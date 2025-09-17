https://sputnik-abkhazia.ru/20250917/konkurs-chistyy-dvor-v-pamyat-o-zaschitnikakh-abkhazii-1057613146.html

Конкурс "Чистый двор": в память о защитниках Абхазии

Конкурс "Чистый двор" был инициирован участниками конкурса управленцев "Команда Абхазии" и реализуется совместно со столичной администрацией. 17.09.2025, Sputnik Абхазия

Конкурс "Чистый двор" приурочен ко Дню освобождения Сухума и Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Об этом вэфире радио Sputnik рассказали авторы проекта Ирина Самсония и Сария Сангулия. В нем могут принять участие жители многоквартирных домов столицы Абхазии. Для этого им нужно подать онлайн-заявку с указанием адреса, контактов инициативной группы и предоставить фотографии текущего состояния двора. В их задачу также войдут уборка и благоустройство своего двора. После этого эксперты оценят санитарное и экологическое состояние двора, а также, какие были проведены работы по его озеленению. Главным призом конкурса "Чистый двор" станет благоустройство двора, в том числе установка лавочек и мусорных урн. К 16 сентября уже поступило около 10 заявок. Идея такого приза принадлежит главе администрации Сухума Тимуру Агрба, который поддержал эту инициативу. В состав комиссии войдут сотрудники мэрии, ЖКХ, представители групп "Экологическое благополучие" и "Культурные ценности". Конкурс завершится к 26 сентября.

