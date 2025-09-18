https://sputnik-abkhazia.ru/20250918/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-19-sentyabrya-1057632627.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 сентября

Территорию побережья Абхазии будет формировать холодный атмосферный фронт Атлантического циклона.

СУХУМ, 18 сен – Sputnik. В пятницу, 19 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами осадки разной интенсивности, гроза, местами возможен град, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.

