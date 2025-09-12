Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 13 и 14 сентября

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҩыратә ԥышәара а-7-тәи аклассқәа рҿы: аспециалист лыҿцәажәара
13:05
11 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Иури Воронов игәалашәара иамшуп: аҵарауаҩ Владимир Занҭариа иҿцәажәара
13:16
14 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Шьынқәба иҩны-амузеи ашҟа уназго амҩа ԥхасҭахеит: аҭагылазаашьа зеиԥшроу еилаҳкаауеит
13:34
11 мин
Аицәажәара
Амшцәгьа очамчыраа ирынаҭаз аԥхасҭа:ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы ицәажәара
13:45
15 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Водоснабжение, начало учебного года: чем живет сегодня Галский район?
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Последствия ливня в Сухуме: интервью с начальником УГХ
14:33
14 мин
Радио
Трудовые мигранты в Абхазии: кто, откуда и сколько?
14:48
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аԥсҭазаара ахьӡала": Џьынџьалԥҳа агәыразратә аукцион иазкны
18:04
20 мин
On air
18:25
5 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Делегация Абхазии на XI Санкт-Петербургском форуме объединённых культур
18:44
3 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аԥсҭазаара ахьӡала": Џьынџьалԥҳа агәыразратә аукцион иазкны
21:04
20 мин
On air
21:25
5 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Анацәа реимадара: Аџьынџьтәылатә еибашьра аветеранцәа рҭаацәа Чечентәыла иҟан
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аԥсҭазаара ахьӡала": Џьынџьалԥҳа агәыразратә аукцион иазкны
13:33
19 мин
Аицәажәара
Урыстәыла аҵаразы алшарақәа: Агастрономиа аинститут астудент ицәажәара
13:52
7 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Диалог между культурами: как сегодня работает народная дипломатия
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Делегация Абхазии на XI Санкт-Петербургском форуме объединенных культур
14:33
10 мин
Актуальный комментарий
Учителя русского языка из Абхазии повышают квалификацию в Москве
14:43
5 мин
Радио
Абхазия в Медиалиге: полузащитник "Апсны" о новом формате футбола
14:48
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аихамҩа усхк знапахьы иаазгар зҭаху рзы алшарақәа: анџьныр хада ицәажәара
18:05
12 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәатәи ашкол №1 аҿы иаарту азанааҭҧхьазтәи амедицинатә класс аусушьа
18:17
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Диалог между культурами: как сегодня работает народная дипломатия
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аихамҩа усхк знапахьы иаазгар зҭаху рзы алшарақәа: анџьныр хада ицәажәара
21:05
12 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәатәи ашкол №1 аҿы иаарту азанааҭҧхьазтәи амедицинатә класс аусушьа
21:17
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Диалог между культурами: как сегодня работает народная дипломатия
21:34
26 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250912/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-13-i-14-sentyabrya-1057497097.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 13 и 14 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 13 и 14 сентября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием антициклона с северо-запада. 12.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-12T18:39+0300
2025-09-12T18:39+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/0b/1057463602_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0a6968829cc46cf8c9366fe6219bd30f.jpg
СУХУМ, 12 сен – Sputnik. В выходные дни, 13 и 14 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В предгорьях возможен дождь с градом, в воскресенье осадки прекратятся.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/0b/1057463602_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_62eaac8beb7f27b7080e2dfc426e74a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 13 и 14 сентября

18:39 12.09.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукЛучи уходящего лета_лето 2025
Лучи уходящего лета_лето 2025 - Sputnik Абхазия, 1920, 12.09.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 12 сен – Sputnik. В выходные дни, 13 и 14 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В предгорьях возможен дождь с градом, в воскресенье осадки прекратятся.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0