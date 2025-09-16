Прогноз погоды в Абхазии на среду 17 сентября

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
СУХУМ, 16 сен – Sputnik. В среду, 17 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, местами ночью и в конце дня возможен дождь разной интенсивности, гроза, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии. Атмосферное давление повышенное. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +19°С до +24°С. Температура морской воды +24°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха – 60-80%.
16:30 16.09.2025 (обновлено: 17:33 16.09.2025)
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием нестабильного барического поля.
СУХУМ, 16 сен – Sputnik. В среду, 17 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, местами ночью и в конце дня возможен дождь разной интенсивности, гроза, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
