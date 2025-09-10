https://sputnik-abkhazia.ru/20250910/slishkom-pozdno-ssha-dopustili-v-otnoshenii-rossii-katastroficheskuyu-oshibku-1057450549.html

Слишком поздно: США допустили в отношении России катастрофическую ошибку

Западные пропагандисты буквально светятся от счастья, потому что дан зеленый свет на любую ересь. Главное, чтобы звучали две темы: а) Россия на грани развала; б) Россия вот-вот захватит весь мир, и надо ее остановить, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости. В минувший понедельник в Минфине США прошла встреча американских и европейских официальных лиц, где обсуждались "различные методы экономического давления на Россию", после чего министр финансов Бессент прямо пригрозил Москве "жесткими мерами", которые будут приняты совместно с европейцами.Совершенно неважно, что параллельно с этим представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Украина уже готова к остановке боестолкновений с Россией по текущей линии фронта в обмен на гарантии безопасности и что мирная сделка может включать защиту приходов РПЦ и русскоговорящего населения. Карфаген должен быть разрушен, и всякие глупые разговоры о мире только раздражают и отвлекают.И вообще, о каком мире можно говорить, когда русские танки уже готовы месить прибалтийскую и скандинавскую грязь? Вчера британское издание The Telegraph опубликовало совершенно секретное интервью с министром обороны Швеции Юнсоном. Но и это не самое страшное. Как было отмечено во вчерашнем материале Reuters, заканчивать конфликт на Украине никак нельзя из-за русских убийц и психопатов. Согласно цитируемым экспертам из Глобальной инициативы против международной организованной преступности, после окончания конфликта с фронта вернутся полтора миллиона русских солдат, из которых добрая половина — бывшие уголовники и маньяки, и они, естественно, первым делом хлынут на Запад и начнут вытаптывать, пытать и насиловать волшебный сад. Вам это надо? Вот то-то и оно.Мало того, России никто и никогда не должен подать руки, потому что она — главный враг одуванчиков, бобров и канареек, а СВО — угроза мировой экологии. Специально для России был даже придуман термин "экоцид на Украине", который красочно расписывается в новой одноименной книге авторки с украинской фамилией. Один ужасающий пример: добрые и мирные украинские крестьяне теперь будут вынуждены выращивать не коров, а козлов, потому что они легче и под ними не взрываются противотанковые мины.Впрочем, среди этого безумия начинают появляться здравые голоса, которые доносят одну простую мысль: демонизировать Россию глупо, давить на нее бесполезно и вредно, нужно договариваться. Пока не поздно.Согласно вчерашнему материалу Foreign Affairs "Неправильный подход к дипломатии с Россией", "после более чем трех лет войны российская экономика не рухнула под давлением санкций", "опытные экономические руководители страны смогли удержать рост ВВП выше четырех процентов", "уровни занятости, потребления и доступ к кредитам остаются высокими" и, к сожалению, "внешних признаков недовольства среди элит или общества, способных угрожать власти Путина, в целом не наблюдается". Вывод: Путин только усилил позиции для достижения военной победы — и время работает на него. Ну а раз давление не сработало — надо договариваться.Издание Responsible Statecraft пошло еще дальше. По мнению авторов статьи "Переговоры и бомбежки Путина — не взаимоисключающие вещи", возможность заключения мира с Россией по Украине еще остается даже на фоне того, что Москве этот мир уже не очень-то нужен, так как русские войска уверенно идут вперед и в любом случае добьются своих целей.По мнению экспертов издания, "Трампу нужно игнорировать призывы к ужесточению санкций и наращиванию военного давления на Россию" и "сосредоточиться на дипломатии, инициировав серьезные рабочие переговоры между Вашингтоном, Москвой и Киевом, которые смогут начать вырабатывать условия урегулирования":Почему? Потому что "откладывать дипломатию и продолжать борьбу на поле боя до тех пор, пока Путин не сложит оружие, скорее ухудшит положение Украины, чем улучшит", поэтому "если Путин действительно открыт к переговорам, пусть даже на рабочем уровне и при продолжающихся военных действиях, Украине стоит воспользоваться этой возможностью".Вывод:Ресурс Washington Examiner и вовсе переступил все красные линии и, скорее всего, навсегда попал в списки "нерукопожатных". В свежей статье "Опасности синдрома помешательства на Путине" утверждается, что президент России "не представляет собой органической угрозы" для их "национальной безопасности или национальных интересов", а коллективный Запад одержим навязчивым состоянием иррациональной ненависти к российскому лидеру. В частности, "постоянная антипатия Госдепа США к России Путина — это не просто глупость: это самоубийство".Согласно статье, их безумная "политика в отношении Путина прямо противоречит национальным интересам и снижает безопасность американцев". Ключевая мысль: "Путин — не безумец, каким его изображают СМИ. Он националист и будет делать все, что считает лучшим для своей страны. Нам лишь нужно показать ему, что интересы Америки совпадают с российскими. Путин знал это когда-то, но Вашингтон сделал все, чтобы повернуть его против нас. Нам давно пора на "великую перезагрузку" между США и Россией. Будем надеяться, что лидеры наших стран осознают это вовремя".Отрадно, что на той стороне все громче звучит мысль, что Запад сделал в отношении России колоссальную, возможно, фатальную ошибку. Насколько разделяет эту мысль нынешнее руководство США, мы узнаем совсем скоро: не по словам, а по конкретным делам.

