https://sputnik-abkhazia.ru/20250922/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-23-sentyabrya-1057719312.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 23 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 23 сентября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием антициклона с северо-запада. 22.09.2025, Sputnik Абхазия

2025-09-22T16:29+0300

2025-09-22T16:29+0300

2025-09-22T16:29+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/16/1057714622_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_dc2b257d8228ad5376b14d4d0c0c2fbb.jpg

СУХУМ, 22 сен – Sputnik. Во вторник, 23 сентября, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии, новости