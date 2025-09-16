https://sputnik-abkhazia.ru/20250916/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-17-sentyabrya-1057585910.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 17 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 17 сентября

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. В среду, 17 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, местами ночью и в конце дня возможен дождь разной интенсивности, гроза, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии. Атмосферное давление повышенное. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +19°С до +24°С. Температура морской воды +24°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха – 60-80%.

