Краснодарский аэропорт будет выполнять до 50 взлетно-посадочных операций в сутки
СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Краснодарский аэропорт будет выполнять до 50 взлетно-посадочных операций в сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора аэропортового холдинга "Аэродинамика" Алексея Старостина.При этом пропускная способность аэропорта без ограничений - 11 взлетно-посадочных операций в час, добавил Старостин.Аэропорт Краснодара был закрыт в феврале 2022 года по соображениям безопасности. В четверг Минтранс России заявил, что воздушная гавань открыта для обслуживания самолетов, первый регулярный рейс из Москвы в Краснодар запланирован на 17 сентября.
Краснодарский аэропорт открыли 11 сентября впервые с начала специальной военной операции, первый рейс запланирован на 17 сентября.
СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Краснодарский аэропорт будет выполнять до 50 взлетно-посадочных операций в сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора аэропортового холдинга "Аэродинамика" Алексея Старостина.
"Сейчас в соответствии с решением межведомственной комиссии, созданной на базе Росавиации, график работы аэропорта будет ограничен с 9 до 19 часов, а количество взлетно-посадочных операций – 5 в час… Максимально возможное количество взлетно-посадочных операций, согласно имеющимся ограничениям... – до 50 в сутки", - уточнил он.
При этом пропускная способность аэропорта без ограничений - 11 взлетно-посадочных операций в час, добавил Старостин.
Аэропорт Краснодара был закрыт в феврале 2022 года по соображениям безопасности. В четверг Минтранс России заявил, что воздушная гавань открыта для обслуживания самолетов, первый регулярный рейс из Москвы в Краснодар запланирован на 17 сентября.
Более 380 рейсов обслужил сухумский аэропорт с 1 мая
Вчера, 12:25
