https://sputnik-abkhazia.ru/20250917/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-18-sentyabrya-1057602216.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 сентября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием прохождения холодного атмосферного фронта. 17.09.2025, Sputnik Абхазия

2025-09-17T14:08+0300

2025-09-17T14:08+0300

2025-09-17T14:34+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0f/1041531357_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_36aa989e7582ee3e3a9937d3df88afee.jpg

СУХУМ, 17 сен – Sputnik. В четверг, 18 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, с полудня возможен дождь разной интенсивности, гроза, местами дождь с градом, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +19°С до +24°С. Температура морской воды +24°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии