Первые ласточки: Трамп отправил Европе сигнал из Минска

Первые ласточки: Трамп отправил Европе сигнал из Минска

13.09.2025

США не только объявили о намерении вернуть в Белоруссию посольство, но и частично отменили ограничения в отношении аваикомпании "Белавиа", пишет Давид Нармания для РИА Новости.Причем объявили об этом максимально торжественно.Правда, в самой компании отреагировали довольно сдержанно."Никаких комментариев мы не можем дать, пока не увидим официальных документов. Мы даже не знаем, что там написано. Санкций много, и чего это касается, сложно сказать. Мы оценим это и после этого будем принимать решения", — сказал первый заместитель генерального директора авиакомпании Глеб Пархамович.Правда, если верить OFAC — специальному агентству Минфина США, отвечающему, среди прочего, за санкции — подобная осторожность обоснована: генеральная лицензия на операции с авиакомпанией содержит большое количество исключений. Сохраняется запрет на разблокирование любого имущества, операции с "Белавиа" и компаниями, в которых она владеет 50% акций и более.Но отдельные аналитики уже поспешили сделать однозначные и глубокомысленные выводы: это решение — попытка Вашингтона переманить Минск на свою сторону. Ни больше, ни меньше.Всерьез подобные комментарии воспринимать довольно тяжело. Лукашенко разменял четвертый десяток в кресле президента Белоруссии, и сохранил верность союзу с Россией, несмотря на куда более щедрые посулы, которые имели место в прошлом. Более того, 2020 год убедительно показал, что Запад лишь ждет, чтобы он оступился. На случай, если это произойдет, тоже есть яркий пример — соседняя Украина.И Минск, и Киев после распада Советского Союза столкнулись с одним и тем же выбором, отличались лишь стартовые возможности — причем существенно в пользу Украины. И что в результате? Украина — красноречивое доказательство, что любой потенциал можно разбазарить. Белоруссия — не менее убедительное подтверждение тому, что из самой сложной ситуации можно найти выход. Было бы желание.Наконец, довольно наивно игнорировать тот факт, что оттепель началась едва ли не синхронно с налаживанием мостов между Вашингтоном и Москвой.Поэтому воспринимать все происходящее можно лишь в одном ключе: Трамп медленно, но верно пытается вывести из комы отношения и с Россией, и с Белоруссией. Во втором случае это сделать проще: на словах Лукашенко для европейцев — "последний диктатор Европы". На деле, возразить что-то американскому президенту, выстраивающему новые отношения с Минском, никто не посмеет.Больше того, действия Трампа можно воспринимать и как сигнал именно для европейских партнеров.Пока на фоне совместных российско-белорусских учений “Запад — 2025” к “бессрочно закрытой” границе маршируют 40 тысяч польских солдат, американский президент шлет в Минск своего представителя, а в скором времени туда же отправятся и дипломаты.Пока Дональд Туск рассказывает о том, что беспилотники на территорию Польши залетели как раз из Белоруссии, Белый дом снимает санкции.Нет, можно конечно возразить, что решение было принято заранее, такие шаги долго готовятся — и прочая, и прочая, и прочая. Но, право слово, кто-то сомневается в том, что, если бы Трамп купился на паршиво организованную провокацию с налетом дронов без взрывчатки и поражающих элементов, то ему было бы несложно развернуть самолет Коула в воздухе? Однако ж, вместо этого, его представитель передает Лукашенко трогательные письма.Американский президент дает понять европейским партнерам, что те не просто идут с ним не в ногу — они мчатся в другую сторону. Правда, едва ли европейцы сохранили способность считывать подобные сигналы. Что ж, это беда не Трампа. И не наша.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

