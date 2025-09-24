https://sputnik-abkhazia.ru/20250924/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-25-sentyabrya--1057777195.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 25 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 25 сентября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления. 24.09.2025, Sputnik Абхазия

2025-09-24T19:13+0300

2025-09-24T19:13+0300

2025-09-24T19:13+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/07/1052498424_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72ad6c36bf5a8fb752a63e90ca68aac1.jpg

СУХУМ, 24 сен - Sputnik. В четверг, 25 сентября, ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от+12°С до +17°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха - 60 - 80%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии