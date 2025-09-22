Абхазия
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 23 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 23 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 23 сентября

16:29 22.09.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукКувшинки в Ботаническом саду
Кувшинки в Ботаническом саду - Sputnik Абхазия, 1920, 22.09.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 22 сен – Sputnik. Во вторник, 23 сентября, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +23°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
