Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 13 и 14 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 13 и 14 сентября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием антициклона с северо-запада.

СУХУМ, 12 сен – Sputnik. В выходные дни, 13 и 14 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В предгорьях возможен дождь с градом, в воскресенье осадки прекратятся.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.

