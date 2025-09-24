https://sputnik-abkhazia.ru/20250924/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-25-sentyabrya--1057777195.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 25 сентября
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 24 сен - Sputnik. В четверг, 25 сентября, ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от+12°С до +17°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха - 60 - 80%.
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления.
