Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 сентября
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 20 сен – Sputnik. В понедельник, 21 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
