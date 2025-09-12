https://sputnik-abkhazia.ru/20250912/prioritetnaya-zadacha-abkhazskie-pravookhraniteli-obsudili-borbu-s-korruptsiey-1057496731.html
Приоритетная задача: абхазские правоохранители обсудили борьбу с коррупцией
Приоритетная задача: абхазские правоохранители обсудили борьбу с коррупцией
Приоритетная задача: абхазские правоохранители обсудили борьбу с коррупцией
15:35 12.09.2025 (обновлено: 17:11 12.09.2025)
Координационное совещание правоохранительных органов, посвященное борьбе с коррупцией в 2022-2025 годах, состоялось в Сухуме.
В нем приняли участие генпрокурор Адгур Агрба, вице-премьер, глава МВД Роберт Киут, председатель ГТК Отар Хеция, руководитель Миграционной службы Саид Цвинария, сотрудники районных органов прокуратуры.
Статистика коррупционных дел
С основным докладом на координационном совещании выступила начальник Управления права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Зарина Саблирова.
Она отметила, что коррупция – один из инструментов, создающих благоприятные условия для формирования и развития организованной преступности и теневой экономики. Это приводит к снижению налоговых преступлений в госбюджет, мешает государству выполнять свои политические и социальные функции.
"Противодействие коррупции является одной из приоритетных задач государственной политики и важнейшим направлением деятельности органов прокуратуры Республики Абхазия, которым отводится центральное место в реализации антикоррупционного законодательства и обеспечении его неукоснительного соблюдения", – подчеркнула Саблирова.
Она напомнила, что в 2023 году приказом Генпрокурора была создана постоянно действующая межведомственная рабочая группа по противодействию коррупции.
"Результаты анализа свидетельствуют, что общее количество выявленных преступлений коррупционной направленности на протяжении последних лет снизилось по сравнению с аналогичными отчетными периодами за 2019-2022 годы", – проинформировала Саблирова.
Так, с 2022 года не выявлялись такие правонарушения, как дача и получение взятки, халатность, нецелевое расходование бюджетных средств государственных внебюджетных фондов. С 2022 года по первое полугодие 2025 года органы прокуратуры возбудили пять уголовных дел по 12 составам коррупционных преступлений.
"Из них четыре дела направлено в суд для рассмотрения по существу, одно уголовное дело прекращено производством вследствие применения акта об амнистии", – сказала Саблирова.
За анализируемый период органы прокуратуры отказали в возбуждении дел по шести материалам проверок, по девяти составам коррупционных преступлений. Из них два – по амнистии, четыре – по истечении давности уголовного преследования.
"Следственными органами МВД за указанный период возбуждено всего одно уголовное дело коррупционной направленности по восьми эпизодам преступлений, оно окончено производством и направлено в суд", – сообщила Зарина Саблирова.
Отказано было в возбуждении уголовного дела по четырем материалам проверок и по четырем составам коррупционных преступлений.
СГБ Абхазии возбудило одного уголовное дело за этот период, которое было прекращено судом.
Зарина Саблирова подчеркнула, что по результатам обобщения уголовно-процессуальной деятельности отделов следствия и дознания органов внутренних дел Абхазии установлено, что работа по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений коррупционной направленности, находятся на низком уровне. Схожая тенденция наблюдалась и в предыдущие периоды.
После основного доклада выступили представители Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Миграционной службы, которые рассказали о работе по противодействию коррупции за 2022-2025 годы.
Завершая координационное совещание правоохранительных органов, генпрокурор Абхазии Адгур Агрба отметил, что небольшое число коррупционных дел – тревожный знак, но есть возможность активизировать работу в этом направлении.
"Есть потенциал и опыт, здесь очень опытные люди из МВД и других служб, которые готовы раскрывать, выявлять эти преступления. Тем более, что 2020-2021 годы, когда совместно проводили мероприятия, мы выявили ряд коррупционных дел, очень много дел возбудили, часть из них находится в судах", – подчеркнул он.
Агрба отметил, что спад выявления коррупционных дел закономерен после пика, который наблюдался несколько лет назад, но усиливать работу необходимо.
"Считаю, что прокуроры в районах, которые координируют работу, планомерно должны заниматься этим вопросом, потому что коррупция – это самая значимая работа в системе правоохранительных органов. Все будет зависеть от вас, насколько плотно вы будете уделять этому внимание и насколько пристально будете заниматься этой работой", – заявил Адгур Агрба.
Для успешной работы по противодействию коррупции, органам прокуратуры необходимо сотрудничать с начальниками Министерства внутренних дел, Службы госбезопасности, которые занимаются оперативной деятельностью, считает Агрба.