Прогноз погоды в Абхазии на вторник 23 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 23 сентября
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 22 сен – Sputnik. Во вторник, 23 сентября, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 23 сентября
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 22 сен – Sputnik. Во вторник, 23 сентября, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +23°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.