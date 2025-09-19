https://sputnik-abkhazia.ru/20250919/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-20-i-21-sentyabrya-1057648909.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 20 и 21 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 20 и 21 сентября
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления. 19.09.2025, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 сен – Sputnik. В выходные дни, 20 и 21 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В субботу местами ночью и до полудня возможен дождь разной интенсивности, гроза, в предгорьях дождь с градом, в воскресенье без осадков.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
СУХУМ, 19 сен – Sputnik. В выходные дни, 20 и 21 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В субботу местами ночью и до полудня возможен дождь разной интенсивности, гроза, в предгорьях дождь с градом, в воскресенье без осадков.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.