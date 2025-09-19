Прогноз погоды в Абхазии на выходные 20 и 21 сентября

Абхазия
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Атәанчахәқәа реизырҳаразы азакәан апроект иалацәажәаран иҟоуп Жәлар Реизараҿы
13:04
13 мин
Аицәажәара
Лада-Ешыратәи ашкол аҿы арҽеиратә усқәа цоит: аиҳабы лыҿцәажәара
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Арӡынба ихьӡала аҽыуаа рпарад: ауснагӡатә аиҿкааҩцәа иреиуоу лцәажәара
13:33
9 мин
Аицәажәара
Ашәҟәыҩҩы Симонов Аҟәа дыргәаладыршәеит: Гәлиа имузеи аиҳабы лыҿцәажәара
13:42
17 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Гудаута: поступления в бюджет, реконструкция набережной, турсезон
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Прогноз погоды в Абхазии до конца сентября
14:34
6 мин
Актуальный комментарий
РУСДРАМ на фестивале "АПСНЫ" и на Форуме объединенных культур
14:40
20 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҟәа ахаҿра аиӷьтәра иазку аусқәа: аҳҭнықалақь ахада ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
18:04
16 мин
Аицәажәара
Аҽаҩраныҳәа Лыхнашҭа: Гәдоуҭа араион ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы иҿцәажәара
18:21
9 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Роль и полномочия районных собраний депутатов
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҟәа ахаҿра аиӷьтәра иазку аусқәа: аҳҭнықалақь ахада ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
21:04
16 мин
Аицәажәара
Аҽаҩраныҳәа Лыхнашҭа: Гәдоуҭа араион ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы иҿцәажәара
21:21
9 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Роль и полномочия районных собраний депутатов
21:34
26 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
АҶА изаамҭанытәым агәаҭарақәа: Абылраҽацәахьчаратә усбарҭа аиҳабы ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
13:04
2 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
12 мин
Аицәажәара
Афинанстә форум Москва иалахәуп Аԥсны аделегациа: аминистр ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
13:45
4 мин
Аиҿцәажәара
Афорум "Добрино" алахәхара алҵшәа: Аԥсны ахаҭарнак лыҿцәажәара
13:48
3 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
13 мин
Взаимный интерес
«Созвездие смелых»: артисты Сочинского цирка о гастролях в Абхазии
14:20
2 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Актуальный комментарий
Абхазия на Международном форуме Kazan Digital Week: интервью с депутатом Парламента
14:43
14 мин
Дополнительное время
Нестор Джанба и Батал Чежия о первом профессиональном бое в Екатеринбурге
14:58
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Прогноз погоды
Прогноз погоды - Sputnik Абхазия, 1920, 19.09.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 19 сен – Sputnik. В выходные дни, 20 и 21 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

В субботу местами ночью и до полудня возможен дождь разной интенсивности, гроза, в предгорьях дождь с градом, в воскресенье без осадков.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
