дел закономерен после пика, который наблюдался несколько лет назад, но усиливать работу необходимо."Считаю, что прокуроры в районах, которые координируют работу, планомерно должны заниматься этим вопросом, потому что коррупция – это самая значимая работа в системе правоохранительных органов. Все будет зависеть от вас, насколько плотно вы будете уделять этому внимание и насколько пристально будете заниматься этой работой", – заявил Адгур Агрба.Для успешной работы по противодействию коррупции, органам прокуратуры необходимо сотрудничать с начальниками Министерства внутренних дел, Службы госбезопасности, которые занимаются оперативной деятельностью, считает Агрба.

