Прогноз погоды в Абхазии на среду 24 сентября

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ацхыраара лас амаҵзура маҭәахәыла аиқәыршәара: аҳақьым хада ицәажәара
13:05
16 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Аҭоурыхҭҵааҩ, аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩ Станислав Лакоба игәалашәаразы
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Интервью
Памяти Станислава Лакоба. Интервью с Надеждой Венедиктовой
14:04
12 мин
Интервью
О вкладе Станислава Лакоба в становлении государства: интервью с Бесланом Кобахия
14:17
13 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Интервью
Как вернуть учителей в школы? Мнение педагога
14:33
13 мин
Радио
Почему педагоги оставляют работу: интервью с бывшим учителем
14:46
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Алашаразы аԥара алгара: Гәылрыԥшь Афымцамчҭира аиҳабы иҿцәажәара
18:04
11 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ацхыраара лас амаҵзура маҭәахәыла аиқәыршәара: аҳақьым хада ицәажәара
18:15
15 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Соглашения между Абхазией и Южной Осетией в сфере экономики: интервью с министром
18:34
9 мин
Радио
Поручения президента Абхазии в сфере сельского хозяйства: разговор с министром
18:44
16 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Алашаразы аԥара алгара: Гәылрыԥшь Афымцамчҭира аиҳабы иҿцәажәара
21:04
11 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ацхыраара лас амаҵзура маҭәахәыла аиқәыршәара: аҳақьым хада ицәажәара
21:15
15 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Соглашения между Абхазией и Южной Осетией в сфере экономики: интервью с министром
21:34
9 мин
Радио
Поручения президента Абхазии в сфере сельского хозяйства: разговор с министром
21:44
16 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ԥсҳәыҟа аҳаирпланла: аԥыррақәа шеиҿкаау еилаҳкаауеит
13:04
19 мин
Аицәажәара
Владислав Арӡынба иԥсҭазаареи иусуреи зныԥшуа афотоцәыргақәҵақәа еиҿкаахоит араионқәа рҿы
13:24
6 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Арахәи аԥсаатәи рыҿкы чымазарақәа: аветеринар хада иҿцәажәара
13:34
15 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Алашаразы аԥара алгара: Гәылрыԥшь Афымцамчҭира аиҳабы иҿцәажәара
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Реновация туристической инфраструктуры: базовый минимум и тренды
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Абхазская юридическая неделя: интервью с участниками
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
13 мин
Аицәажәара
"Уара ухьӡ ԥсрақәым": Sputnik Аԥсны аибашьра иазку апроект ҿыц ӡырнагеит
18:19
11 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ԥсхәыҟа аҳаирпланла: аԥыррақәа шеиҿкаау еилаҳкаауеит
18:31
14 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Актуальный комментарий
Экосистема Добро.рф и программа "Обучение служением" в Абхазии
18:49
13 мин
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Прогноз погоды в Абхазии на среду 24 сентября

17:43 23.09.2025 (обновлено: 17:44 23.09.2025)
© Sputnik Томас ТхайцукОблака
Облака - Sputnik Абхазия, 1920, 23.09.2025
© Sputnik Томас Тхайцук
Подписаться
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 23 сен – Sputnik. В среду, 23 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
