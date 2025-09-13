https://sputnik-abkhazia.ru/20250913/krasnodarskiy-aeroport-budet-vypolnyat-do-50-vzletno-posadochnykh-operatsiy-v-sutki-1057522345.html

Краснодарский аэропорт будет выполнять до 50 взлетно-посадочных операций в сутки

Краснодарский аэропорт будет выполнять до 50 взлетно-посадочных операций в сутки

Sputnik Абхазия

Краснодарский аэропорт открыли 11 сентября впервые с начала специальной военной операции, первый рейс запланирован на 17 сентября. 13.09.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Краснодарский аэропорт будет выполнять до 50 взлетно-посадочных операций в сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора аэропортового холдинга "Аэродинамика" Алексея Старостина.При этом пропускная способность аэропорта без ограничений - 11 взлетно-посадочных операций в час, добавил Старостин.Аэропорт Краснодара был закрыт в феврале 2022 года по соображениям безопасности. В четверг Минтранс России заявил, что воздушная гавань открыта для обслуживания самолетов, первый регулярный рейс из Москвы в Краснодар запланирован на 17 сентября.

