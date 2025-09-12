https://sputnik-abkhazia.ru/20250912/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-13-i-14-sentyabrya-1057497097.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 13 и 14 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 13 и 14 сентября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием антициклона с северо-запада. 12.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-12T18:39+0300
2025-09-12T18:39+0300
2025-09-12T18:39+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/0b/1057463602_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0a6968829cc46cf8c9366fe6219bd30f.jpg
СУХУМ, 12 сен – Sputnik. В выходные дни, 13 и 14 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В предгорьях возможен дождь с градом, в воскресенье осадки прекратятся.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/0b/1057463602_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_62eaac8beb7f27b7080e2dfc426e74a5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 13 и 14 сентября
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 12 сен – Sputnik. В выходные дни, 13 и 14 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В предгорьях возможен дождь с градом, в воскресенье осадки прекратятся.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.