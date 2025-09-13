Абхазия
ВчераСегодня
Российские Ка-52м уничтожили бронетехнику "противника" на учениях "Запад-2025"
СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Боевые вертолеты Ка-52м ВКС России уничтожили огневые точки и бронетехнику условного противника в рамках учений "Запад-2025", сообщили в Минобороны.Учебно-боевые задачи выполнялись с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции, отметили в российском оборонном ведомстве.Совместные российско-белорусские учения "Запад-2025" начались 12 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.
Совместные стратегические учения "Запад" проходят с 12 по 16 сентября в Беларуси.
СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Боевые вертолеты Ка-52м ВКС России уничтожили огневые точки и бронетехнику условного противника в рамках учений "Запад-2025", сообщили в Минобороны.
Учения проводились с применением авиационных ракет, полеты выполнялись на малых и предельно малых высотах. Для того, чтобы не дать противнику себя обнаружить, военные использовали естественные природные укрытия.
Учебно-боевые задачи выполнялись с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции, отметили в российском оборонном ведомстве.
Совместные российско-белорусские учения "Запад-2025" начались 12 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.
