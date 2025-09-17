Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 сентября

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҟәеи аиҩызаратә қалақьқәеи русеицура: аҳҭнықалақь ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Аиааира амш аҳаҭыр азы аҽыбӷаҟазаратә еицлабрақәа: Мықә ахада иҿцәажәара
13:33
13 мин
Аицәажәара
Аиааира амш азгәаҭара: Аҟәа аҵараусбарҭа ахаҭарнак лыҿцәажара
13:46
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Классификации и единый реестр отелей: эксперт о поручениях президента Абхазии
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям при президенте создан в Абхазии
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аҟәа ахақәиҭтәраз аҵыхәтәантәи ажәылара: аветеран игәалашәара
18:04
13 мин
Аицәажәара
Аиааира амш аҳаҭыр азы аҽыбӷаҟазаратә еицлабрақәа: Мықә ахада иҿцәажәара
18:18
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Интервью
"Чистый двор": интервью с инициаторами проекта
18:34
15 мин
Турбаза
Классификации и единый реестр отелей: эксперт о поручениях президента Абхазии
18:49
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аҟәа ахақәиҭтәраз аҵыхәтәантәи ажәылара: аветеран игәалашәара
21:04
13 мин
Аицәажәара
Аиааира амш аҳаҭыр азы аҽыбӷаҟазаратә еицлабрақәа: Мықә ахада иҿцәажәара
21:18
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Интервью
"Чистый двор": интервью с инициаторами проекта
21:34
15 мин
Турбаза
Классификации и единый реестр отелей: эксперт о поручениях президента Абхазии
21:49
10 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Апроектқәа "Зысасгәашә аарту Аԥсны", "Аԥсны амедиа ҿыцқәа" ӡырган араионқәа рҿы: алкаақәа
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Афизика арҵаҩцәа рԥышәа еиздырҳауеит: иабанӡацхыраагӡоу еилаҳкаауеит
13:34
14 мин
Аиҿцәажәара
"Аԥшаҳәаҿы анеиааирақәа": итрадициахаз арт-фестиваль Амилаҭтә библиотекаҿы
13:48
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Кове о соглашении о сотрудничестве между министерствами культуры России и Абхазии
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
100 лет СЭС Абхазии. Интервью с Заслуженным врачом
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
Лада -Ешыратәи абжьаратә школ аиҭашьақәыргылара иаҿуп: аиҳабы лыҿцәажәара
18:04
12 мин
Аиҿцәажәара
Афизика арҵаҩцәа рԥышәа еиздырҳауеит: иабанӡацхыраагӡоу еилаҳкаауеит
18:17
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Как вернуть учителей в школы? Мнение педагога
18:34
16 мин
Посредник
Кове о соглашении о сотрудничестве между министерствами культуры России и Абхазии
18:50
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
Лада -Ешыратәи абжьаратә школ аиҭашьақәыргылара иаҿуп: аиҳабы лыҿцәажәара
21:04
12 мин
Аиҿцәажәара
Афизика арҵаҩцәа рԥышәа еиздырҳауеит: иабанӡацхыраагӡоу еилаҳкаауеит
21:17
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Как вернуть учителей в школы? Мнение педагога
21:34
16 мин
Посредник
Кове о соглашении о сотрудничестве между министерствами культуры России и Абхазии
21:50
10 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250917/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-18-sentyabrya-1057602216.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 сентября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием прохождения холодного атмосферного фронта. 17.09.2025, Sputnik Абхазия
2025-09-17T14:08+0300
2025-09-17T14:34+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0f/1041531357_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_36aa989e7582ee3e3a9937d3df88afee.jpg
СУХУМ, 17 сен – Sputnik. В четверг, 18 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, с полудня возможен дождь разной интенсивности, гроза, местами дождь с градом, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +19°С до +24°С. Температура морской воды +24°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0f/1041531357_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_842f51a7991b569ca4d108cacbb8b7f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 сентября

14:08 17.09.2025 (обновлено: 14:34 17.09.2025)
© Sputnik / Томас Тхайцук Осень встретила дождем
Осень встретила дождем - Sputnik Абхазия, 1920, 17.09.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием прохождения холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 17 сен – Sputnik. В четверг, 18 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, с полудня возможен дождь разной интенсивности, гроза, местами дождь с градом, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0