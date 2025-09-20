Представительница Абхазии участвовала в третьем сезоне проекта "SputnikPro на Зубовском"
09:21 20.09.2025 (обновлено: 10:05 20.09.2025)
© Sputnik / Белоусов В./Девахина М.Завершился третий сезон проекта "SputnikPro на Зубовском"
© Sputnik / Белоусов В./Девахина М.
СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Завершающий в 2025 году модуль программы для журналистов, блогеров, smm и pr-специалистов из стран СНГ прошел в Москве в офисе медиагруппы "Россия сегодня" с 15 по 19 сентября.
В сентябрьской программе приняли участие журналисты из Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.
Они прослушали 13 мастер-классов и лекций от ведущих сотрудников агентства по основным направлениям работы современных медиа. В рамках деловой игры по созданию Telegram-каналов участники применяли на практике новые навыки и знания. Добавляла драйва в эту работу и необходимость договариваться друг с другом, учитывать в команде интересы коллег из разных стран. Участникам надо было придумать концепцию и тематику канала, публиковать посты разных форматов, максимально использовать разные способы продвижения и набрать максимальное число подписчиков за пять дней.
В финальный день обучения - презентация канала и подробный профессиональный разбор кейсов от экспертов Sputnik.
Участница из Абхазии Эльмина Гумба отметила важность такого обучения.
"Все, кто рассказывают, делятся знаниями, делают это с таким интересом, что хочется слушать и находить для себя какие-то стороны, которые раньше не замечал", — сказала она.
Для многих участников модуля такая проектная работа стала первой возможностью попробовать себя в одном из востребованных сегодня направлений в работе СМИ -- редактор Telegram-канала.
© Sputnik / Белоусов В./Девахина М.
Участница из Абхазии Эльвина Гумба в третьем сезоне проекта "SputnikPro на Зубовском"
Участница из Абхазии Эльвина Гумба в третьем сезоне проекта "SputnikPro на Зубовском"
Завершился третий сезон проекта "SputnikPro на Зубовском"
Завершился третий сезон проекта "SputnikPro на Зубовском"
Завершился третий сезон проекта "SputnikPro на Зубовском"
Завершился третий сезон проекта "SputnikPro на Зубовском"
Завершился третий сезон проекта "SputnikPro на Зубовском"
Завершился третий сезон проекта "SputnikPro на Зубовском"
Участница из Абхазии Эльвина Гумба в третьем сезоне проекта "SputnikPro на Зубовском"
Завершился третий сезон проекта "SputnikPro на Зубовском"
Завершился третий сезон проекта "SputnikPro на Зубовском"
Завершился третий сезон проекта "SputnikPro на Зубовском"
Завершился третий сезон проекта "SputnikPro на Зубовском"
Завершился третий сезон проекта "SputnikPro на Зубовском"
Завершился третий сезон проекта "SputnikPro на Зубовском"
Но не только новые знания и умения получают участники проекта в Москве. Год от года ширится профессиональное и дружеское сообщество выпускников программы.
"Москва и проект "SputnikPro на Зубовском" объединил и подружил нас", - отмечают участники в конце каждого модуля программы, а знания, полученные здесь, дают новый импульс для роста в профессии.
В течение трех лет в московском офисе прошли 12 модулей программы "SputnikPro на Зубовском", благодаря которым познакомиться с работой агентства и повысить свои профессиональные навыки смогли 144 журналиста из 11 стран ближнего зарубежья.