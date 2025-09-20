https://sputnik-abkhazia.ru/20250920/zavershilsya-tretiy-sezon-proekta-sputnikpro-na-zubovskom-1057666900.html

Представительница Абхазии участвовала в третьем сезоне проекта "SputnikPro на Зубовском"

Представительница Абхазии участвовала в третьем сезоне проекта "SputnikPro на Зубовском"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 сен - Sputnik.

СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Завершающий в 2025 году модуль программы для журналистов, блогеров, smm и pr-специалистов из стран СНГ прошел в Москве в офисе медиагруппы "Россия сегодня" с 15 по 19 сентября.В сентябрьской программе приняли участие журналисты из Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.Они прослушали 13 мастер-классов и лекций от ведущих сотрудников агентства по основным направлениям работы современных медиа. В рамках деловой игры по созданию Telegram-каналов участники применяли на практике новые навыки и знания. Добавляла драйва в эту работу и необходимость договариваться друг с другом, учитывать в команде интересы коллег из разных стран. Участникам надо было придумать концепцию и тематику канала, публиковать посты разных форматов, максимально использовать разные способы продвижения и набрать максимальное число подписчиков за пять дней. В финальный день обучения - презентация канала и подробный профессиональный разбор кейсов от экспертов Sputnik.Участница из Абхазии Эльмина Гумба отметила важность такого обучения. Для многих участников модуля такая проектная работа стала первой возможностью попробовать себя в одном из востребованных сегодня направлений в работе СМИ -- редактор Telegram-канала.Но не только новые знания и умения получают участники проекта в Москве. Год от года ширится профессиональное и дружеское сообщество выпускников программы."Москва и проект "SputnikPro на Зубовском" объединил и подружил нас", - отмечают участники в конце каждого модуля программы, а знания, полученные здесь, дают новый импульс для роста в профессии.В течение трех лет в московском офисе прошли 12 модулей программы "SputnikPro на Зубовском", благодаря которым познакомиться с работой агентства и повысить свои профессиональные навыки смогли 144 журналиста из 11 стран ближнего зарубежья.

