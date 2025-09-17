Конкурс "Чистый двор": в память о защитниках Абхазии

Абхазия
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҟәеи аиҩызаратә қалақьқәеи русеицура: аҳҭнықалақь ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Аиааира амш аҳаҭыр азы аҽыбӷаҟазаратә еицлабрақәа: Мықә ахада иҿцәажәара
13:33
13 мин
Аицәажәара
Аиааира амш азгәаҭара: Аҟәа аҵараусбарҭа ахаҭарнак лыҿцәажара
13:46
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Классификации и единый реестр отелей: эксперт о поручениях президента Абхазии
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям при президенте создан в Абхазии
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аҟәа ахақәиҭтәраз аҵыхәтәантәи ажәылара: аветеран игәалашәара
18:04
13 мин
Аицәажәара
Аиааира амш аҳаҭыр азы аҽыбӷаҟазаратә еицлабрақәа: Мықә ахада иҿцәажәара
18:18
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Интервью
"Чистый двор": интервью с инициаторами проекта
18:34
15 мин
Турбаза
Классификации и единый реестр отелей: эксперт о поручениях президента Абхазии
18:49
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аҟәа ахақәиҭтәраз аҵыхәтәантәи ажәылара: аветеран игәалашәара
21:04
13 мин
Аицәажәара
Аиааира амш аҳаҭыр азы аҽыбӷаҟазаратә еицлабрақәа: Мықә ахада иҿцәажәара
21:18
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Интервью
"Чистый двор": интервью с инициаторами проекта
21:34
15 мин
Турбаза
Классификации и единый реестр отелей: эксперт о поручениях президента Абхазии
21:49
10 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Апроектқәа "Зысасгәашә аарту Аԥсны", "Аԥсны амедиа ҿыцқәа" ӡырган араионқәа рҿы: алкаақәа
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Афизика арҵаҩцәа рԥышәа еиздырҳауеит: иабанӡацхыраагӡоу еилаҳкаауеит
13:34
14 мин
Аиҿцәажәара
"Аԥшаҳәаҿы анеиааирақәа": итрадициахаз арт-фестиваль Амилаҭтә библиотекаҿы
13:48
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Кове о соглашении о сотрудничестве между министерствами культуры России и Абхазии
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
100 лет СЭС Абхазии. Интервью с Заслуженным врачом
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
Лада -Ешыратәи абжьаратә школ аиҭашьақәыргылара иаҿуп: аиҳабы лыҿцәажәара
18:04
12 мин
Аиҿцәажәара
Афизика арҵаҩцәа рԥышәа еиздырҳауеит: иабанӡацхыраагӡоу еилаҳкаауеит
18:17
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Как вернуть учителей в школы? Мнение педагога
18:34
16 мин
Посредник
Кове о соглашении о сотрудничестве между министерствами культуры России и Абхазии
18:50
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
Лада -Ешыратәи абжьаратә школ аиҭашьақәыргылара иаҿуп: аиҳабы лыҿцәажәара
21:04
12 мин
Аиҿцәажәара
Афизика арҵаҩцәа рԥышәа еиздырҳауеит: иабанӡацхыраагӡоу еилаҳкаауеит
21:17
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Как вернуть учителей в школы? Мнение педагога
21:34
16 мин
Посредник
Кове о соглашении о сотрудничестве между министерствами культуры России и Абхазии
21:50
10 мин
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250917/konkurs-chistyy-dvor-v-pamyat-o-zaschitnikakh-abkhazii-1057613146.html
Конкурс "Чистый двор": в память о защитниках Абхазии
Конкурс "Чистый двор": в память о защитниках Абхазии
Sputnik Абхазия
Конкурс "Чистый двор" был инициирован участниками конкурса управленцев "Команда Абхазии" и реализуется совместно со столичной администрацией. 17.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-17T19:42+0300
2025-09-17T19:42+0300
в абхазии
абхазия
администрация города сухум
благоустройство
мультимедиа
видео
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/11/1057609291_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_31cf8f3886a7486cff9303b10443c4d2.jpg
Конкурс "Чистый двор" приурочен ко Дню освобождения Сухума и Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Об этом вэфире радио Sputnik рассказали авторы проекта Ирина Самсония и Сария Сангулия. В нем могут принять участие жители многоквартирных домов столицы Абхазии. Для этого им нужно подать онлайн-заявку с указанием адреса, контактов инициативной группы и предоставить фотографии текущего состояния двора. В их задачу также войдут уборка и благоустройство своего двора. После этого эксперты оценят санитарное и экологическое состояние двора, а также, какие были проведены работы по его озеленению. Главным призом конкурса "Чистый двор" станет благоустройство двора, в том числе установка лавочек и мусорных урн. К 16 сентября уже поступило около 10 заявок. Идея такого приза принадлежит главе администрации Сухума Тимуру Агрба, который поддержал эту инициативу. В состав комиссии войдут сотрудники мэрии, ЖКХ, представители групп "Экологическое благополучие" и "Культурные ценности". Конкурс завершится к 26 сентября.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/11/1057609291_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_729c3201c0f0488a43ca44aac8c251cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, администрация города сухум, благоустройство, мультимедиа, видео, видео
абхазия, администрация города сухум, благоустройство, мультимедиа, видео, видео

Конкурс "Чистый двор": в память о защитниках Абхазии

19:42 17.09.2025
© Видео /Sputnik
Подписаться
Конкурс "Чистый двор" был инициирован участниками конкурса управленцев "Команда Абхазии" и реализуется совместно со столичной администрацией.
Конкурс "Чистый двор" приурочен ко Дню освобождения Сухума и Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Об этом вэфире радио Sputnik рассказали авторы проекта Ирина Самсония и Сария Сангулия.
В нем могут принять участие жители многоквартирных домов столицы Абхазии. Для этого им нужно подать онлайн-заявку с указанием адреса, контактов инициативной группы и предоставить фотографии текущего состояния двора. В их задачу также войдут уборка и благоустройство своего двора.
После этого эксперты оценят санитарное и экологическое состояние двора, а также, какие были проведены работы по его озеленению.
Главным призом конкурса "Чистый двор" станет благоустройство двора, в том числе установка лавочек и мусорных урн. К 16 сентября уже поступило около 10 заявок.
Идея такого приза принадлежит главе администрации Сухума Тимуру Агрба, который поддержал эту инициативу.
В состав комиссии войдут сотрудники мэрии, ЖКХ, представители групп "Экологическое благополучие" и "Культурные ценности".
Конкурс завершится к 26 сентября.
