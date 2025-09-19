https://sputnik-abkhazia.ru/20250919/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-20-i-21-sentyabrya-1057648909.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 20 и 21 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 20 и 21 сентября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления. 19.09.2025, Sputnik Абхазия

2025-09-19T12:51+0300

2025-09-19T12:51+0300

2025-09-19T12:51+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

дождь

гроза

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102635/84/1026358426_0:13:1000:576_1920x0_80_0_0_ec3da2f7d46064144b879d27c54220bc.jpg

СУХУМ, 19 сен – Sputnik. В выходные дни, 20 и 21 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В субботу местами ночью и до полудня возможен дождь разной интенсивности, гроза, в предгорьях дождь с градом, в воскресенье без осадков.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии, дождь, гроза