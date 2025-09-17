https://sputnik-abkhazia.ru/20250917/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-18-sentyabrya-1057602216.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 сентября
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием прохождения холодного атмосферного фронта. 17.09.2025, Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием прохождения холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 17 сен – Sputnik. В четверг, 18 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, с полудня возможен дождь разной интенсивности, гроза, местами дождь с градом, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.