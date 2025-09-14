Sputnik недели: последствия ливня, президентская инспекция и убийства в результате драк

https://sputnik-abkhazia.ru/20250914/sputnik-nedeli-posledstviya-livnya-prezidentskaya-inspektsiya-i-ubiystva-v-rezultate-drak-1057534131.html

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 8 по 14 сентября. 14.09.2025, Sputnik Абхазия

О том, какие были последствия обрушившегося на Восточную Абхазию ливня, какие объекты осмотрел президент Бадра Гунба во время поездки в Гагру, как борются с коррупцией в республике, какие послабления получили абоненты "Черноморэнерго" и кого подозревают в убийствах в Гудауте и Сухуме, читайте в материале Sputnik.Ливень и подтопленияЛивень прошел в Сухуме, Сухумском районе, Гулрыпше и Очамчыре утром 9 сентября и повторился спустя два дня. В результате стихии больше всего пострадала столица Абхазии. В МЧС и коммунальные службы поступило более 100 обращений от жителей Сухума с просьбой оказать помощь с подтопленными автомобилями, первыми этажами и подвалами. Местами ветер повалил деревья и электропровода. В ликвидации последствий были задействованы все профильные службы и спасатели.Президент Бадра Гунба посетил микрорайон Турбаза в Сухуме, где из-за ливня подтопило квартиры. В здании проживают 10 семей, вода проникла на первый этаж, а в одной из квартир вода просочилась через крышу, отремонтированную около 10 лет назад. В соседнем доме вода также подтопила одну квартиру.Днем позже глава государства обсудил с главами пострадавших городов и районов вопросы ликвидации последствий непогода.Гунба поручил провести дворовой обход, обследовать дороги, мосты и подпорные стены, оперативно отчитываться о восстановительных работах в пострадавших районах.Кроме того, обсудили вопросы утилизации отходов. Премьер-министру Владимиру Делба и главе администрации Гагрского района Юрию Хагуш было поручено проработать запуск пилотного проекта с сочинской компанией по полному циклу утилизации мусора.Президент подчеркнул, что экологическая безопасность и восстановление пострадавших территорий находятся под его личным контролем.Президентская инспекцияПрезидент Абхазии Бадра Гунба посетил социальные и спортивные объекты в Гагрском районе, а также проверил ход ремонтных и строительных работ, сообщили в пресс-службе главы государства.В поселке Бзыбь он принял участие в церемонии открытия нового спортзала в средней школе №1 и осмотрел школьные музеи.В Пицунде поручил ускорить ремонт детского сада, который не могли достроить более восьми лет, а также осмотрел площадку для строительства спортивного комплекса и ремонт Дома культуры.В селе Лдзаа президент проверил строительство нового Дома культуры и школы с актовым залом и столовой, подчеркнув важность качества работ и сохранения национальной культуры.В Гагре глава государства посетил обновленное здание районной санэпидстанции и ремонтируемый детский сад и поручил завершить работы к Новому году.Поздравления от президентаБадра Гунба поздравил заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева с юбилеем в воскресенье, 14 сентября.В частности президент Абхазии отметил его особое место в современной политической истории России как выдающегося государственного деятеля, проявившего высокий профессионализм, мудрость и ответственность в самые непростые времена, а также подчеркнул значимость его исторического решения о признании независимости республики.День города отметили в Москве 13 сентября. Бадра Гунба направил поздравительное письмо в адрес мэра российской столицы Сергею Собянину и жителей города."Особо хочу отметить важные связи Москвы, как одного из ведущих регионов Российской Федерации, с Абхазией. Москва на протяжении многих лет оказывает нам всестороннюю поддержку, которая играет значительную роль в развитии нашей страны", - говорится в письме.Гунба также подчеркнул, что взаимодействие в социально-экономической, культурной и гуманитарной сферах укрепляет наши традиционно тёплые отношения и придает им новое содержание.Он также высоко оценил вклад Москвы в укрепление отношений между Абхазией и Россией, пожелал москвичам благополучия, мира и процветания.Новый совет при президентеСовет по межнациональным и межконфессиональным отношениям при президенте создан в Абхазии, сообщили в пресс-службе Администрации президента.Согласно указу президента Абхазии Бадры Гунба, в его состав под председательством главы государства вошли представители органов власти, религиозных объединений и национальных общин: православной, мусульманской, армянской, греческой, еврейской, а также общественные деятели и сотрудники Администрации президента.Открытие спортзалаНовый спортзал открыли в школе №1 в поселке Бзыбь, сообщили в пресс-службе президента Абхазии. Его отремонтировали за счет средств бюджета Гагрского района.Открытие посетил глава государства Бадра Гунба. Он подчеркнул важность физической культуры и спорта для воспитания подрастающего поколения.Президент также осмотрел экспозиции этнографического музея и музея погибших защитников Родины, расположенные в здании школы, пообщался с первоклассниками.Курс на сотрудничествоГубернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил Абхазию с рабочим визитом 12 августа. Он обсудил вопросы сотрудничества с президентом Бадрой Гунба и премьер-министром Владимиром Делба.В числе затронутых тем: обменные образовательные туры для школьников, проекты по патриотическому воспитанию, развитие музейной педагогики.Глава псковского Минобразования Андрей Ермаков также заявил о готовности российских экспертов делиться опытом в сфере дополнительного образования, повышения квалификации учителей, внедрения новых технологий.Нота Хилю ПинтоОлег Барциц направил ноту Ивану Хилю Пинто по случаю 16-й годовщины со дня признания Венесуэлой независимости Абхазии, сообщили в МИДе."Этот день является поистине знаменательной датой в новейшей истории нашего государства. В Абхазии всегда с чувством глубокой благодарности будут помнить решение руководства Боливарианской Республики Венесуэла в лице великого лидера и большого друга Абхазии Уго Рафаэля Чавеса Фриаса поддержать историческое право народа Абхазии на самоопределение", — отмечается в ноте.Признание со стороны Венесуэлы открыло путь к установлению дипломатических и экономических связей между двумя странами.Борьба с коррупциейНа минувшей неделе в Сухуме прошло Координационное совещание правоохранительных органов, посвященное борьбе с коррупцией в 2022-2025 годах.В нем приняли участие генпрокурор Адгур Агрба, вице-премьер, глава МВД Роберт Киут, председатель ГТК Отар Хеция, руководитель Миграционной службы Саид Цвинария, сотрудники районных органов прокуратуры.С 2022 года по первое полугодие 2025 года органы прокуратуры возбудили пять уголовных дел по 12 составам коррупционных преступлений. Из них четыре дела направлено в суд для рассмотрения по существу, одно уголовное дело прекращено производством вследствие применения акта об амнистии, говорится в отчете начальника Управления права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Зарина Саблирова.За анализируемый период органы прокуратуры отказали в возбуждении дел по шести материалам проверок, по девяти составам коррупционных преступлений. Из них два – по амнистии, четыре – по истечении давности уголовного преследования.Завершая координационное совещание правоохранительных органов, генпрокурор Абхазии Адгур Агрба отметил, что небольшое число коррупционных дел – тревожный знак, но есть возможность активизировать работу в этом направлении.Агрба также отметил, что спад выявления коррупционных дел закономерен после пика, который наблюдался несколько лет назад, но усиливать работу необходимо.Оплата за электричествоАбоненты, не способные оплатить задолженность за электроэнергию единовременно, могут оформить реструктуризацию, сообщил в интервью радио Sputnik начальник Управления сбыта "Черноморэнерго" Саид Блабба.Для этого необходимо внести 30% от общей суммы долга, остальное выплачивается в рассрочку, срок которой может достигать одного года, в зависимости от задолженности.За неуплату предусмотрено отключение электроэнергии, а в случае дальнейшего игнорирования — обращение в суд.При этом он обратил внимание на то, что платежная дисциплина в республике заметно улучшилась за последние три года.Рост собираемости, по словам Блабба, связан в том числе с установкой современных приборов учета.Лучше всего оплачивают свет в Гагрском районе — около 90% абонентов. Хуже всего ситуация в Ткуарчалском и Очамчырском районах.Рост цен на топливоНа уходящей неделе на автозаправочных станциях Абхазии наблюдался рост цен на топливо. Министр энергетики республики Батал Мушба заявил, что такая тенденция связана с удорожанием нефтепродуктов на биржах России.По его словам, закупочная цена из РФ — основной фактор формирования стоимости бензина в республике. Дополнительной причиной стали логистические трудности и сбои в отгрузке.Глава ведомства также отметил, что рост цен — объективный рыночный процесс, и заверил, что ведомство контролирует ситуацию. Приоритетной задачей остается бесперебойное обеспечение страны топливными ресурсами.Видеоконкурс и Абхазия в лидерахЗаседание комиссии видеоконкурса "Абхазия в кадре" прошло в Минтуризма, сообщили в пресс-службе ведомства.Члены комиссии обсудили вопросы организации работы, порядок проведения отбора и оценки конкурсных работ, а также утвердили даты заседаний.Конкурс стартовал 18 августа, прием заявок продлится до 15 сентября. Работы будут оцениваться в двух номинациях: "Природа Абхазии" и "Абхазия глазами детей".Между тем, Абхазия вошла в тройку самых популярных направлений у самостоятельных туристов из России, следует из данных Ассоциации туроператоров России и Ассоциации туристических агрегаторов.Вместе с ней в тройку лидеров вошли Санкт-Петербург и Краснодарский край.При этом в топе у туроператоров на первых трех позициях расположились Турция, Египет и ОАЭ. Абхазия занимает четвертую строчку в этом списке.Открытие памятникаПамятник 12 советским воинам, павшим в боях в районе Санчарского перевала во время ВОВ, открыли в Псху 10 сентября.Памятник установлен на месте братской могилы, где покоятся бойцы, сражавшиеся с немецко-фашистскими войсками в ходе обороны Кавказа. Останки были обнаружены во время экспедиции Госмузея боевой славы имени Владислава Ардзинба летом 2019 года.В церемонии приняли участие министр обороны Владимир Ануа и замминистра, генерал-майор Давид Бжания, представители администрации Сухумского района, Минкульта РА и АбИГИ, сообщили в администрации района."Мост дружбы"Сухум и Нижний Новгород связал "Мост дружбы". Проект реализован участниками проекта "Лидеры России" и помогает школьникам изучать культуру городов-побратимов через виртуальные экскурсии.Его планируют внедрить в 151 школу Нижнего Новгорода и 14 школ Сухума, проводить совместные уроки и мероприятия.Сейчас нижегородские специалисты обучают абхазских учителей использованию оборудования.Благотворительный аукционНа благотворительном аукционе фонда "Ашана", который прошел в Сухуме 12 сентября, удалось собрать 1,64 млн рублей.Деньги пойдут на лечение подопечного фонда Дамея Кучуберия. По словам директора фонда Мактины Джинджолия, впервые за 13 лет проведения аукциона удалось собрать всю необходимую сумму."Золотой Остап" ушел с молотка за 200 тысяч рублей. При этом он остается в собственности фонда "Ашана", через три года его разыграют снова."Стихи" Таифа Аджба с его авторскими пометками ушли за 100 000 рублей. Новым обладателем сборника стала супруга президента Абхазии, первая леди Ирма Хашиг.Убийства в Гудауте и СухумеУбийство произошло в Гудауте вечером 7 сентября, рассказал Sputnik начальник ОВД Гудаутского района Зосма Гицба.Причиной стал конфликт между двумя молодыми людьми, уточнил он."В результате один из них с ножевыми ранениями попал в больницу, где скончался", — добавил Гицба.Подозреваемого в убийстве 25-летнего Шамба Османа Роландовича заключили под стражу решением суд Гудаутского района.Убийство также произошло в Сухумском районе в ночь с 7 на 8 сентября. Между двумя мужчинами произошел конфликт у стационарного поста ГАИ в селе Гумиста примерно в полвторого ночи.В ходе драки гражданин Абхазии Ашот Хачикян 1998 года рождения получил два огнестрельных ранения. Пострадавшего доставили в Республиканскую больницу, где он скончался от полученных травм.В убийстве подозревается Айнар Авидзба. В отношении прокуратура Сухумского района возбудила уголовное дело.

