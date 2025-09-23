https://sputnik-abkhazia.ru/20250923/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-24-sentyabrya-1057746675.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 24 сентября
СУХУМ, 23 сен – Sputnik. В среду, 23 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Прогноз погоды в Абхазии на среду 24 сентября
17:43 23.09.2025 (обновлено: 17:44 23.09.2025)
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления.
