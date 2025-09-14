https://sputnik-abkhazia.ru/20250914/uzhestochenie-kontrolya-kak-rabotaet-novaya-migratsionnaya-politika-rossii-1057521150.html

Ужесточение контроля: как работает новая миграционная политика России

В России вступили в силу масштабные изменения миграционной политики, которые затронут туристов, работодателей, иностранных специалистов и участников программ... 14.09.2025, Sputnik Абхазия

Законодатели усилили контроль за сроками пребывания иностранцев, сократили допустимый период безвизовых поездок и внедрили новые цифровые процедуры.Согласно новым правилам, иностранцы без законных оснований для пребывания теперь могут быть выдворены в ускоренном порядке. Срок безвизового пребывания сократился до 90 суток в год вместо 90 суток за 180 дней, изменились правила выдачи виз для иностранных специалистов и участников программ переселения.Кроме того, расширен перечень оснований для отказа в пересечении границы. В частности, приезжего не пропустят, если он ввел в пограничников в заблуждение относительно целей своего визита в Россию.Законы стали жестче и в отношении работодателей: штрафы и ответственность за нелегальное трудоустройство мигрантов выросли.Что это значит на практикеТеперь туристы и гости без визы должны внимательно считать дни пребывания в России в рамках календарного года, чтобы не допустить нарушений. Превышение грозит штрафом и запретом на въезд.Работодатели обязаны тщательно проверять статус иностранцев перед трудоустройством, иначе их обяжут платить крупные штрафы.Иностранные специалисты, монтажники и сервисные бригады могут оформлять специальные визы, но сроки строго ограничены.Для соотечественников за рубежом получение частных виз и участие в программе переселения упрощено. Новые цифровые процедурыВажную роль в мероприятиях контроля и учета мигрантов в России принадлежит цифровым процедурами. С июня 2025 во всех погранпунктах пилот по биометрии и регистрации через приложение ruID.Не позднее чем за 72 часа до въезда в Россию необходимо указать цель поездки и свои данные, но в исключительных случаях проинформировать о визите можно за 4 часа до пересечения границы. Затем нужно сфотографироваться, сделать фото документа, удостоверяющего личность, записать голос и дождаться проверки данных.Исключения: для дипломатов, граждан ряда стран и несовершеннолетних.Юристы советуют заранее планировать поездки, вести учет дней пребывания и проверять документы на соответствие новым требованиям. Работодателям рекомендуется обновить кадровые процедуры и провести аудит миграционного учета.Данные о мигрантах, не легализовавшихся в России вовремя, включаются в реестр контролируемых лиц. После этого их права будут сильно ограничены, например, покупать недвижимость, автомобили и технику, регистрировать брак, открывать банковские счета, менять место жительства. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, с 2024 года государственной думой был принят 21 федеральный закон в сфере миграционной политики, из которых 17 - инициированы депутатами. Создана система, позволяющая препятствовать нелегальной миграции, усилена ответственность за ее организацию и участие в подобных преступлениях. Теперь за это грозит до 15 лет лишения свободы.

