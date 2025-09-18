Абхазия
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 сентября
СУХУМ, 18 сен – Sputnik. В пятницу, 19 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами осадки разной интенсивности, гроза, местами возможен град, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 сентября

Территорию побережья Абхазии будет формировать холодный атмосферный фронт Атлантического циклона.
СУХУМ, 18 сен – Sputnik. В пятницу, 19 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами осадки разной интенсивности, гроза, местами возможен град, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +16°С до +21°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
